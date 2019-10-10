«Малыш на драйве»: Эдгар Райт открывает Америку

Лучшая комедия лета
В солнечной Атланте юный водитель по прозвищу Малыш (Энсел Эльгорт
из «Виноваты звезды
») из-за ошибки молодости работает на криминального босса Дока (Кевин Спейси
) и помогает разномастным преступникам (Джейми Фокс
, Джон Хэмм
, Эйса Гонсалес
, Джон Бернтал
) грабить банки. Их дело ворваться в здание с пушками и мешками, его - врубить музыку в плеере и дать по газам, как только за последним преступником хлопнет дверца. Малыш не может жить без музыки - у него тиннитус (звон в ушах) после автокатастрофы, в которой он осиротел, потеряв мать-певицу. Когда на горизонте возникает последнее дело и красивая девушка из кафе с массивным именем Дебора (Лили Джеймс
из «Войны и мира
»), которая готова уехать с ним на край света, долгая счастливая жизнь Малыша оказывается под угрозой - мир криминала так просто не готов отпустить лучшего гонщика Атланты (а возможно, и США).
Как и многие европейские режиссеры, впервые оказавшись в кинематографической пространстве США, британец Эдгар Райт
(«Зомби по имени Шон
», «Типа крутые легавые
») взялся писать субъективный портрет американской культуры. У Фрица Ланга
родился «Метрополис
», у Романа Полански
- «Ребенок Розмари
», у Гильермо Дель Торо
- «Мутанты
». У Райта, снимавшего в соседской Канаде «Скотта Пилигрима
» и уже гулявшего по границе мекки современного маскульта, получился «Малыш на драйве
». Не столько впечатления от встречи с США (как у Ланга), сколько опыт долгой жизни в лоне массовой культуры.
С одной стороны - классическая для британца разудалая и веселая история о том, как повернутый на поп-культуре юнец, застрявший между тинейджерством и тридцатником, играет в кошки-мышки то ли со смертью, то ли с хищным оскалом взрослого мира (в сущности, у Райта между ними нет разницы). С другой - Райт целиком покидает английский ландшафт, где он раньше иронично находил отсылки к классическим вестернам, хоррорам, мюзиклам и космооперам, снятым в США.
«Малыш» уже не про совмещение мечты с суровыми реалиями, как все прошлые фильмы англичанина, но сама концентрированная мечта, столетие в разных формах транслируемая с киноэкрана. Поэтому Райт разумно и не лезет правдиво воспроизводить американский быт, как он мог себе позволить со знакомым на собственной шкуре северным Лондоном или английской провинцией. Экранная Атланта и её обитатели собраны из фильмов разных десятилетий, в которых отдаленно слышались сегодня, вчера и позавчера. Эту эклектику, охватывающую почти полвека режиссерской жизни (Райту сорок три), прекрасно отражает саундтрек, где уживаются Ханс Циммер
и Эннио Морриконе
, Kid Koala и шестидесятнический соул Карлы Томас, кавер на Rolling stones и джазовый квартет Дэйва Брубека, Debora группы T.Rex и Debra мультиинструменталиста Бека.
У «Малыша» много очевидных достоинств, и саундтрек, неизменно собираемый Эдгаром Райтом со вкусом, - один из них (как и юмор). Когда-то музыка считалась козырем Квентина Тарантино
, чьему «Доказательству смерти
» англичанин шлёт привет. Теперь Райт, чтобы не совпасть в предпочтениях, переписывался с товарищем по духу Джеймсом Ганном
, который потрошит для «Стражей Галактики
» коллекцию любимых пластинок из 70-80-хх. В современном кино больших амбиций не так много меломанов, равных этих двум. Правда, Ганн в рамках супергероики умудрился выйти на новый уровень, а «Малыш» кажется в фильмографии Райта самой простой и даже наивной работой. И всё равно становится одной из лучших комедий лета, а то и года.
При всей демонстративной поверхностности, это виртуозно сделанное кино, которое легко полюбить. Оно дуплетом выбивает из зрителя дух в первые десять минут не хуже снятой одним кадром танцевальной сцены из «Ла-Ла-Ленда
». Практически совершенный эпизод погони под трек Bellbottoms трио The Jon Spencer Blues Explosion, где машина Малыша послушно скользит по дороге, как пальцы гитариста по ладам, сменяет ритмичная, в стиле мюзикла, прогулка за кофе под кавер Bob&Earl на Harlem Shuffle группы Rolling stones, где Малыш (и Райт) демонстрирует чувство ритма уже без машины.
С такой же любовью Эдгар Райт выписывает персонажей - колоритных, часто состоящих из пары ярких мазков, но не лишенных характера. Джон Хэмм в роли погнавшегося за романтикой криминала бухгалтера по кличке Приятель оказывается фигурой и вовсе трагичной - как невзрослеющий Гэри Кинг из «Армагеддца
». Возможно, с возрастом вечно ироничный Райт действительно стал чуть более сентиментален, но главной идее не изменил - если есть в кармане айпод (читай - любая эскапистская утеха), значит, все не так уж плохо на сегодняшний день.