Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Тор: Рагнарёк»: Молот за 300

Спутник телезрителя >>
25 марта 2019
Зато бога грома наконец подстригли

«Тор: Рагнарёк»: Молот за 300

Пещера, задекорированная под Ад. Подвешенный цепью к потолку Тор (Крис Хемсворт) ведет беседу с рогатым демоном Суртуром. Зловещий исполин возвещает о начале Рагнарёка, бог грома перебивает его однотипными шутками, мол, подожди, сейчас сделаю оборот вокруг своей оси и буду готов тебя дослушать, а потом на скорую руку обламывает тому рога под ледзеппеленовскую Immigranng song. Это всего лишь разминка: Тору предстоит наведаться в Асгард, которым в обличье легкомысленного Одина правит Локи (Том Хиддлстон), затем братья - транзитом через кабинет Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) - отправятся на поиски настоящего Вотана (Энтони Хопкинс). Встреча с всеотцом перетечет в семейную перепалку с уничтожением Мьёльнира: почувствовав слабость родителя, на вечеринку заявится дочь Одина, богиня смерти Хела (Кейт Бланшетт), которая раньше помогала ему захватывать миры, а потом оказалась в немилости. Теперь она планирует захватить Асгард и всех-всех-всех. Тор же по итогам первой схватки окажется на планете-свалке, где эксцентричный безумец Грандмастер (Джефф Голдблюм) устраивает грандиозные гладиаторские бои. Его фаворит и чемпион - большой и зеленый (Марк Руффало).

Третью часть похождений Тора доверили новозеландскому комедиографу Тайке Вайтити, прославившемуся вампирской комедией «Реальные упыри» (давние поклонники знали его по сериалу «Полет Конкордов» и паре инди-комедий). Независимый остроумец казался идеальной кандидатурой для фильма про самого инертного мстителя: ни шекспировская трагедия в первом «Торе», ни космический эпос в «Царстве тьмы» не смогли раскрасить персонажа, чья психологическая глубина могла посоревноваться разве что с характером легендарного молота. Вайтити выкладывал в инстаграме смешные фотографии (например, с Мьёльниром, придавившим крышку туалета), а уже трейлеры обещали безудержное веселье - эстетика VHS, несмолкающий ретровейв, шутки (в фильме про Тора!) и дюжину странно, но с фантазией наряженных людей.

«Тор: Рагнарёк»: Молот за 300

Курс на веселье, очевидно взятый Disney после успехов Джеймса Ганна и его дилогии «Стражи Галактики», в итоге принимает характер легкого помешательства: «Тор: Рагнарёк» - это три комедии по цене одной, которые склеены между собой в лучшем случае скотчем. Еще точнее было бы назвать всё происходящее эклектичным набором скетчей. Фильм начинается в духе пародий SNL (с утомительными и топорными шутками вроде игры слов «Асгард - Задгвард» от Asgard/Assgard). Линия с Хелой изредка замахивается на эпос, но тут Вайтити не придумывает ничего лучше, чем бесконечно цитировать «Стражей Галактики» и заставки из меню видеоигр (и продолжает дежурно шутить для отвлечения внимания). История с гладиаторскими боями и замусоренной планетой удается новозеландцу лучше всего, хотя музыка и блики 80-х тут даже и не пытаются как-то объяснить.

Всё это напоминает праздник непослушания, где шалость если не самоцель, то неожиданная новая надежда могущественного продюсера Кевина Файги, который, видимо, решил, глядя на работу Ганна, что 90% гуманистической серьезности неплохо бы заменить неприлично очевидными шутками. Какими обычно сопровождается просмотр супергероики в дружеской компании, уставшей разбираться, чего хочет очередной персонаж с суперспособностями. Юмор «Рагнарёка» рождается из того же равнодушия к происходящему. Отсюда и невероятное превращение Тора в остроумного малого, и юмор Халка (не Брюса Баннера), и резкие сюжетные скачки, и полный кадр персонажей в изощренных костюмах, которые только и ждут, когда наконец им удастся отпустить остроту. Вайтити абсолютно наплевать на героев и на связность истории, еще сильнее ему, кажется, наплевать на комиксы, которые действительно предполагают бешеную эклектику и самые невероятные приключения, но подобная каша если и случается, то в худших из них.

