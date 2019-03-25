«Тор: Рагнарёк»: Молот за 300

Зато бога грома наконец подстригли
Пещера, задекорированная под Ад. Подвешенный цепью к потолку Тор (Крис Хемсворт
) ведет беседу с рогатым демоном Суртуром. Зловещий исполин возвещает о начале Рагнарёка, бог грома перебивает его однотипными шутками, мол, подожди, сейчас сделаю оборот вокруг своей оси и буду готов тебя дослушать, а потом на скорую руку обламывает тому рога под ледзеппеленовскую Immigranng song. Это всего лишь разминка: Тору предстоит наведаться в Асгард, которым в обличье легкомысленного Одина правит Локи (Том Хиддлстон
), затем братья - транзитом через кабинет Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч
) - отправятся на поиски настоящего Вотана (Энтони Хопкинс
). Встреча с всеотцом перетечет в семейную перепалку с уничтожением Мьёльнира: почувствовав слабость родителя, на вечеринку заявится дочь Одина, богиня смерти Хела (Кейт Бланшетт
), которая раньше помогала ему захватывать миры, а потом оказалась в немилости. Теперь она планирует захватить Асгард и всех-всех-всех. Тор же по итогам первой схватки окажется на планете-свалке, где эксцентричный безумец Грандмастер (Джефф Голдблюм
) устраивает грандиозные гладиаторские бои. Его фаворит и чемпион - большой и зеленый (Марк Руффало
).
Третью часть похождений Тора доверили новозеландскому комедиографу Тайке Вайтити
, прославившемуся вампирской комедией «Реальные упыри
» (давние поклонники знали его по сериалу «Полет Конкордов
» и паре инди-комедий). Независимый остроумец казался идеальной кандидатурой для фильма про самого инертного мстителя: ни шекспировская трагедия в первом «Торе
», ни космический эпос в «Царстве тьмы
» не смогли раскрасить персонажа, чья психологическая глубина могла посоревноваться разве что с характером легендарного молота. Вайтити выкладывал в инстаграме смешные фотографии (например, с Мьёльниром, придавившим крышку туалета), а уже трейлеры обещали безудержное веселье - эстетика VHS, несмолкающий ретровейв, шутки (в фильме про Тора!) и дюжину странно, но с фантазией наряженных людей.
Курс на веселье, очевидно взятый Disney после успехов Джеймса Ганна и его дилогии
«Стражи Галактики
», в итоге принимает характер легкого помешательства: «Тор: Рагнарёк
» - это три комедии по цене одной, которые склеены между собой в лучшем случае скотчем. Еще точнее было бы назвать всё происходящее эклектичным набором скетчей. Фильм начинается в духе пародий SNL (с утомительными и топорными шутками вроде игры слов «Асгард - Задгвард» от Asgard/Assgard). Линия с Хелой изредка замахивается на эпос, но тут Вайтити не придумывает ничего лучше, чем бесконечно цитировать «Стражей Галактики» и заставки из меню видеоигр (и продолжает дежурно шутить для отвлечения внимания). История с гладиаторскими боями и замусоренной планетой удается новозеландцу лучше всего, хотя музыка и блики 80-х тут даже и не пытаются как-то объяснить.
Всё это напоминает праздник непослушания, где шалость если не самоцель, то неожиданная новая надежда могущественного продюсера Кевина Файги
, который, видимо, решил, глядя на работу Ганна, что 90% гуманистической серьезности неплохо бы заменить неприлично очевидными шутками. Какими обычно сопровождается просмотр супергероики в дружеской компании, уставшей разбираться, чего хочет очередной персонаж с суперспособностями. Юмор «Рагнарёка» рождается из того же равнодушия к происходящему. Отсюда и невероятное превращение Тора в остроумного малого, и юмор Халка (не Брюса Баннера), и резкие сюжетные скачки, и полный кадр персонажей в изощренных костюмах, которые только и ждут, когда наконец им удастся отпустить остроту. Вайтити абсолютно наплевать на героев и на связность истории, еще сильнее ему, кажется, наплевать на комиксы, которые действительно предполагают бешеную эклектику и самые невероятные приключения, но подобная каша если и случается, то в худших из них.
«Рагнарёк», который наверняка сейчас провозгласят торжеством авторской воли и оптимальным блокбастером на несерьезные темы, на самом деле обещает сумерки супергероики, от которой в разной степени устали не только зрители, но уже и сами создатели. На примере многомиллионных проектов про людей с необычными качествами только в этом году можно заметить, насколько старая схема трещит по швам, а новая - нуждается если не в резких преобразованиях, то хотя бы в подобии идентичности. Летом Sony небезуспешно привила «Человеку-Пауку
» подростковое мировоззрение, чуть раньше Warner brothers и DC гораздо более топорно рассказали историю женщины-супергероини в «Чудо-женщине
». Теперь Вайтити превратил потенциально межгалактический эпос про Тора в кавалькаду шуток и дорогой капустник, где его больше интересует, как бы так поостроумнее впихнуть камео снимавшихся у него ранее Сэма Нилла
или Рэйчел Хаус
, а также убойно вывести в эпизоде Мэтта Дэймона и почаще появляться в кадре с шутками самому, загримированному до неузнавания. В перерывах между этим приятным для всех участников процесса досугом в кадре мелькают ошметки сюжета, размыто предлагающего Тору повзрослеть и отказаться от влияния отца, переосмыслить концепцию дома и пережить ссору с родственниками и друзьями. Что он невероятным образом и делает не без помощи соратников, которые бегут от проблем путем выпивки и азартных игр.
Поразительным образом Тайке Вайтити удалось попасть в ту интонацию, которую большинство зрителей, очевидно, от кинокомиксов и ждали все эти годы, пока Джон Фавро
, Тим Бертон
, Кристофер Нолан
или Зак Снайдер
пыжились, чтобы доказать хоть какой-нибудь серьезный потенциал встречи двух медиумов. Даже ироничный Джеймс Ганн, снимавший ранее не эксцентричные комедии, но оммажи хоррорам категории Б, свою банду неудачников по-настоящему любит и марает какими-то переживаниями. «Тор: Рагнарёк» же напоминает насмешливый плейлист в youtube, которому милосердно можно простить и трех опереточных злодеев, и не знающую куда деть руки великую Кейт Бланшетт, и полцарства бесполезных эпизодических персонажей, и любую лень, присыпанную юморком. Такие они смешные, эти ряженые, что там в следующем скетче?
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