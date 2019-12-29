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«Джуманджи: Зов джунглей» // Когда проблемы с доступом к настоящим приключениям

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29 декабря 2019
«Джуманджи: Зов джунглей» - продолжение одноименного не выдающегося, но симпатичного приключенческого фильма 1995 года выпуска, рассказывавшего о настольной игре, буквально всасывавшей в себя игроков. Для того, чтобы разобраться в сюжете новой картины, совсем не обязательно быть знакомым с предыдущей лентой. Сыгранный Робином Уильямсом Алан Пэрриш, главный герой первого фильма, в новом выпуске упоминается единственный раз, да и то между делом.

«Джуманджи: Зов джунглей» // Когда проблемы с доступом к настоящим приключениям

В 1996 году из-под песка на пляже откапывают таинственную коробку. Чтобы привлечь внимание подростка по имени Алекс, не интересующегося настолками, коварная «Джуманджи» превращается в картридж от игровой консоли. Спустя 20 лет жертвами картриджа становятся четыре одноклассника: Спенсер, Энтони, Марта и Бетани. Всех их наказывают, отправив убираться в запущенном школьном кабинете, однако там в углу обнаруживается «Джуманджи» - и дети моментально перемещаются в джунгли, причем каждый превращается в нового персонажа. В частности, пугливый и стеснительный Спенсер становится археологом-качком Брэйвстоуном (Дуэйн Джонсон), а помешанная на селфи блондинка Бетани – пухлым палеонтологом Обероном (Джек Блэк). Разобравшись, что случилось, школьники понимают: единственный способ выбраться из виртуального мира - работать в команде.

«Джуманджи» - удивительный приключенческий фильм, заставляющий вспомнить даже не предыдущую часть и уж тем более не ленты об Индиане Джонсе, а отличную школьную драму 1985 года «Клуб "Завтрак"». Картина 32-летней давности рассказывала о группе старшеклассников, в качестве наказания проводивших выходной день в школьной библиотеке. Даже типажи героев в новой версии «Джуманджи» и в «Клубе» похожи: умник, спортсмен, красотка, саркастичная девочка-аутсайдер. И в том, и в другом случае персонажам приходится учиться лучше понимать друг друга – а заодно и избавляться от своих комплексов. Но есть нюансы: если в «Клубе» герои в конечном итоге могли претендовать на симпатию зрителей, то в «Джуманджи» дети так и остаются надоедливыми и почти карикатурными. Остается порадоваться тому факту, что на экране они появляются только в начале и конце фильма, все остальное время аудитория проводит с четверкой игровых аватаров (компанию Джонсону и Блэку составляют Карен Гиллан и Кевин Харт).

«Джуманджи: Зов джунглей» // Когда проблемы с доступом к настоящим приключениям

Правда, взрослые оказываются не сильно симпатичней и смешнее детей. Гиллан, пожалуй, выглядела живее и естественнее в «Стражах Галактики» - и это при том, что играть ей там пришлось синекожую женщину-киборга. Блэк давным-давно зарекомендовал себя как хороший комедиант, да и у Джонсона были роли, позволявшие продемонстрировать комический талант. В данном же случае создается ощущение, что сценарий просто не дает актерам развернуться. «Джуманджи» не предлагает ничего выходящего из ряда вон – и это касается не только острот, но и, собственно, приключений: джунгли на этот раз получились какими-то не просто искусственными (что вроде бы объяснимо: события-то разворачиваются внутри игры), но еще и блеклыми, куцыми, неинтересными. Это не полный опасностей мир, а аналог какого-то дешевого луна-парка, простоявшего несколько лет без должного ухода.

И последнее, что нужно знать о новой версии «Джуманджи»: этой по сути детской ленте был присвоен рейтинг 16+. Возможно, причина в том, что герой (или, если хотите, героиня) Джека Блэка много шутит про пенисы, впрочем, довольно невинно. Блондинка Бетани, оказавшись в «Джуманджи», обзаводится не только бородой и пузом, но и половым членом; этот факт ее одновременно смущает, волнует и даже немного радует. Ближе к началу картины есть сцена, в которой Бетани учится мочиться по-мужски. Насколько этот эпизод смешной – решать каждому зрителю самостоятельно. Мое дело – предупредить, что сильно веселее дальше уже не будет.


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«Джуманджи: Зов джунглей» // Когда проблемы с доступом к настоящим приключениям фотографии
«Джуманджи: Зов джунглей» // Когда проблемы с доступом к настоящим приключениям фотографии
«Джуманджи: Зов джунглей» // Когда проблемы с доступом к настоящим приключениям фотографии
«Джуманджи: Зов джунглей» // Когда проблемы с доступом к настоящим приключениям фотографии
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обсуждение >>
№ 1
zaxarkopcow   22.12.2017 - 03:31
22 года ждали продолжения. Надеюсь не разочаруют. Первая часть в детстве просмотрена десятки раз. Захватывающая сказка. Ждём премьеры&#127871;&#128077;&#127995; читать далее>>
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