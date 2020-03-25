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Новости кино Якутское кино покажут онлайн Картины можно будет посмотреть бесплатно до 10 апреля в онлайн-кинотеатре Sakhamovie.

Спутник телезрителя «Аритмия»: Любовь без анестезии 25 марта, 18:30, Кино ТВ

Новости кино Совет директоров киностудии Горького утвердил концепцию развития Студия вернётся к созданию детских и юношеских фильмов, а также займётся производством неигровых и научно-популярных лент.