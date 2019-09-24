«Сделано в Америке»: Потому что мог

Темная сторона американской мечты с Томом Крузом
1978 год. Скучающий пилот гражданской авиации Бари Сил (Том Круз
) не брезгует любой возможностью заработать пару лишних долларов, включая контрабанду кубинских сигар. Эта склонность к незаконному предпринимательству привлекает к нему ЦРУ в лице оперативника Монти Шафера (Донал Глисон
), который пересаживает его с пассажирского «боинга» на двухмоторный истребитель, самый быстрый в мире, и отправляет в Центральную Америку фотографировать с воздуха левые антиправительственные повстанческие лагеря в Эль Сальвадор и Гондурас. Но возможности Силу открывают не ЦРУ, а несколько парней из колумбийского наркокартеля Хорхе Очоа (Алехандро Эдда
) и его друзей, среди которых и небезызвестный Пабло Эскобар
(Маурицио Мейя
). Они предлагают американцу работу. Раз уж он и так летает туда-сюда, то можно же возвращаться назад с кокаином! Бари Сил сам придумывает идеальную схему транспортировки белого порошка в США: он просто сбросит мешки с самолета в болота Луизианы и вернется в аэропорт, как и положено, порожняком. Не считая сумки денег. А точнее – 2000 долларов за килограмм перевозимого кокаина. И это только начало.
Первым последствием работы с ЦРУ для семьи Сила является срочный переезд в маленький задрипанный городишко Мена в Арканзасе, который затем очень забавно на наших глазах превращается в самый богатый городок США, в котором деньги зарывают лопатой на заднем дворе (буквально). ЦРУ об этом и не подозревает, поскольку Сила покрывает мэр, шериф, да и вообще весь город, внезапно пересевший на самые крутые тачки, ну а на что еще потратить деньги в Арканзасе?
Когда ЦРУ обнаружит, что сел в лужу, в подопечных странах случится политический переворот, и Бари Сила вместо тюрьмы повезут в Белый дом, где предложат снова послужить стране и стать героем и патриотом. Ему доверят тайную, в обход решения конгресса, поставку вооружения для контрас, загрузят полный самолет «калашниковых», а он снова использует их по своему усмотрению.
Фильм «Сделано в Америке
» предваряет титр «основано на реальных событиях», хотя это изложение истории реального Бари Сила сильно беллетризировано. Скандал «Иран-контрас» в начале 80-х действительно имел место в США и по произведенному шуму едва ли не уступал знаменитому Уотергейтскому делу, но фигура Сила играла незначительную роль и в блестящем сценарии Гэри Спинелли
обросла кучей выдуманных деталей. Режиссер Дай Лайман
называет фильм «забавной ложью, основанной на реальных событиях
». Хотя известно, что и настоящий Бари Сил охотно пользовался возможностями, которые предоставляла ему судьба. Том Круз, воплотивший этот образ, находится в преотличной форме, здесь он именно такой, каким мы его любим, обаятельный, энергичный, демонстрирующий все лучшие свои стороны и фирменную улыбку на протяжении всего действия. Его герой мошенник, информатор, наркокурьер и торговец оружием, но движит им не страсть наживы, а внутренняя неуемность, жизненный азарт и оптимизм. А еще он обаяшка, примерный семьянин и бог коммуникации, располагающий к себе с первой минуты любого собеседника.
Лайман рассказывает историю про плохих парней энергично, стильно, с превосходным юмором. И главными негодяями в ней оказываются не Бари Сил, которому сложно не симпатизировать, хотя он совершает аморальные поступки. Прицел тут на цинизм и безнравственность ЦРУ, таким образом, American made продолжает линейку фильмов, условно «подрывающих устои американского общества», открыто критикующих американскую политику вмешательства. В данном случае речь идет о деле, известном как Ирангейт, в нем фигурировал президент Рональд Рейган, при котором происходили поставки вооружения для решения ирано-иракского конфликта, в фильме отражено вскользь, да и финал истории здесь намерено опущен, поэтому кино не превращается в манифест, а до конца остается развлекательным, остросюжетным триллером. В такой залихватской и выигрышной манере авторы предпочли рассказать об обратной стороне американской мечты, воплощение которой завело одного классного парня не на ту дорожку только потому, что ему так было интереснее жить.