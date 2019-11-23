«Kingsman: Золотое кольцо»: Мир без наркотиков

Продолжение франшизы про английских джентльменов, борющихся с сумасшедшими злодеями
Бывший английский гопник, а теперь агент секретной службы Эггси (Тэрон Эджертон
) после событий, произошедших в первом фильме, живет, кажется, вполне спокойной жизнью. Днем вместе с Мерлином (Марк Стронг
) борется с преступниками, а вечера коротает в компании с подружкой – шведской принцессой – и друзьями по бурной юности. Размеренное течение жизни резко меняется с появлением бывшего соперника, не прошедшего в ряды Kingsman, Чарли (Эдвард Холкрофт
), который в компании бандитов с таинственной татуировкой в виде золотого кольца устраивает облаву на Эггси, а затем и уничтожает офис британской секретной службы, расположенный в ателье Kingsman.
Горечь от утраты сослуживцев Эггси и Мерлин заливают коллекционной бутылкой американского виски Statesman, на дне которой единственные оставшиеся в живых члены британской секретной службы находят неожиданный ответ на вопрос «Что же делать дальше?» Английские джентльмены отправляются в Кентукки в офис Statesman – американской секретной службы, члены которой в качестве оружия используют лассо, носят имена алкогольных напитков и с упоением следят за развитием собственного бизнеса (более прибыльного, нежели пошив костюмов). Вместе они должны избавить человечество от новой угрозы – кровожадной и не менее сумасшедшей, чем Валентайн, наркобаронши Поппи (Джулианна Мур
), выстроившей могущественную империю, но так и не получившей мировую славу, так как наркотики, в отличие от алкоголя и табака, не легализованы.
Режиссер Мэттью Вон
во второй части франшизы по мотивам комикса Марка Миллара работает с той же энергией и иронией, что и в «Секретной службе»
. По большому счету «Золотое кольцо»
вновь строится на противостоянии образованных британских джентльменов, теперь, правда, не с местными гопниками, а с неотесанными американскими ковбоями с неизменной бутылкой бурбона, который, конечно же, далек от богатого вкусом скотча. Впрочем, этот «запрещенный» прием картине нисколько не мешает - она сохраняет высокий градус экшна и хулиганского юмора. Расширение географических границ сказывается на актерском составе, в который вошли Холли Берри
, Джефф Бриджес
, Педро Паскаль
и Ченнинг Татум
в небольшой, но ключевой для будущего франшизы роли, с неизменным танцевальным номером. В числе пополнивших британскую часть актерского состава неожиданно оказался сэр Элтон Джон
, который играет здесь самого себя. Песен в его исполнении не очень много, а вот без постоянных ругательств и шуток британский музыкант обойтись не может.
Не обходятся без них и режиссер Мэттью Вон вместе со сценаристом Джейн Голдман
. Предметом их остроумных насмешек становятся как конфликты народов, разговаривающих на одном языке, но существенно отличающихся традициями и манерой поведения, так и острая тема столкновения алкоголя с наркотиками. Забавляясь хлесткими диалогами и лихими визуальными решением, как, например, то, где пакет с коноплей монтируется с густыми камбоджийскими лесами, авторы порой оказываются на грани фола. Но с истинно британскими манерами не уходят в пошлость и нравоучения о том, как красив мир без наркотиков.