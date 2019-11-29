«Рубеж»: Спасибо деду за победу

Павел Прилучный погружается в мир блокадного Ленинграда
фото: Кадр из фильма "Рубеж"/ЦПШ
Пытающийся построить карьеру в строительном бизнесе Санкт-Петербурга, циничный красавец Михаил Шуров (Павел Прилучный) готов идти по головам и нарушать любые законы – лишь бы получить кусок земли для очередных новостроек. Одна из таких лакомых инвестиционных зон расположена на Невском пятачке, где археологи-общественники во главе с симпатичной «землеройкой» (Кристина Бродская), как называет ее главный герой, находят чудом сохранившиеся личные вещи нескольких погибших в Великую Отечественную войну солдат. Среди них и удостоверение на имя Алексея Шурова, который, возможно, является родственником Михаила. Но каждому времени – свои герои. Нынешний Шуров не признает родства, чувств, памяти о предках, которых, как он уверен, у него нет (разве что отец в доме престарелых), но в попытках организовать будто бы несчастный случай с археологами, а заодно и со всеми находками на Невском пятачке, неожиданным образом попадает в военное время.
фото: Кадр из фильма "Рубеж"/ЦПШ
Фильмы о Великой Отечественной войне выходят в российский прокат с уже немного утомившим постоянством. Разного рода кинематографисты пытаются привлечь зрителей очередным «великим фильмом о великой войне» – понятно, разного качества. От ура-патриотических блокбастеров о женских батальонах до стратегических экранизаций то ли мифов, то ли правдивых историй о героях-панфиловцах. Почти все эти фильмы, впрочем, представляют собой классический набор драматургических и режиссерских ходов – с классическим отважным героем (или героями), которые отстаивают страну от фашистских захватчиков и отчаянно идут в последний бой. Почти во всех фильмах – кажется, одинаковый набор военных гимнастерок, локаций и специалистов по гриму.
«Рубеж» оказался интересным исключением из ряда фильмов о войне, снятых в последние годы. Его ближайший кинематографический родственник – это «Мы из будущего», выходивший десять лет назад. Там тоже современные молодые люди переместились в начало 40-х годов и стали участниками боевых действий. Путешествие во времени случилось из-за того, что они пообещали одной старушке найти ее сына, пропавшего без вести в войну. Однако на временных прыжках сходство между этими двумя лентами и заканчивается. Да, герой Павла Прилучного тоже не слишком чтит историю и память, да, он оказывается на военном Невском пятачке из-за собственной глупости и алчности. Но если в «Мы из будущего» условием возвращения героев было выполнение пустого обещания незнакомому по сути человеку, то в «Рубеже» сюжетная коллизия несколько сложнее. Не сильно погружаясь в спойлеры, скажем лишь, что нынешний Михаил Шуров должен найти своих предков, о которых он никогда не знал, даже от отца не слышал.
фото: Кадр из фильма "Рубеж"/ЦПШ
«Рубеж» находится на опасной развилке жанров – тут и военное кино, и мелодрама, и фантастика. За последнюю отвечают компьютерные спецэффекты, в том числе довольно впечатляюще объединившие виды современного Петербурга и блокадного Ленинграда. Именно изображение – все военные сцены тут выполнены в ярких, почти кислотных тонах (военная форма в кирпичной пыли, земля – с непонятными голубо-розовыми следами от взрывов, грим некоторых актеров, играющих солдат, нарочито бросающийся в глаза) – может поначалу вызвать некую оторопь, однако к концу фильма и этот прием находит свое объяснение. Сценарий, кстати, несмотря на изъезженную канву нарушения пространственно-временного континуума, в «Рубеже» хоть и прост на первый взгляд, но по итогу довольно ладно скроен.
Однако главное отличие «Рубежа» от большинства отечественных военных картин – это вполне понятный современным зрителям, для которых действительно война стала делами давно минувших дней, язык, на котором режиссер Дмитрий Тюрин и сценарист Александр Шевцов рассказывают историю Великой Отечественной. Здесь о войне герой Прилучного узнает не на примере условных 28 панфиловцев или других героев из учебников и даже по большому счету не на своем примере, а по сути через рассказы (а точнее события из жизни) родственников – бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек, их братьев, сестер, соседей, друзей и сослуживцев. Так война уже превращается не в какой-то далекий исторический факт, а в историю собственной семьи, о которой даже самому циничному и жесткому человеку так или иначе захочется узнать в определенном возрасте. Главное, чтобы еще была возможность о ней спросить у кого-то из родных.
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