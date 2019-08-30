Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Лига справедливости»: Бэтмен не против Супермена

Спутник телезрителя >>
30 августа 2019
Киновселенная DC превращается в клон киновселенной Marvel

«Лига справедливости»: Бэтмен не против Супермена

Мир привыкает жить без Супермена (Генри Кавилл). В Англии загадочные террористы планируют напомнить людям о боге, но сталкиваются с могучей чудо-женщиной Дианой Принс (Галь Гадот), которая, как в давнишних боевиках, запускает чемодан с бомбой высоко над крышами. Тем временем Брюс «Бэтмен» Уэйн (Бен Аффлек) собирает отряд супергероев - помимо Чудо-женщины он вербует выпивоху Аквамена (Джейсон Момоа) из Атлантиды, испытывающего проблемы в общении сверхскоростного гика Флэша (Эзра Миллер), а также Киборга (Рэй Фишер), человека-робота, воскрешенного благодаря технологиям погибшей планеты Криптон. Новообразовавшейся и еще не нашедшей общий язык Лиге справедливости предстоит проверка боем - на Землю высадился представитель расы Новых богов Степной волк (Киаран Хайндс), который обожает устраивать на подвернувшихся планетах апокалипсис. Сопровождают его летающие и жужжащие подчиненные с бластерами, которые питаются страхом.

«Лига справедливости» Зака Снайдера - пятый фильм многострадальной киновселенной DC - уже откровенная капитуляция Warner bros. перед конкурентами из Disney. Как бы студия ни пыталась на первых порах гнуть свою линию с серьезным и визионерским эпосом про богов-супергероев, простая марвеловская схема «суперлюди побеждают зло и иногда шутят» оказалась сильнее - и они сдались. «Отряд самоубийц» спешно раскрашивали под «Стражей Галактики», «Чудо-женщину» уже без стеснения писали по лекалам «Первого мстителя», ну а «Лига справедливости» - условные «Мстители» в мире, где до этого Веру, Надежду и Любовь всегда писали с большой буквы, а теперь почти перешли на строчную, но с нажимом - и тут же стыдливо шутят, когда дело касается громких слов. Часть комедийных сценок явно появилась в фильме на стадии досъемки, за которую отвечал уже Джосс Уидон (обе части «Мстителей»), а не отошедший от ленты по семейным причинам Зак Снайдер.

«Лига справедливости»: Бэтмен не против Супермена

Впрочем, почерк визионера Снайдера в «Лиге» практически не заметен: если раскритикованный «Бэтмен против Супермена» запоминался яркими визуальными полотнами и не слишком логичной с точки зрения истории попыткой сложить новый миф о супергероях, то здесь режиссерское кресло мог занять, кто угодно. Теперь официально: киновселенная DC окончательно согласилась на роль догоняющего в противостоянии с Marvel и в качестве ленд-лиза начала без стеснения перенимать опыт успешного конкурента. Догонять, впрочем, придется очень долго: «Лига справедливости» отстает от сегодняшней супергеройской мысли лет на пять.

Это особенно бросается в глаза под занавес 2017-го, когда прежняя схема оказалась в кризисе и уже ищет пути выхода. «Логан» подался в более мрачные степи, а остальная супергероика («Человек-Паук: Возвращение домой», «Стражи Галактики. Часть 2», «Тор: Рагнарёк»), наоборот, принялась шутить еще чаще, уже не только для того, чтобы уравновесить гражданский пафос. Вдобавок все супергеройские фильмы начали искать индивидуальное звучание - сколько бы вопросов ни было к «Логану» или «Тору», но они хотя бы пытаются обрести лицо, собственную интонацию. «Лига справедливости», напротив, лицо потеряла и пока застряла на полпути между прежней мифологичностью и то ли кинематографическим жизнеподобием, то ли игрой в солдатики.

«Лига справедливости»: Бэтмен не против Супермена

Какой бы бэкграунд спешно ни прикрутили Флэшу или Киборгу в новом кинокомиксе, они все равно выглядят могущественными фигурами из картона, которым на другой планете было бы комфортнее, чем на сегодняшней Земле, где на экранах компьютера мелькают кадры из «Рика и Морти», а комиссар Гордон (Дж. К. Симмонс) по старинке включает бэт-сигнал. Старомодное величие мифа позволяло киновселенной DC не решать самую сложную задачу: как вписать супергероев с порой 80-летней историей в XXI век так, чтобы они не выглядели толпой ряженых чучел. «Лига справедливости» не может игнорировать этот вопрос, но и ответить, кроме пары очевидных острот, ей нечем.

