ревью

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»: Час суда

«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»: Сам погибай, а товарища выручай

Призрак, затерявшийся между Раем и Адом, забирает детей во тьму.

Лайфстайл

Майли Сайрус опубликовала фотографии со свадьбы с Лиамом Хемсвортом

После того, как они случайно попали к девушке из Швеции