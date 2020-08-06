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«Эспен в королевстве троллей»: Даже если вам немного за 18

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6 августа 2020
Сказка о прекрасной Норвегии, полной чудес и опасностей

«Эспен в королевстве троллей»: Даже если вам немного за 18

Старинная легенда сказочного королевства гласит, что, если принцесса не выйдет замуж до 18 лет, ее заберет в рабство огромный тролль – горный король. Мало кто верит в существование этого чудовища из бабушкиных сказок, но на всякий случай всех принцесс издревле выдают замуж пораньше. Но однажды находится одна строптивая принцесса Кристин (Элли Харбоа), свадьбу откладывают до часа Икс, а в ночь накануне восемнадцатилетия принцесса сбегает. И дело даже не в том, что ей не приглянулся породистый жених – принц Фредерик (Аллан Хайд). Просто она не хочет замуж по принуждению и сама хочет решать свою судьбу. От такого бесцеремонного поступка незамедлительно просыпается хранитель древнего патриархального жизненного уклада горный король, похожий на огромного мохнатого Ждуна, и отправляется за принцессой.

Путь Кристин лежит через урочище, где живут и трудятся фермер (Торбьёрн Харр) и его сыновья: Пэр (Мадс Сьёгорд Петтерсен), Пол (Елиас Холмен Сёренсен) и Эспен (Вербьерн Энгер), как и в русском фольклоре – двое умных, а третий безголовый и наивный. Зато добрый и с ямочкой на подбородке. Отец и братья называют его Золушок за то, что он любит копаться в золе. Все трое отправляются на поиски принцессы, узнав о награде в полкоролевства. Правда у Эспена другая мотивация: он недавно случайно познакомился с принцессой (и они, конечно, понравились друг другу), а потом так же случайно сжег собственный дом, в очередной раз ковыряясь в камине, и как-то надо реабилитироваться перед семьей.

«Эспен в королевстве троллей»: Даже если вам немного за 18

Норвежская сказка «Эспен в королевстве троллей» – семейное кино, больше для детей, нежели для взрослых, с приятным визуальным стилем, яркими цветами, красивейшими видами природы и отличной музыкой. В норвежском отечественном прокате она выступила в роли местного «Последнего богатыря» – критики ее разругали за слабый сценарий, а зрители восприняли восторженно, поскольку норвежская киноиндустрия, как и у нас, не балует аудиторию качественными фильмами для детей. В «Эспене» задействованы хорошие и известные на родине актеры, в сюжете – множество отсылок к разным скандинавским сказкам, есть и юмор, и драки, и вечные (международные) ценности. Детям помладше, возможно, пара сцен покажется жутковатыми – хотя обычно норвежский народный эпос более мрачный. Здесь же перед нами все-таки довольно романтичный и красочный мир, который один разок, быть может, подводит графика, но на общее впечатление это не влияет.

На пути героев ждут препятствия – болото, в котором живет зло, соблазнительные ведьмы с дурманящими золотыми яблоками, да и бессовестный принц Фредерик путается под ногами и мешает Эспену и его братьям освободить принцессу и получить власть в королевстве. Устоять против соблазнов может только младший брат, умеющий все примечать и подбирающий по дороге всякий хлам – а вдруг пригодится? Братья Эспена, суровый Пэр и добродушный Пол, ребята хорошие, не то, что братья-упыри в русских сказках, они почти сразу понимают, что Золушок больше их приспособлен к сказочным обстоятельствам и соглашаются быть на вторых ролях. «Действуй, Эспен, это твой мир», – говорят они.

Всего перечисленного вполне достаточно для того, чтобы родители выдержали пару часов в кинотеатре, пока их дети 6-10 лет развлекаются и переживают за героев сказки.


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«Эспен в королевстве троллей»: Даже если вам немного за 18 фотографии
«Эспен в королевстве троллей»: Даже если вам немного за 18 фотографии
«Эспен в королевстве троллей»: Даже если вам немного за 18 фотографии
«Эспен в королевстве троллей»: Даже если вам немного за 18 фотографии
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