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«Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш

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3 апреля 2019
Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» показал «Напарника» за несколько дней до российской премьеры - фильм открывал дальневосточный смотр (вместе с другой российской картиной «Карп отмороженный», о которой мы уже писали во время Московского фестиваля). Нетривиальный ход начинать тихоокеанский форум русской народной комедией имеет логичное объяснение – именно здесь, во Владивостоке, полностью снимали эту картину, и город играет в ней не последнюю роль.

«Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш

Майор Хромов (Сергей Гармаш) отсидел год на строгаче, чтобы под видом уголовного авторитета втереться в доверие к китайскому наркобарону по имени Дракон и избавить город от мерзавца. Перед тем как понарошку откинуться с зоны, Хромов успел нахамить милому полицейскому психологу Кате (Лиза Арзамасова), которая находилась на последнем сроке беременности, а чуть позднее – обидел кожистую и древнюю, как черепаха, гадалку на китайском рынке, где вот-вот должна была пройти возглавляемая им спецоперация под прикрытием. И там, где Катя только обиженно всхлипнула, гадалка терпеть не стала и прокляла грубияна, но тот только отмахнулся от бабы Яги и пошел брать Дракона.

Спецоперация проваливается. Виновник – появившийся невовремя лейтенант экологической полиции Олег (Андрей Назимов) – посмешище для сотрудников уголовного розыска, но любимый муж той самой обиженной Хромовым Кати. В итоге в одной машине скорой помощи в больницу едут раненый в живот майор и Катя, у которой начались схватки. Ну а дальше гром и молния, и Хромов с новорожденным мальчиком меняются телами. И пока герой Гармаша вынужден пускать слюни и пачкать памперсы в больнице, его сознание в теле малыша ненавидит сюсюкающий мир и готовится заявить о себе, хотя произойдет это только через год, когда мальчик немножко подрастет и овладеет искусством речи. Доверенным лицом он выбирает папу Олега, который отныне становится напарником мини-майора.

«Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш

Картина «Напарник» от создателей «Призрака» и «Притяжения», как пишут на постерах, а точнее от студий «СТВ» и «Водород» - первая российская лента, в которой есть персонаж, полностью смоделированный с помощью программы захвата и переноса движения реального актера на 3D-героя. Мятежными демонами, вселившимися в тело ребенка, стали, собственно, Гармаш и любимый актер Кинотеатра.ру – Александр Петров. Пластика Александра Андреевича, а также мимика и голос Сергея Леонидовича оживили на экране зловещего монстра Коленьку, место которого если не на экране соседнего зала, рядом с раскрашенным Пеннивайзом, то в кунсткамере культурной столицы РФ. Что и говорить – младенец пренеприятный, стоит ему оскалиться и выдать что-то вроде «бабу надо в кулаке держать», хочется убить топором инопланетную гадину. И эта тварь в коляске, вооруженная радионяней и жизненным опытом бывалого ФБС-шника, – идеально нарисованный, но тем не менее пластмассовый главный герой и главный недостаток картины.

Других претензий предъявлять «Напарнику» не хочется. Кастинг замечательный, на своих местах и чудесная Лиза Арзамасова, и любимец женщин Сергей Гармаш, и смешной Ян Цапник, неожиданное появление которого – один из лучших моментов фильма. Лента поставлена дебютантом в режиссуре Александром Андрющенко, продюсером упомянутых выше «Призрака» и «Притяжения», одним из основателей компании «Водород». Сценарий написал Андрей Золотарев, в его фильмографии есть и крепкие работы (все тот же «Призрак»), и на редкость неудачные «Танцы насмерть». У «Напарника», тем не менее, все хорошо, и со сценарной основой, да и с режиссурой, собственно, тоже - это жанровая зрительская картина, изобилующая неожиданными кульбитами, погонями, шутками и хорошими диалогами.

«Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш

История чисто владивостокская, написанная конкретно для этого места, в ней обыгрывается и близость Китая, и городские достопримечательности, и местные мифы, и дальневосточная флора, и, конечно, дорожный парадокс - преобладание праворульных машин при правостороннем движении. То, что московские студии приехали снимать фильм во Владивосток, а не стали изобретать гипотетический город – заслуживающий уважения шаг и большой плюс для всего отечественного кино, которому не хватает реалистичности и чувства места. От Москвы и Питера на экране уже подташнивает, в то время как кино отлично позиционирует пространство, а узнаем мы, как выглядят и чем отличаются меж собой другие города, только из официальных новостей во время визитов Путина. А тут вдруг настоящий живой Владивосток, его мосты, холмы, китайский рынок, его музыка, разумеется – Лагутенко, а еще группа V-stile, с гордостью декламирующая «Одна тыща до Токио, 9 тысяч до МКАДа, Я из Влада».


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Екатерина ВизгаловаКомедияМеридианы ТихогоРоссийские фильмы
персоны
Александр АндрющенкоЕлизавета АрзамасоваСергей ГармашАндрей ЗолотаревИлья ЛагутенкоАндрей НазимовАлександр Петров (III)Ян Цапник
фильмы
Карп отмороженныйНапарникПризракПритяжениеТанцы насмерть

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«Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш фотографии
«Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш фотографии
«Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш фотографии
«Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш фотографии
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