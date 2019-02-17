«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»: Сам погибай, а товарища выручай

Бодрый финал мальчишечьей постапокалиптической трилогии
В далёком постапокалиптическом будущем продолжает разрушаться цивилизованный мир. Ряды людей косит непобеждаемый вирус, превращая их в подобие зомби. Ещё не заболевшие обзывают заболевающих «шизами» и стараются от них устраниться. Инфраструктура цивилизации и её города развалены — все, кроме одного. Юноша Томас (Дилан О’Брайен
), с группой сверстников успешно сбежавший из Лабиринта, где их иммунитет к вирусу подвергался испытаниям, хочет попасть в неприступную крепость организации ПОРОК, похитившей его друга Минхо (Ки Хонг Ли
) для дальнейших экспериментов. Подруга ребят, Тереза (Кая Скоделарио
), предала их, примкнув к ПОРОКу и став похожей на юную версию его лидера, женщины-учёной Авы Пейдж (Патриция Кларксон
). Опыты над людьми ПОРОК оправдывает будущим благом для человечества. Но стоит ли желанное лекарство слезинки Минхо?
Вышедший с годичным опозданием бодрый финал трилогии «Бегущий в лабиринте
» потратил время на промедление совсем не зря и выгодно отличается от вяловатой второй части
франшизы. У героя здесь есть понятная и ясная цель — спасение друга из лап ПОРОКа, — что не мешает ему рефлексировать над несбывшимися отношениями с Терезой и раздумывать о судьбах будущего. Все персонажи-дети за это время здорово подросли и, надо сказать, приумножили актёрский талант, составляя неплохой ансамбль с артистами масштаба Айдана Гиллена
, Джанкарло Эспозито
и Уолтона Гоггинса
. Лента стала более красочной, изобилующей природными пейзажами и видами города, и изрядно прибавила в динамичности: возможно, из-за травмы Дилана
простой бег персонажей сменили гонки на машинах и самолетах.
Фильм не стесняется сопоставлений и киноцитат — конечно, мы уже видели подобное и в «Безумном Максе
», и в «Светлячке
» и даже «Крепком орешке
» — это не помешает наслаждаться изображением снова и снова. В визуале чувствуется также наследие компьютерных «стрелялок», впрочем, и это совсем не утяжеляет просмотр. От квеста первой части
через зомбо-апокалипсис второй трилогия пришла к динамичному шутеру — главное, быть уверенным, что ты стреляешь в своего врага.
И пока ПОРОК продолжает искать лекарство от смерти для избранных, Томас с друзьями уже открыл формулировку лекарства от страха. Не нужно думать о будущем спасении или гибели человечества, нужно жить настоящим днём, делая то, что считаешь важным сейчас, для тебя и твоих близких. Даже если такие действия определённо приведут к твоей смерти (это ли не главное свойство личности?). Бескомпромиссности подростковой войны против прогнившей Системы всё равно придёт конец. Героев, конечно же, будет ждать «голливудский финал» — вот только для Томаса он останется открытым, а победа не вполне очевидной. Ведь вряд ли прирождённого лидера устроит жизнь в тихой гавани, какой бы сладкой она ни была.