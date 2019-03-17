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«Последний богатырь»: Куда завели Disney неведомые дорожки?

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17 марта 2019
Лавроненко, Бурунов, Яковлева и другие сказочные герои

«Последний богатырь»: Куда завели Disney неведомые дорожки?

Состоятельный москвич Иван (Виктор Хориняк), владелец роскошной квартиры и машины, зарабатывает на жизнь чародейскими услугами – приворот, отворот, гадание. Другими словами, Иван – жулик. Добывать клиентуру ему помогает участие в телешоу «Битва Магов», из которого его больше знают под именем Святозар. Но однажды Иван попадает в сказочную страну Белогорье и узнает, что он никто иной, как сын Ильи Муромца и последний богатырь, способный разрушить тяжкие оковы кровавого режима, захватившего волшебное государство. Да, в сказочном мире многое изменилось – здесь победило Добро и установилась стабильность. Змей Горыныч под контролем, Кощей Бессмертный вообще для порядка расчленен, и его фрагменты по отдельности хранятся в ледяном плену, прочая нечисть ушла во внутреннюю эмиграцию. Страной правит Добрыня Никитич (Евгений Дятлов) да его жена Варвара-краса (Екатерина Вилкова), особа сколь прекрасная, столь и безжалостная. Всех остальных богатырей безопасности для обратили в камень и скинули в синее-синее море.

Как же так получилось, что последняя надежда сказочных существ – слабохарактерный, трусоватый Иван, у которого никакого оружия с собой, кроме айфона? Не ради благополучия новых знакомых – бабы Яги, царевны Лягушки, Водяного, - а чтоб поскорее выбраться из этого опасного мира, где горе-богатырь чувствует себя не щукой, как дома, а карасиком, ему придется отправиться в сказочное путешествие туда, где спрятан меч-кладенец, открывающий портал в безопасную Москву. Само собой, со временем опасные приключения и сказочные обстоятельства должны изменить героя в лучшую сторону.

«Последний богатырь»: Куда завели Disney неведомые дорожки?

«Последний богатырь» - вторая после «Книги Мастеров» попытка компании Disney поработать на русском материале и заинтересовать детскую аудиторию не только железными человеками, но и истинно национальными героями. Несмотря на то, что «Книга», созданная в 2009 году как микс историй про Лукоморье и сказок Бажова, прошла довольно бодро по кинотеатрам, в ней было множество недоработок, сценарных просчетов, а главное – довольно слабо сделанная визуальная составляющая. Тот фильм собрал больше два миллиона зрителей и 10 млн долларов (при бюджете 8 млн) благодаря уникальной заявке, хорошей рекламе и топовым актерам на второплановых ролях (Кащей – Гоша Куценко, Богатырь – Михаил Ефремов, Баба-Яга – Лия Ахеджакова). Спустя восемь лет Disney учел все ошибки прошлого опыта, а все лучшее перенес в «Последнего богатыря». Здесь снова букет известных актеров, начиная от Константина Лавроненко (Кащей), Тимофея Трибунцева (Леший), Сергея Бурунова (Водяной) и заканчивая вообще не узнаваемой народной артисткой Еленой Яковлевой в роли Бабы Яги. Екатерина Вилкова, игравшая в «Книге мастеров» Русалку, перешла на сторону зла и сыграла Варвару.

Заварили кашу пять сценаристов «Кухни», «Отеля Элеон» и ситкома «Светофор», снятого той же компанией Yellow, Black&White, что сотрудничала с Disney на настоящем проекте (Желтое, Черное да Белое – остроумно переведено название компании на титрах «Последнего богатыря»). История получилась веселая, перекликающаяся с нынешними реалиями через гаджеты, актуальные шутки и саундтрек: на самом смешном эпизоде с Сергеем Семчевым звучит песня Стаса Михайлова – чем не национальное достояние? Поженить русский фольклор и голливудский профессионализм доверили режиссеру Дмитрию Дьяченко («О чем говорят мужчины» и та же «Кухня»). Проект получил поддержку Фонда Кино, в итоге средств и умений команды хватило и на внятную историю и на качественную графику, благодаря которой фильм не выглядит двухкопеечным, как это было в «Книге Мастеров», где на большом экране все расползалось на пиксели. Особенно эффектно нарисована избушка на курьих ножках, из персонажей прекрасней всех зеленый Бурунов-Водяной с трясущимся, словно желе, подкожным жирком. Неуклюжий и вздорный, Водяной пережидает суровые времена глубоко в болоте.

