«Вечеринка»: Праздник, который всегда с тобой

Тимоти Сполл, Кристин Скотт Томас, Киллиан Мерфи и другие актеры выясняют отношения
Красиво стареющая Жанет (Кристин Скотт Томас
) получила место министра, по поводу чего ждет в гости друзей, отвечает на многочисленные телефонные поздравления и утрамбовывает выпечку в духовку. Ее муж Билл (Тимоти Сполл
) в соседней комнате меланхолично ставит пластинки (все начинается под I'm a man
), без остановки пьет вино и смотрит стеклянным взором на задний двор. Там невесть откуда появляется лиса, а скоро нагрянут и надевшие лучшие улыбки гости. Циничная подруга Эйприл (Патриция Кларксон
) с потертым мужем-немцем Готтфрид (Бруно Ганц
), который выглядит заслуженным старичком, пока не начнет рассуждать о медитации и о том, что западная медицина — это магия вуду. Очень нервный финансист в дорогущем пиджаке Том (Киллиан Мерфи
), под которым скрывается пистолет. И лесбийская пара из профессорши и шеф-повара с заметной разницей в возрасте (Черри Джонс
и Эмили Мортимер
), ждущая трех мальчиков. Когда все соберутся, чтобы поднять тост за успех, Билл вперится в жену и сообщит пренепреятнейшее известие: ему диагностировали смертельную болезнь.
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«Вечеринка» Салли Поттер
С этого момента все петарды, которые Салли Поттер
раскладывала по камерному пространству открыточного дома в течение первого акта, начинают детонировать одна за другой: вслед за Биллом секретами решают поделиться и остальные присутствующие. Подробно и впроброс заходит речь про ту самую западную медицину, проклятую экономику, феминизм, политику, чайлдфри и другие хиты застольной беседы между людьми самых разных взглядов и мнений (даже состоящих в одной партии — название фильма можно перевести и так). Местами это гомерически смешно: Кларксон спрашивает Ганца, а не медитирует ли тот часом, Мерфи нервно бегает в туалет и роется в мусорке на заднем дворе, Томас отвечает на неуместные смс, Сполл решает забыть про рациональность и преподавание в Йеле — и интересуется у Ганца вопросами самолечения организма от любых болезней, немец уверенно заявляет, что никто не может знать, сколько лет нам отведено на земле — и уж врачи так точно.
Все это напоминает бодрую разговорную пьесу (сценарий писала сама Поттер), где семеро хороших актеров не заслоняют друг друга, а удачно чередуются, не позволяя перевести дух. Черно-белое изображение подчеркивает лаконичность формы: заслуженные артисты 70 минут исповедуются в комнате — известная и безотказная форма в умелых руках. Камера Алексея Родионова
, аккуратно раскачиваясь, фиксирует немые сцены и беготню, но с особым удовольствием впивается в глаза героев — глазные яблоки Тимоти Сполла на крупном плане похожи на шедевр стеклодувного искусства. Такой дотошности заслуживает и сама история о том, что у каждого есть скелеты в шкафу — от сравнительно безобидных до вполне лицемерных, — и однажды они, чего доброго, полезут оттуда дружными рядами. В этот момент актуальным становится второй перевод названия Party: Поттер будто бы экранизирует басню про тот случай, когда среди товарищей (по партии) «согласья нет». Что уж говорить про общество в целом, когда семь интеллигентных людей за час с копейками находят повод схватиться за пистолет.
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