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«Матильда»: Ну и что же тут криминального?

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17 марта 2021
Мифы и легенды царской России

«Матильда»: Ну и что же тут криминального?

Царская Россия образца конца XIX века без балов, красавиц, лакеев и юнкеров, а с растерянным цесаревичем Ники (Ларс Айдингер), ожидающим приезда невесты Аликс (Луиза Вольфрам) и готовящимся к принятию престола. Император Александр III (Сергей Гармаш) после крушения поезда, где он на нехрупких плечах удерживал, согласно легендам и фильму Алексея Учителя, крышу вагона, уже не может править огромной страной. Перед катастрофой мудрый отец подсунул сыну фотографию балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской: мол, такая девушка тебе, сынок, и нужна. Ники, впрочем, об этом уже и сам догадывался после того, как красавица с похотливым взглядом Кшесинская (Михалина Ольшанская) умудрилась станцевать на главной петербургской сцене с оголенной грудью. Удивление у зала этот отчаянный поступок танцовщицы, конечно, вызвал, но с другой стороны, в царской России уже, кажется, все привыкли, что Мариинский театр – это лишь элитный бордель, поставляющий своих балерин ко двору.

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Кшесинская исключением не становится. Сначала она – главный приз на скачках, еще одной забаве того высшего общества. Достается, правда, не победителю, графу Воронцову (персонажу вымышленному, хотя, по словам режиссера Учителя, имеющему в своей основе несколько реальных прототипов), а сразу Ники. Он тут же уводит женщину, шутки о многочисленных любовниках которой в какой-то момент становятся общим местом, в спальню, где и совершает грехопадение, стоившее ему впоследствии чуть ли не императорской короны. Граф Воронцов (Данила Козловский) разгневан, Ники и Матильда то и дело предаются любовным утехам, в перерывах Кшесинская «пилит» будущего императора, что ничего у них все равно не получится, Аликс приезжает на весь этот «праздник жизни» и не находит для себя ничего лучше, кроме как подружиться с местным немецким доктором (Томас Остермайер), проводящим сомнительные опыты над людьми. Где-то за занавесом этих масштабных исторических событий придворные развлекаются «синематографом», а единственный в фильме человек (Виталий Кищенко), отвечающий за царскую охрану, пытается хоть как-то «разрулить» ситуацию и сослать красавицу-балерину, пока та не успела оприходовать все первые лица государства, чтобы она крутила свои 32 фуэте подальше от двора и от сцены Мариинского театра.

«Матильда»: Ну и что же тут криминального?

Когда несколько лет назад на российские экраны выходила британская экранизация «Анны Карениной», сценаристом которой был знаток российской литературы, истории и культуры Том Стоппард, многие называли эту картину «клюквой». Но то была «клюква» сознательная, изобретательно сделанная, ярко демонстрирующая представления иностранцев о российской культуре и в очередной раз доказывающая, что весь мир – театр (недаром Стоппард еще и знаток Шекспира).

В исполнении режиссера Алексея Учителя российская культура и история, пусть даже и в таком сослагательном для художественных фильмов наклонении, – это уже даже не театр, а именно, что бордель, приправленный, правда, ноткой какой-то отчаянной сентиментальности и мелодраматической грусти, актуально выглядящей в недорогой костюмной фантазии для канала «Россия 1», но никак не в «самом скандальном фильме года» для большого экрана. Пока Голливуд озабочен правами женщин, подвергшихся домогательствам со стороны самого влиятельного американского продюсера, в России выходит «Матильда», где прима Мариинского театра предстает забавой для будущего царя и доказывает, что женская карьера даже в царской России строится через постель. Неправильную позицию выбрала депутат Поклонская – боролась за достоверность истории в художественном произведении, а будь поумнее, выступала бы за права женщин, которые в связи с выходом картины Алексея Учителя становятся более актуальными, чем художественные домыслы с участием реальных исторических персонажей, к тому же прославленных церковью.

«Матильда»: Ну и что же тут криминального?

