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«Овердрайв»: Пацаны, машины не поцарапайте!

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6 июня 2019
Глянцевый боевик про солнце, море и гладкие раритетные тачки

«Овердрайв»: Пацаны, машины не поцарапайте!

Лазурный берег Франции, наши дни. На пафосном аукционе за 41 миллион долларов стремительно продается раритетный старинный автомобиль Bugatti Type 57SC Atlantic, один из двух существующих в мире. Однако ему не суждено добраться до нового владельца: прямо при перевозке, демонстрируя чудеса эквилибристики, машину похищают братья Фостер. Молодые и дерзкие, Эндрю (Скотт Иствуда) и Гарретт (Фредди Торп) считают себя лучшими ценителями винтажных авто в Европе и... промышляют их угоном у коллекционеров - для коллекционеров. Но с этим Бугатти всё пошло не так. Ребята ввязываются в соперничество двух бандитских кланов, вместо гонорара получают новый труднейший заказ и кучу вводных заданий, каждое из которых почти смертельно. Отказаться от заказа нельзя, так как, по традиции всех злодеев мира, главный негодяй Марселя по имени Джакомо Морье (Симон Абкарян) грозит отнять у братьев то, что им по-настоящему дорого.

Французский «Овердрайв» легко вписывается в наезженные колеи многочисленных картин про гонщиков-угонщиков, любителей адреналина и высоких скоростей — об этом напоминает и участие Скотта Иствуда в недавнем восьмом «Форсаже». Как и прочие, это несложный боевик, акцентирующийся на погонях и автотрюках. Здесь есть парни-герои, есть их боевые подруги - брюнетка Стефани (Ана Де Армас) и блондинка Девин (Гайя Вейсс), солнечный Лазурный берег и много красивых винтажных авто на полном ходу.

«Овердрайв»: Пацаны, машины не поцарапайте!

Бодрый приключенческий сюжет приправлен романтикой, рассуждениями о доверии к женщинам, тенью соперничества и воспоминаниями о покойном папаше-автомеханике. Герои выглядят чистейшими бессеребрениками, творящими беззаконие исключительно из любви к искусству — и это поддерживает общий мажорный строй фильма, не сбивающийся ни в драму, ни в слащавый рекламный ролик. Немного жаль, что Скотт Иствуд так и не блеснул здесь драматическим талантом, даже не попытавшись отыграть прописанный в сценарии супер-интеллект Эндрю Фостера, зато беспокойный и подвижный Фредди Торп (Гарретт) успешно оттеняет его модельную статичность.

Наблюдать за тем, как мелкие жулики обыгрывают крупных бандитских акул всегда интересно, но у «Овердрайва» имеется и другой мощный козырь — культовые винтажные машины, фигурирующие чуть ли не в самостоятельных ролях. Многократно и любовно, в статике и в движении показанные изгибы и формы пресловутых Ягуаров, Бугатти, Корвета, Доджа, Альфа Ромео и Астон Мартина заставят сердце каждого автомобилиста биться чаще. Ведь автомобиль, как и парусник, — это красота и свобода, а летом мы к ним особенно неравнодушны.


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Анна КузьминаФранцузское кино
персоны
Симон АбкарянАна де АрмасГайя ВейссСкотт Иствуд
фильмы
ОвердрайвФорсаж 8

фотографии >>
«Овердрайв»: Пацаны, машины не поцарапайте! фотографии
«Овердрайв»: Пацаны, машины не поцарапайте! фотографии
«Овердрайв»: Пацаны, машины не поцарапайте! фотографии
«Овердрайв»: Пацаны, машины не поцарапайте! фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Злой подглядывающий   22.07.2017 - 03:46
Единственный вариант именно для подобного авто - попасть в полностью закрытый гараж какого -нибудь восточного царька, шейха, вроде брунейского султана , тирана типа Удэя Хуссейна или Толстого Кима. И... читать далее>>
№ 1
Злой подглядывающий   22.07.2017 - 03:05
Объясняю как лицо , 20 лет занимавшийся достаточно серьезно ( в качестве хобби для весьма небедного человека ) автоисторией, лично посещавший ряд крупнейших мировых аукционов, выставок, музеев, конкурсов... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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