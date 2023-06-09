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«Заложники»: Летите, голуби, летите

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9 июня 2023
Резо Гигинеишвили осмысляет трагические события 1983 года

«Заложники»: Летите, голуби, летите

Международная премьера картины «Заложники» Резо Гигинеишвили состоялась в рамках Берлинского фестиваля в феврале этого года. В основу ленты легла трагическая история, случившаяся 18 ноября 1983 года: в Тбилиси, в этот день состоялась попытка угона самолета и бегства за границу группы молодых людей из семи человек, среди которых была одна девушка. Компания единомышленников планировала перелететь из Батуми в Турцию, но в самолете сдали нервы, началась перестрелка, и все обернулось почти античной трагедией.

Смотреть онлайн «Заложники» Резо Гигинеишвили
Для 34-летнего Резо Гигинеишвили это первая серьезная работа, сделанная без оглядки на большую зрительскую аудиторию. Как минимум уважение вызывает тот факт, что фильм снят на грузинском языке, а для реконструкции реальных событий проделана грандиозная работа: сценарий писали 7 лет, опрашивали очевидцев, а главное — старались понять истоки отчаянного шага молодых, красивых двадцатилетних детей из обеспеченных семей. Чего им не хватало? Не из-за джинсов же и сигарет они пошли на такое чудовищное преступление, перешли черту, стреляли в людей? На следующий день после собственной свадьбы.

«Заложники»: Летите, голуби, летите

Гигинеишвили, ностальгии по советскому прошлому не разделяющий, большое внимание уделяет созданию атмосферы в кино: холодное море, спертый воздух и давящие низкие потолки кабинетов, пустота церкви, плюс огромное количество деталей, мелочей советского быта, из которых растут щупальца мороков, провоцирующих на возникновение разнообразных патологий сознания. Особенно у молодых максималистов — взрослым тоже не нравится так жить, но они притерпелись. Все эти люди — лишенные свободы заложники системы.

Бытовая достоверность, и, что более важно, режиссерская честность и беспристрастность делают картину довольно убедительной, хотя ее можно покритиковать за скомканность и торопливость, отсутствие пауз. Но всем этим сумбуром и нервными срывами «Заложники» напоминают напряженную беготню из фильма еще одного этнического грузина — «В субботу» Александра Миндадзе. Там был Чернобыль 1986 года. Время то же, и там, и тут истерически пляшут, не понимая масштабов катастрофы. В «Заложниках» праздник еще и предзнаменует трагедию: побег назначен на следующее утро после свадьбы, которая просто не может не стать «красной».


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обсуждение >>
№ 2
Анна Ан. (Москва)   2.10.2017 - 22:49
... Полностью с Вами согласна. И сегодня ЭТИ детки ,ТУТ и ТАМ , очень недовольны НАШЕЙ Страной, а себя любимых считают исключительными, и под этим флагом делают что хотят(и убивают в том числе). читать далее>>
№ 1
Saltia (Москва)   20.09.2017 - 10:24
сегодня в интервью гигиенишвили сказал: чтобы понять мотивы поступков! А зачем нужно понимать мотивы убийц?! Да и ответ очевиден: они считали что достойны большего.... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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