Впрочем, от «Матильды» страдает не только женская гордость, но и банальное чувство вкуса. Удивительно, как такую громадную и действительно качественную работу, проделанную художниками-постановщиками и художниками по костюмам, можно свести на нет грубым монтажом, явно на ходу переделывающимся сценарием и, к сожалению, не самой высококачественной режиссурой. Алексей Учитель, достойно снявший камерную «Прогулку» и лиричный «Дневник его жены», продемонстрировал, что не умеет работать с масштабом еще на фильме «Край» с Владимиром Машковым. «Матильда», к сожалению, только подтвердила эту неспособность. Сконцентрируйся режиссер на камерной мелодраме про красавицу-балерину и цесаревича с трагической судьбой, возможно, получилось бы вполне смотрибельное кино. Но в «Матильду» впихнули еще с десяток совершенно необязательных персонажей.

Главный из них – граф Воронцов в исполнении несчастного Данилы Козловского. В принципе все сцены с этим героем показали еще в первом трейлере «Матильды». Козловский, заранее посмотревший кинокартину, снял свою фотографию с обложки книги, впопыхах сделанной по мотивам фильма на фоне разгоревшегося скандала. И правильно сделал. Его Воронцов в «Матильде» имеет примерно такую же функцию, как популярный интернет-персонаж «свидетель из Фрязино». Появляется в не самое нужное время в не самом нужном месте, чем, конечно, вызывает разве что смех у зрителей.

«Матильда»: Ну и что же тут криминального?

Или Герой Кищенко, вынужденный на себе нести весь груз царской охраны, может лишь искусственно произнести сдавленное «О, Господи!», когда ему поступает информация о давке на Ходынском поле. Не менее тяжелая судьба и у прекрасных артистов и художественного руководителя театра «Шаубюне». Герой Томаса Остермайера – сумасшедший немецкий доктор, такая предтеча Распутина, общего количества экранного времени которого хватает, пожалуй, на пять минут фильма. Ларс Айдингер, уже получивший в России славу порно-актера, растерянно пытается играть нечто большее, чем заложено в этой костюмной мелодраме, но выглядит нелепо, как и Луиза Вольфрам, которой явно скучно в образе истеричной будущей жены, ревнующей мужа к какой-то балерине.

Весь этот набор персонажей и случайно смонтированных сцен выглядит как дорогой, но, к сожалению, очень плохой высокодержавный китч, кадры из которого годятся разве что на клипы Ирины Аллегровой – с плачем под песню про «суженого, ряженого» и залихватским отчаянием под «угнала тебя, угнала». Жаль, что режиссер Алексей Учитель, а за ним и депутат Наталья Поклонская подошли к этой мелодраматичной «клюкве» слишком серьезно и обрекли совершенно невыдающееся произведение на звание «самого скандального фильма года». Примерно так же, как не желающего власти Ники когда-то заставили управлять государством, что и привело к трагедии.


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обсуждение >>
№ 25
Петр Медведев (Москва)   2.01.2018 - 21:24
Рецензия начинается с упоминания "похотливого" взгляда Матильды. Не было его. Весь дальнейший текст так же насквозь лжив. Фильм не претендует на документальность. Как художественное выражение... читать далее>>
№ 24
Анна Слепко   16.11.2017 - 18:27
Жанр фильма - мелодрама, так к нему и нужно подходить. Ну, а те, кто "не смотрел, но осуждает" вольны просто не смотреть. Копья ломать не из-за чего. Во всей этой истории вокруг фильма мне... читать далее>>
№ 23
Шалмина (Иваново)   5.11.2017 - 17:02
Фильм замечательный. Почему кого-то может оскорбить живая жизнь? А здесь фрагмент из жизни наследника. Ведь жизнь царя еще впереди. Разве искренность и страсть человека это преступно? Я думаю, представители... читать далее>>
№ 22
ямс   2.11.2017 - 00:56
... О, еще один товарисч из набора "не видел и не хочу, но осуждаю" появился. Уважаемый, а не кажется ли вам, что сначала надо бы фильм самому посмотреть, а уж только после этого давать ему... читать далее>>
№ 21
Богданова А.Ю.   31.10.2017 - 20:49
Стыдно за его создателей. Жаль актеров. Так исказить историю. Противно!..... читать далее>>
Всего сообщений: 24
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