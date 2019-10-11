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«Джунгли»: Бедный-бедный Йосси

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11 октября 2019
Дэниэл Редклифф борется за выживание в опасных лесах Боливии

«Джунгли»: Бедный-бедный Йосси

Начало 1980-х, еврейский паренек Йосси Гинсберг (Редклифф) ушел из дома консервативного отца, пережившего Холокост, и предпочел колледжу путешествия. Нелегкая судьба заносила его на Аляску, в Нью-Йорк, Лас-Вегас, но этого не хватало охочему до исследования всего нового Йосси. Так он оказался в Боливии, где встретил скромного Маркуса (Джоэл Джексон) из Швейцарии и его приятеля фотографа Кевина (Алекс Рассел). Туристические тропы новых знакомых не интересуют, и тут они неожиданно попадают в поле зрения опытного исследователя Амазонии Карла Рухпректера (Томас Кречман), который предлагает им отправиться в скрытые от посторонних глаз джунгли – «последнее нетронутое место на планете», где, к тому же, можно найти золото.

«Джунгли» основаны на реальных фактах биографии Йосси Гинсберга, который принимал участие в съемках фильма. Это история страшного выживания в непроходимых боливийских джунглях, где человек остается один на один с суровой природой. Несложно догадаться - со счастливым концом. Как, впрочем, и большинство фильмов на заданную тему.

От других образцов подобного жанра «Джунгли» отличает разве что стойкость характера главного героя. Именно вокруг 21-дневного выживания Гинсберга строится вторая, экстремальная, часть картины, когда герой Дэниэла Редклиффа уже без друзей и проводника пытается сохранить себе жизнь. Он борется с ягуаром, смачно вытаскивает червяков из лба и даже погружается в галлюциногенное путешествие по волнам памяти (тут-то мы и узнаем историю про строгого отца) и одиноких грез (неожиданно у героя Рэдклиффа появляется даже вымышленная подружка). Однако к каким-то кардинальным изменениям характера и без того довольно стойкого и смелого Йосси это не приводит. Не удивительно, что эти события заинтересовали именно австралийского постановщика Грега МакЛина, уже успевшего плотно проникнуть в американскую киноиндустрию.

«Джунгли»: Бедный-бедный Йосси

МакЛин – любитель отправить своих героев в экстремальную ситуацию. Будь то мистический австралийский кратер, как в «Волчьей яме», дом с неким существом, оставляющим животные следы, как «Темнота», или даже обычный офис, сотрудники которого неожиданно становятся заложниками, как в «Эксперименте «Офис». При этом, несмотря на всю патовость и ужас ситуаций, в которых оказываются персонажи, у МакЛина они редко начинают демонстрировать героические качества и как-то слишком резко превращаются из неприятных парней в бесстрашных суперменов. То же происходит и в «Джунглях».

Поэтому гораздо интереснее в этом фильме наблюдать не за режиссерскими изысками (хотя МакЛину одинаково хорошо удаются и темные заросли джунглей, и взрывающиеся цветом флэшбеки и мечты Йосси Гинсберга), а за игрой Дэниэлла Рэдклиффа, который с каждым годом демонстрирует все новые ипостаси своего актерского дарования.

В первой части картины Рэдклифф, который, без сомнения, является самым известным актерским лицом среди всех участников «Джунглей», нисколько не затмевает партнеров по съемочной площадке, а лишь тщательно передает образ своего прототипа. Актер постоянно консультировался с Гинсбергом, которого ему предстояло сыграть, и практически ничего не ел во время съемок картины. Результат оказался довольно убедительным. Кадры, где Йосси, голый по пояс и изможденный до глубины души, ищет (пока безуспешно) спасения из зарослей джунглей, но, тем не менее, не сдается, являются самыми запоминающимися в картине Грега МакЛина и гораздо более впечатляющими, нежели поедание обезьяны или та же борьба с червями, которые занимают режиссера явно больше своего одинокого выжившего героя.


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