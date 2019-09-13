«Счастливого дня смерти»: Умер раз, ещё раз, ещё много-много раз

Убийственный «День сурка» Джессики Рот
Однажды заносчивая королева универа Три (Джессика Рот
), недавно потерявшая мать, проснулась с тяжелейшим похмельем в постели незнакомого парня в мужской общаге. Выслушав малопонятные для себя объяснения местного обитателя по имени Картер (Израэль Бруссар
) она поспешила к себе домой, в женское общежитие, где ей сразу напомнили, что у неё сегодня день рождения и вечером намечается по этому случаю очередная вечеринка. Что поделать, надо идти праздновать, вот только девушка не дойдёт до пункта назначения, поскольку по дороге её убьёт неизвестный в маске младенца. А на следующий день Три вновь проснулась в постели всё того же незнакомца, и история с убийством повторилась. Эта ситуация повторилась и на третий день, и на пятый, и на десятый, и девушка в конце концов приходит к выводу, что из этого замкнутого круга можно выбраться лишь раскрыв личность собственного убийцы.
«Счастливого дня смерти» Кристофера Лэндона
представляет собой ромком с элементами хоррора, а не ужасы в чистом виде. Маститый продюсер Джейсон Блум
, на чьём счету успех большинства пугающих лент последних 15 лет, решил поэкспериментировать с жанром и не прогадал. Картина, не лишённая оригинальности, подтвердила статус потенциального хита, заработав 55 миллионов долларов, а Джессика Рот доказала, что способна держать на себе внимание зрителей. Да и для Лэндона
, снявшего пару лет назад неплохую пародию «Скауты против зомби»
, данная лента стала прорывом.
Несложно догадаться, что основная заслуга успеха картины кроется в том, что авторы перенесли сюжет «Дня сурка»
в условный мир слэшера. До Лэндона до такого простого хода никто не додумался, а потому его творение смотрится свежо и интригующе... до поры до времени. Как только осознаёшь, что лёгкость ромкома вступает в конфликт с суровой простотой слэшера, где главное — не любить, а убивать, то интерес к произведению ослабевает. Да и отсутствие эффектных сцен с убийствами и кровищи крупным планом немного озадачивает знатоков жанра, хотя при этом привлекает зрителей, не желающих лицезреть на экране жестокость. А потому лента достигает любопытного эффекта страшных баек у костра, рассказанных добрым дедушкой с бородой Санта-Клауса. Вот только подспудно сожалеешь об упущенных возможностях, которые могли бы оживить жанр хоррора и направить его по новому руслу, где родились бы ещё более эффектные идеи. Чего стоят только сама идея в духе Dark Souls
и особенности организма главной героини, пережившей многочисленные смерти.
Впрочем, Джессика Рот и Израэль Бруссар под внушающую доверие музыку Беара Маккрири
достаточно нетривиально обыграли сюжетные особенности романтических комедий, заставив вспомнить лучшие образцы вроде «Когда Гарри встретил Салли»
. Всё бы ничего, если бы не финальная грубая отсылка к самому «Дню сурка», без которой вполне можно было обойтись.
В итоге, у Лэндона получился интересный симбиоз ромкома и слэшера с парой интригующих находок, драматизмом, эффектным бенефисом Рот, приличной музыкой Маккрири и жанровой неопределённостью, подпортившей общее впечатление.