«Последний богатырь»: Куда завели Disney неведомые дорожки?

Выходя в прокат, фильм попадает в определенную зону риска, даром что диснеевский. Никто ведь толком не знает, насколько у современных детей востребован жанр русской сказки. Хотя рекламная кампания да и звездный состав картины призван привлечь в кино, прежде всего их родителей, которые в большинстве своем помнят передачу «В гостях у сказки» и советские аналоги «Богатыря» - те же «Там, на неведомых дорожках». Насколько вообще уместно сегодня создавать кино по мотивам русских сказок, вопрос, конечно, открытый. С одной стороны, у нынешних детей другие авторитеты – супергерои, трансформеры, кому вообще нужна Баба-Яга, когда есть Лего? С другой, передавать традиции – все-таки важно, и спрос на богатырей есть. Не будем к ночи поминать «Викинга» и надвигающегося на нас «Коловрата», но, скажем, анимационная богатырская франшиза студии «Мельница» уже много лет собирает кассу, люди с удовольствием смотрят.

Наверное, дело в том, что старые сказки не только по техническим причинам не удовлетворяют ребенка. Мир меняется, отношение к таким простым понятиям как «добро» и «зло» тоже претерпевает изменение. В советских картинах все слишком было просто. Этот герой плохой, этот хороший, такой расклад способствовал формированию категоричного бинарного мышления. Сегодня мир немного сложнее, поэтому в «Последнем богатыре» появляются такие неоднозначные герои как Кощей, он многомерный, даже трагический герой. Или сам Иван, буксующий, но развивающийся персонаж. А вот еще - правитель Белогорья, который до поры до времени кажется нам хорошим, добрым царем, которого обманывают его жена и подчиненные. Не говорят ему правды. Знакомая история, не так ли? Впрочем, запомнится фильм не идеями о том, что добро и зло не всегда оказываются очевидными, а финальной сценой - выходом из моря 33-х оживших богатырей. Теперь, наконец-то, понятно, как они там у Пушкина оказались.


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«Последний богатырь»: Куда завели Disney неведомые дорожки? фотографии
«Последний богатырь»: Куда завели Disney неведомые дорожки? фотографии
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обсуждение >>
№ 7
Илья Билибин (Москва)   24.12.2017 - 19:39
Очевидно политизированная картина пытающаяся разбить светлый исторический образ трех богатырей как защитьников Земли Русской. Святая для русского фольклера троица разбита Диснеем. В результате Илья - плохой... читать далее>>
№ 6
Мария Ар Радость   6.12.2017 - 06:04
"Последний богатырь". Какое многообещающее название. Ну никак не научит жизнь за красивыми обертками видеть некондит. Купилась. Если бы знала, что сценарист тот же, что и тупого и вражеского... читать далее>>
№ 5
mrPedagog   11.11.2017 - 17:15
Назвать примитивно-убогие песнюшки Михайлова "народным достоянием", а также использовать их в фильме - отличный индикатор для того, чтобы не тратить на эту кинишку время. Спасибо. читать далее>>
№ 3
Sergey_Karpuk   26.10.2017 - 18:28
Книга мастеров намного лучше была! Спецэффекты тут зачетные. Ну и наверное всё пожалуй. Что-то не то, как-то уныло. читать далее>>
№ 2
Dr. Grey   25.10.2017 - 16:18
Я могу сказать только одно - "Книгамастеров 2.0" читать далее>>
Всего сообщений: 6
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