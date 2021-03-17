«Матильда»: Ну и что же тут криминального?

Мифы и легенды царской России
Царская Россия образца конца XIX века без балов, красавиц, лакеев и юнкеров, а с растерянным цесаревичем Ники (Ларс Айдингер
), ожидающим приезда невесты Аликс (Луиза Вольфрам
) и готовящимся к принятию престола. Император Александр III (Сергей Гармаш
) после крушения поезда, где он на нехрупких плечах удерживал, согласно легендам и фильму Алексея Учителя, крышу вагона, уже не может править огромной страной. Перед катастрофой мудрый отец подсунул сыну фотографию балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской: мол, такая девушка тебе, сынок, и нужна. Ники, впрочем, об этом уже и сам догадывался после того, как красавица с похотливым взглядом Кшесинская (Михалина Ольшанская
) умудрилась станцевать на главной петербургской сцене с оголенной грудью. Удивление у зала этот отчаянный поступок танцовщицы, конечно, вызвал, но с другой стороны, в царской России уже, кажется, все привыкли, что Мариинский театр – это лишь элитный бордель, поставляющий своих балерин ко двору.
«Матильда»: смотреть фильм онлайн бесплатно
Кшесинская исключением не становится. Сначала она – главный приз на скачках, еще одной забаве того высшего общества. Достается, правда, не победителю, графу Воронцову (персонажу вымышленному, хотя, по словам режиссера Учителя, имеющему в своей основе несколько реальных прототипов), а сразу Ники. Он тут же уводит женщину, шутки о многочисленных любовниках которой в какой-то момент становятся общим местом, в спальню, где и совершает грехопадение, стоившее ему впоследствии чуть ли не императорской короны. Граф Воронцов (Данила Козловский
) разгневан, Ники и Матильда то и дело предаются любовным утехам, в перерывах Кшесинская «пилит» будущего императора, что ничего у них все равно не получится, Аликс приезжает на весь этот «праздник жизни» и не находит для себя ничего лучше, кроме как подружиться с местным немецким доктором (Томас Остермайер
), проводящим сомнительные опыты над людьми. Где-то за занавесом этих масштабных исторических событий придворные развлекаются «синематографом», а единственный в фильме человек (Виталий Кищенко
), отвечающий за царскую охрану, пытается хоть как-то «разрулить» ситуацию и сослать красавицу-балерину, пока та не успела оприходовать все первые лица государства, чтобы она крутила свои 32 фуэте подальше от двора и от сцены Мариинского театра.
Когда несколько лет назад на российские экраны выходила британская экранизация «Анны Карениной
», сценаристом которой был знаток российской литературы, истории и культуры Том Стоппард
, многие называли эту картину «клюквой». Но то была «клюква» сознательная, изобретательно сделанная, ярко демонстрирующая представления иностранцев о российской культуре и в очередной раз доказывающая, что весь мир – театр (недаром Стоппард еще и знаток Шекспира).
В исполнении режиссера Алексея Учителя российская культура и история, пусть даже и в таком сослагательном для художественных фильмов наклонении, – это уже даже не театр, а именно, что бордель, приправленный, правда, ноткой какой-то отчаянной сентиментальности и мелодраматической грусти, актуально выглядящей в недорогой костюмной фантазии для канала «Россия 1», но никак не в «самом скандальном фильме года» для большого экрана. Пока Голливуд озабочен правами женщин, подвергшихся домогательствам со стороны самого влиятельного американского продюсера, в России выходит «Матильда
», где прима Мариинского театра предстает забавой для будущего царя и доказывает, что женская карьера даже в царской России строится через постель. Неправильную позицию выбрала депутат Поклонская – боролась за достоверность истории в художественном произведении, а будь поумнее, выступала бы за права женщин, которые в связи с выходом картины Алексея Учителя становятся более актуальными, чем художественные домыслы с участием реальных исторических персонажей, к тому же прославленных церковью.
Впрочем, от «Матильды» страдает не только женская гордость, но и банальное чувство вкуса. Удивительно, как такую громадную и действительно качественную работу, проделанную художниками-постановщиками и художниками по костюмам, можно свести на нет грубым монтажом, явно на ходу переделывающимся сценарием и, к сожалению, не самой высококачественной режиссурой. Алексей Учитель, достойно снявший камерную «Прогулку
» и лиричный «Дневник его жены
», продемонстрировал, что не умеет работать с масштабом еще на фильме «Край
» с Владимиром Машковым
. «Матильда», к сожалению, только подтвердила эту неспособность. Сконцентрируйся режиссер на камерной мелодраме про красавицу-балерину и цесаревича с трагической судьбой, возможно, получилось бы вполне смотрибельное кино. Но в «Матильду» впихнули еще с десяток совершенно необязательных персонажей.
Главный из них – граф Воронцов в исполнении несчастного Данилы Козловского. В принципе все сцены с этим героем показали еще в первом трейлере «Матильды». Козловский, заранее посмотревший кинокартину, снял свою фотографию с обложки книги, впопыхах сделанной по мотивам фильма на фоне разгоревшегося скандала. И правильно сделал. Его Воронцов в «Матильде» имеет примерно такую же функцию, как популярный интернет-персонаж «свидетель из Фрязино». Появляется в не самое нужное время в не самом нужном месте, чем, конечно, вызывает разве что смех у зрителей.
Или Герой Кищенко, вынужденный на себе нести весь груз царской охраны, может лишь искусственно произнести сдавленное «О, Господи!», когда ему поступает информация о давке на Ходынском поле. Не менее тяжелая судьба и у прекрасных артистов и художественного руководителя театра «Шаубюне». Герой Томаса Остермайера – сумасшедший немецкий доктор, такая предтеча Распутина, общего количества экранного времени которого хватает, пожалуй, на пять минут фильма. Ларс Айдингер, уже получивший в России славу порно-актера, растерянно пытается играть нечто большее, чем заложено в этой костюмной мелодраме, но выглядит нелепо, как и Луиза Вольфрам, которой явно скучно в образе истеричной будущей жены, ревнующей мужа к какой-то балерине.
Весь этот набор персонажей и случайно смонтированных сцен выглядит как дорогой, но, к сожалению, очень плохой высокодержавный китч, кадры из которого годятся разве что на клипы Ирины Аллегровой
– с плачем под песню про «суженого, ряженого» и залихватским отчаянием под «угнала тебя, угнала». Жаль, что режиссер Алексей Учитель, а за ним и депутат Наталья Поклонская подошли к этой мелодраматичной «клюкве» слишком серьезно и обрекли совершенно невыдающееся произведение на звание «самого скандального фильма года». Примерно так же, как не желающего власти Ники когда-то заставили управлять государством, что и привело к трагедии.
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