Так же киновселенная DC оказывается страшно зависима от Супермена, которому в новом фильме уморительно закрашивали на компьютере усы (к моменту пересъемок Кавилл отрастил их для новой «Миссии невыполнима» и не мог бриться). Идея Лиги супергероев оказывается попросту скомпрометирована тем, что без сына Криптона они практически ни на что не способны - даже победить Степного волка, правую руку могущественного Дарксайда, который не ровен час также посетит Землю. Тут DC продолжает развивать тему 11 сентября, противопоставляя супергероев религиозным фанатикам всех сортов - от пресловутых террористов в Англии до Степного волка, эдакого посланника из Ада. «Только надежда победит страх», - прямым текстом проповедует «Лига справедливости», не забывая напомнить, что S на груди у криптонца значит первое, а его враги питаются вторым. Жаль лишь, что эта нехитрая мысль распылена по ровному, старающемуся соответствовать ожиданиям и не слишком изобретательному двухчасовому фильму, который по нынешним меркам выглядит несколько устаревшим и безликим.


версия для печати
Ссылки по теме
Рецензии:
«Тор: Рагнарёк»
«Человек-Паук: Возвращение домой»
«Чудо-женщина»
«Стражи Галактики. Часть 2»
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
«Отряд самоубийц»
Поиск по меткам
Алексей ФилипповБлокбастерКомикс
персоны
Эми АдамсДжереми АйронсБен АффлекГаль ГадотГенри КавиллЭзра МиллерДжейсон МомоаРобин РайтДжей Кэй СиммонсЗак СнайдерДжосс УидонКиаран ХайндзЭмбер Херд
фильмы
Лига справедливости

фотографии >>
«Лига справедливости»: Бэтмен не против Супермена фотографии
«Лига справедливости»: Бэтмен не против Супермена фотографии
«Лига справедливости»: Бэтмен не против Супермена фотографии
«Лига справедливости»: Бэтмен не против Супермена фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
Mila_07   19.01.2018 - 18:10
Фильм понравился. Это кино именно для кинотеатра,смотрела на хорошем экране, с хорошим звуком! Любители Марвел , DS и прочих комиксов оценят по достоинству. Смотрели возрастной категорией от 17 до... читать далее>>
№ 1
Lexx   18.11.2017 - 21:49
В том-то и суть, что DC - это, хотя и частично, но миф, а вот Марвел - просто бум-трам-тарарам. Снять миф для большого экрана видимо, гораздо сложнее, чем для телевидения, где такие примеры были (например,... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Числов
29 августа скончался актёр Александр Числов.
Людмила Мальцева
27 августа ушла из жизни актриса Людмила Мальцева.
Борис Горлов
26 августа ушёл из жизни режиссёр Борис Горлов.
Игорь Хомский
25 августа погиб режиссёр Игорь Хомский.

День рождения >>

Даниил Воробьёв
Дмитрий Дьяконов
Настя Задорожная
Мария Иващенко
Лариса Кадочникова
Анатолий (Отто) Солоницын
Лидия Сухаревская
Алексей Шемес
Игорь Яцко
Марин Айрлэнд
Джоан Блонделл
Тимоти Боттомс
Камерон Диас
Фред МакМюррей
Рышарда Ханин
Роберт Хоффман
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

В Кейптаунском порту
драма
Россия, 2018
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
Битва
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2019
Коко-ди Коко-да
арт-хаус, драма
Дания, Швеция, 2019
Команда мечты
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2019
Последнее испытание
боевик, драма
Россия, 2018
Спасатели
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези
Китай, 2017
Я иду искать
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Игра Ганнибала
психологический триллер, боевик
Канада, США, 2018
Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2018
Маленькие секреты большой компании
драма, комедия
Франция, Бельгия, 2019
Спящая принцесса
семейное кино, сказка
Япония, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен