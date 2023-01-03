Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса

Спутник телезрителя >>
3 января 2023
Шайа Лабаф играет и не проигрывает

«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса

Канун Уимблдона 1980 года — одного из самых напряженных поединков за всю историю главного теннисного турнира. В британскую игру для джентльменов вошел талантливый американский хам Джон Макинрой (Шайа Лабаф), которого за бесконечные споры с судьями ненавидят примерно все жители чопорной Англии. В финале ему предстоит сразиться с четырехкратным победителем Уимблдона, первой ракеткой мира со стальными нервами, немногословными комментариями для прессы и практически без эмоций на корте, но любимчиком публики Бьорном Боргом (Сверрир Гуднасон). Словно Онегин и Ленский, они входят в безжалостный поединок, где для каждого, несмотря на то, что им нет еще и тридцати (а с точки зрения понимания возраста даже в спорте, от пушкинских времен к концу XX века все-таки был сделан шаг вперед), важна победа. Борг не умеет проигрывать. Макинрой мечтает наконец завоевать главную теннисную награду в мире.

«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса

Стильно снятая датским режиссером Янусом Мецем, на счету которого несколько серий «Настоящего детектива», спортивная драма «Борг/Макинрой» делает существенный шаг вперед для фильмов подобного жанра. Четкий монтаж и продуманная структура картины не дает впасть ленте в излишний пафос и пошлый драматизм, обычно свойственный спортивным байопикам. Тут не мешают даже постоянные флэшбеки про детство главных героев. В первую очередь потому, что являются не просто экранизацией строк из википедии, а работают именно на объемность характеров. «Борг/Макинрой» по большому счету уходит от стандартного противостояния двух спортсменов и желания удивить зрителей, даже знающих исход поединка (хотя все спортивные сцены сняты с большим мастерством и отличным звуковым сопровождением). «Борг/Макинрой» — фильм про противостояние характеров, непростых, сформированных вследствие долгих лет занятия спортом, фильм про принятие себя и своей работы и про испытание славой.

«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса

Юные актеры и, конечно, Гуднасон с Лабафом полностью работают именно на эту цель. Шведа Сверрира Гуднасона публика знает мало, но его утонченная нордическая внешность как нельзя лучше подходит для знаменитого «Айс-Борга». Лабаф, прославившийся в последнее время странными выходками и всевозможными перформансами, также органично выглядит в роли невротичного скандалиста Макинроя. Его прототип, настоящий теннисист, говорят, обиделся, что создатели «Борга/Макинроя» не посоветовались с ним, выпуская ленту в прокат, да и вообще сказал, что «фильм мог бы быть намного лучше». Судя по всему, герой Лабафа намного приятнее реального Макинроя.

«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса

Теннисисты на экране — полная противоположность не только на ринге, но и в жизни, в том числе и в юные годы. Своенравный Борг-подросток то и дело ругается с тренером, его даже исключают из местной теннисной секции и говорят, что теннис вообще не для такого взбалмошного парня. Не было бы у Борга столь впечатляющей карьеры, если бы не случайно увидевший его тренер Леннарт Бергелин (отличный Стеллан Скарскгард), который и превратил неугомонного подростка в хладнокровную легенду тенниса. Герой Лабафа напротив — в детстве мальчик-отличник, затюканный требовательными родителями, — весь свой пылкий нрав демонстрирует только на корте, причем уже во взрослом возрасте. Работа с характером, создание нового взрослого образа — одна из основных тем «Борга/Макинроя». Теннис — это не просто физика тела, это и математический расчет не только для угла подачи, но и для подачи самого себя профессиональному сообществу и требовательным зрителям. Игра для джентльменов, достичь успеха в которой под силу далеко не всем. У Бьорна Борга и Джона Макинроя это получилось.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Princesa_ptichka   3.01.2023 - 11:57
Оооо, добавлю себе к просмотру. Всегда здорово посмотреть фильм про спортсменов. Вот только не люблю Шайлу Лабаф - как-то не греет читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   3.01.2023 - 10:44
кстати почему-то этот фмильм прошел мимо меня(( но вообще по описанию клево. тогда видимо Шайла Лабаф еще не сошел с ума и нормально снимался)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Сиквел «Бегущего по лезвию», «Матильда» и ещё 11 фильмов октября
Поиск по меткам
Датское киноМария ТокмашеваспортФильмы о спорте
персоны
Сверрир ГуднасонШайа ЛаБафЯнус МецСтеллан Скарсгард
фильмы
Борг/Макинрой

фотографии >>
«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса фотографии
«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса фотографии
«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса фотографии
«Борг/Макинрой»: Лед и пламя джентльменского тенниса фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Якуб Ахмедов
Анатолий Баранцев
Михаил Васьков
Юрий Горбач
Дарья Коныжева
Александр Лазарев (ст.)
Александр Половцев
Владимир Стеклов
Данила Якушев
Дэн Вадис
Мэл Гибсон
Динара Друкарова
Гвидо Каприно
Рэй Милланд
Марк Порель
Джон Тоу
все родившиеся 3 января >>

Афиша кино >>

Астрал: Потомство
мистика, триллер, фильм ужасов
Норвегия, 2022
Друг в океане
драма, семейное кино, фильм о животных
Австралия, 2022
Клаустрофобы: Квест с того света
триллер, фильм ужасов
США, 2022
Клипмейкеры
биография, комедия
Россия, 2022
Чебурашка
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Белль и Себастьян: Новое поколение
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2022
Призрачный дом
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2021
Ёлки-иголки
новогодняя романтическая комедия
Россия, 2022
Иван Царевич и Серый Волк-5
приключения, семейное кино
Россия, 2022
Двойной обман Мадлен Коллинз
драма, триллер
Бельгия, Франция, Швейцария, 2021
Заклятье. Книга крови
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram