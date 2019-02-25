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«Величайший шоумен»: Новогодний оскал капитализма

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25 февраля 2019
Фальшивая ода толерантности с Хью Джекманом и Заком Эфроном

«Величайший шоумен»: Новогодний оскал капитализма

В праздничный прокат вышла картина «Величайший шоумен» - мюзикл, призванный повторить успех прошлогоднего «Ла-Ла Ленда» от компании 20th Century Fox. В основу положены избранные факты биографии Финеаса Барнума, одного из главных представителей американского шоу-бизнеса середины XIX века, основоположника циркового искусства в том виде, в каком мы знаем его сейчас. Песни к фильму написали композиторы «Ла-Ла Ленда», главную роль сыграл Хью Джекман, а в качестве режиссера выступил дебютант Майкл Грэйси.

«Величайший шоумен»: Новогодний оскал капитализма

В первых сценах юный Финеас, сын бедного портного, мечтающий разбогатеть, влюблен в дочь богатого господина, и вот уже первую песню спустя дети выросли, неравный брак узаконен, а наши герои (Хью Джекман и Мишель Уильямс) – счастливые родители двух дочерей – танцуют на крыше дома среди развешанных простыней, развевающихся в такт музыке.

Дети озвучивают дорогостоящие мечты, и Барнум идет ва-банк: берет мошеннический кредит, используя в качестве залога флот затонувших кораблей, и покупает городской музей диковинок – унылое заведение с восковыми фигурами и чучелом жирафа. Сменив вывеску, новый владелец приводит туда бородатую женщину, человека-собаку, сиамских близнецов, а заодно людей всех цветов, форм и размеров. В этих уродцах Барнум видит великолепную возможность заработать, хотя карлика и бородатую певицу приходится уговаривать: «Люди смеются, но ты ведь можешь получать за это деньги». Собрав достаточное количество изгоев, от которых отвернулись даже собственные родители, величайший предприниматель открывает театр, где ставит шоу, точнее - «величайшее шоу на Земле» (историческое название).

«Величайший шоумен»: Новогодний оскал капитализма

Деньги текут рекой, но вместе с ними появляются и проблемы – в виде поборников морали, считающих, что уродам не место в городе, что шоу подрывает основы нравственности и пропагандирует богопротивные межрасовые браки. Среди противников Барнума оказывается и человек другого склада, нежели нетолерантная толпа - безжалостный газетный критик, порицающий жалкий цирк за эксплуатацию низменных чувств и человеческой жажды незамысловатых развлечений. Он противопоставляет балагану отверженных высокое искусство – театр и классическую оперу.

Чтобы затащить в театр богатую публику, Барнум просит научить его нравиться снобам известного драматурга Филлипа Карлайла (Зак Эфрон), живо берет его в партнеры, и какое-то время спустя вся труппа гребет деньги и славу лопатой - и даже удостаивается приглашения королевы Виктории. От такого феерического успеха у Барнума все больше разгораются аппетиты и предприимчивость, и вот он уже организует американские гастроли для известной певицы Дженни Линд (Ребекка Фергюсон). Ради нее шоумен едва не предаст величайший пестрый балаган, но жизнь все расставит по местам.

«Величайший шоумен»: Новогодний оскал капитализма

Ф.Т Барнум – малоизвестная в России личность, но фильм Грэйси, хоть и переносит подает факты и вехи его биографии довольно умело, показывает шоумена под тремя слоями лести. «Величайший шоумен» преподносит Барнума как романтического и прогрессивно мыслящего героя, собирающего и представляющего публике «иных» людей как равных. Барнум создает для них лучшие условия жизни, и смысл существования видит в том, чтобы делать людей счастливыми. А еще он прекрасный семьянин и удачливый бизнесмен. Именно такого Барнума играет Хью Джекман – виртуозный и талантливый актер, блестящий и харизматичный, и засомневаться в благородстве его персонажа мы просто не имеем права.

Довольно забавно, что реальный создатель «величайшего шоу на Земле» особенной щедростью души не отличался, покупал уродцев за большие деньги, нещадно эксплуатировал их, манипулировал слухами, писал поддельные письма в газеты, создавая ажиотаж вокруг своих представлений. Разумеется, не гнушался он идти и на прямой обман публики: в его экспозиции числилась мумия русалки, а также женщина 161 года от роду, которую после смерти он решил публично вскрыть, собрав на это «представление» полторы тысячи зрителей. В числе его придумок - свадьба карликов, на которую смогли попасть только очень богатые зрители, и бог весть сколько еще представлений, свидетельствующих о том, что реальный Барнум был шарлатаном и человеком без стыда. Это никак не отражается в фильме, вообще не сочетается с киношным образом героя, помогающего людям принимать себя такими, какие они есть. Феерии ради, и дабы освободить место для песен и танцев, все сомнительные черты характера Барнума были убраны.

«Величайший шоумен»: Новогодний оскал капитализма

Все это было бы неважно, но из-за этой лжи (в духе, кстати, самого Барнума) вся история фильма выглядит искусственной. Величайшее шоу тускнеет и превращается в скучный парад лицемерия и фальшивых улыбок, несмотря на танцы, акробатику, слонов, человеческий зоопарк и даже на поднимающегося в воздух Зака Эфрона. «Тебя не беспокоит, что все, что ты продаешь, - это подделка?» - этот вопрос из фильма напрашивается по отношению и к самой ленте.

Вторая проблема «Величайшего шоумена» – слишком мало драмы и слишком много песен. Мелодии невозможно запомнить, они похожи одна на другую, тексты надуманные, и даже отсутствие русского дубляжа (песни переведены субтитрами), то есть живые голоса Джекмана, Уильямс и других актеров, не компенсируют пустоту музыкальных номеров. Сними Майкл Грэйси обычную драму со сложным, неоднозначным, но архетипичным героем, жадным не только до капиталов, но и до новизны и сенсации, уже в XIX веке умело пользующимся современными приемами рекламы и маркетинга, это был бы интересный фильм. Нам же предлагают фальшивую блестяшку под видом праздничного увеселения – развлечение ради развлечения, пренебрежительно уравнивая зрителей кинотеатра с теми, кто платил, чтобы посмотреть на бородатую женщину.


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Величайший шоуменЛа-Ла Ленд

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«Величайший шоумен»: Новогодний оскал капитализма фотографии
«Величайший шоумен»: Новогодний оскал капитализма фотографии
«Величайший шоумен»: Новогодний оскал капитализма фотографии
«Величайший шоумен»: Новогодний оскал капитализма фотографии
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обсуждение >>
№ 20
Станков   16.01.2018 - 22:57
... ++++ читать далее>>
№ 18
Станков   14.01.2018 - 21:39
№9 Никита Никитин А Вы его сами-то видели или просто так всюду пихаете? Да видел и он есть в сети.Надеюсь Вы успокоились. И я пишу информацию, а Вы пихаете вопросы. читать далее>>
№ 17
Падпараджа (Москва)   11.01.2018 - 10:44
А почему бы рецензентам не развить подобную принципиальность и непримиримость в отношении, например, фильмов, содержащих историческую ложь? Или предустановленная в мозг программа толерантности такие особенности... читать далее>>
№ 16
Evelina Jelisejeva   10.01.2018 - 13:28
... «Самое ­благородное искусство – это делать людей счастливыми», - Ф.Т. Барнум. Счастливыми! Помочь людям научиться улыбаться, испытывать восторг, восхищение, и... уважение к тем, кто "другой".... читать далее>>
№ 15
Saltia (Москва)   10.01.2018 - 12:53
... ...привыкли к человеческой реакции и деваться им некуда. Не надо так нервничать, я не говорю, что они глупее и бездарнее, охотно верю что лучше нас, просто выступают в балагане, а в балаган люди приходят,... читать далее>>
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