«Тор: Рагнарёк»: Молот за 300

«Рагнарёк», который наверняка сейчас провозгласят торжеством авторской воли и оптимальным блокбастером на несерьезные темы, на самом деле обещает сумерки супергероики, от которой в разной степени устали не только зрители, но уже и сами создатели. На примере многомиллионных проектов про людей с необычными качествами только в этом году можно заметить, насколько старая схема трещит по швам, а новая - нуждается если не в резких преобразованиях, то хотя бы в подобии идентичности. Летом Sony небезуспешно привила «Человеку-Пауку» подростковое мировоззрение, чуть раньше Warner brothers и DC гораздо более топорно рассказали историю женщины-супергероини в «Чудо-женщине». Теперь Вайтити превратил потенциально межгалактический эпос про Тора в кавалькаду шуток и дорогой капустник, где его больше интересует, как бы так поостроумнее впихнуть камео снимавшихся у него ранее Сэма Нилла или Рэйчел Хаус, а также убойно вывести в эпизоде Мэтта Дэймона и почаще появляться в кадре с шутками самому, загримированному до неузнавания. В перерывах между этим приятным для всех участников процесса досугом в кадре мелькают ошметки сюжета, размыто предлагающего Тору повзрослеть и отказаться от влияния отца, переосмыслить концепцию дома и пережить ссору с родственниками и друзьями. Что он невероятным образом и делает не без помощи соратников, которые бегут от проблем путем выпивки и азартных игр.

Поразительным образом Тайке Вайтити удалось попасть в ту интонацию, которую большинство зрителей, очевидно, от кинокомиксов и ждали все эти годы, пока Джон Фавро, Тим Бертон, Кристофер Нолан или Зак Снайдер пыжились, чтобы доказать хоть какой-нибудь серьезный потенциал встречи двух медиумов. Даже ироничный Джеймс Ганн, снимавший ранее не эксцентричные комедии, но оммажи хоррорам категории Б, свою банду неудачников по-настоящему любит и марает какими-то переживаниями. «Тор: Рагнарёк» же напоминает насмешливый плейлист в youtube, которому милосердно можно простить и трех опереточных злодеев, и не знающую куда деть руки великую Кейт Бланшетт, и полцарства бесполезных эпизодических персонажей, и любую лень, присыпанную юморком. Такие они смешные, эти ряженые, что там в следующем скетче?


версия для печати
Ссылки по теме
(слушайте выпуск подкаста Monday Karma про «Тор: Рагнарёк»)

Вселенная бесконечна: Все супергеройские фильмы Disney от худшего к лучшему

Рецензии:
«Капитан Марвел»: Руки-базуки
«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши
«Мстители: Война бесконечности»: Докопаться до небес
«Дэдпул 2»: Очень супергеройское кино
«Человек-Паук: Возвращение домой»
«Чудо-женщина»
«Стражи Галактики. Часть 2»
Сериал «Легион»
«Логан»
«Доктор Стрэндж»
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноБлокбастерКомикс
персоны
Тим БертонКейт БланшеттТайка ВайтитиДжеймс Ганн (II)Джефф ГолдблюмМэтт ДэймонБенедикт КамбербэтчСэм НиллКристофер НоланМарк РуффалоЗак СнайдерДжон ФавроКрис ХемсвортТом ХиддлстонЭнтони Хопкинс
фильмы
Реальные упыриТорТор 2: Царство тьмыТор: Рагнарёк

фотографии >>
«Тор: Рагнарёк»: Молот за 300 фотографии
«Тор: Рагнарёк»: Молот за 300 фотографии
«Тор: Рагнарёк»: Молот за 300 фотографии
«Тор: Рагнарёк»: Молот за 300 фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Хела (Азгард)   8.11.2017 - 15:45
Зависть - плохое чувство, ув. критики )) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Лактемир Дзтиев
24 марта ушёл из жизни актёр Лактемир Дзтиев.
Валентина Дворянинова
22 марта скончалась певица Валентина Дворянинова.
Маргарита Жарова
21 марта скончалась актриса Маргарита Жарова.
Пётр Зайченко
21 марта ушёл из жизни актёр Пётр Зайченко.
Анатолий Адоскин
20 марта скончался актёр Анатолий Адоскин.

День рождения >>

Тамара Акулова
Юрий Дуванов
Ярослав Жалнин
Ольга Лерман
Марина Орлова
Ксения Раппопорт
Анна Слынько
Елена Фадеева
Ефим Шифрин
Мэттью Бирд
Пьер Крессуа
Сара Джессика Паркер
Ли Пейс
Эдгар Рамирез
Симона Синьоре
Шон Фэрис
все родившиеся 25 марта >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
100 вещей и ничего лишнего
комедия
Германия, 2019
Амбивалентность
драма
Россия, 2018
Дамбо
семейное кино, фэнтези
США, 2019
Микеланджело. Бесконечность
биография, драма
Италия, Ватикан, 2018
Мы
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Парк развлечений
мелодрама
Швеция, 2018
Пляжный бездельник
комедия
Великобритания, США, Франция, Швейцария, 2019
Проклятый дом
драма, фильм ужасов
США, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
Другой
фильм ужасов
Ирландия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен