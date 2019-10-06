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«Черная пантера»: Капитан Африка

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6 октября 2019
Афрофутуристический кинокомикс с Майклом Б. Джорданом, Мартином Фриманом и Форестом Уитакером

«Черная пантера»: Капитан Африка

Калифорния, 90-е. В бедный район, где дома напоминают картонные коробки, а дети играют в баскетбол со стулом в качестве кольца, прилетает НЛО. На борту - сопровождаемый двумя бритоголовыми копейщицами супергерой Черная пантера, он же - Т’Чака, правитель аграрной африканской страны Ваканды, которая - не то, чем кажется. Давным-давно туда упал метеорит, состоящий из уникального металла вибраниума, и на самом деле посреди Африки спрятана не очередная страна третьего мира, а настоящее Эльдорадо, сверхразвитый город, полный неведомых человечеству девайсов, интегрированных в этнический колорит. Черная пантера приехал проведать брата, который захотел посмотреть мир, а сам принялся агрессивно вести борьбу за права чернокожего населения в США и помогать ушлым авантюристам красть на родине вибраниум. Отступник отказывается ехать домой, чтобы предстать перед судом, - и толкает Черную пантеру на акт братоубийства, которое будет похоронено в омутах памяти будущего жреца Зури (Форест Уиттакер) и самого короля.

Спустя два десятилетия король Т’Чака (Джон Кани) умирает после теракта в ООН («Капитан Америка: Противостояние»), а его место занимает не меньший идеалист сын Т’Чалла (Чедвик Боузман), последние годы и так уже исполнявший роль Черной пантеры. Ему предстоит настоящее крещение политическим боем: и схватка с представителем одного из племен, который готов, согласно традициям, оспорить кандидатуру нового лидера через честный поединок, и поиски прохвоста Улисса Кло (Энди Серкис), наловчившегося воровать вибраниум, и решение других непростых задач. Наконец, ему предстоит заплатить за грехи отца, схватившись с двоюродным братом Эриком Киллмонгером (Майкл Б. Джордан) - тем самым мальчуганом, который в Окленде 90-х наблюдал, как непонятный агрегат улетает с крыши их домишки, а потом обнаружил отца мертвым.

«Черная пантера»: Капитан Африка

«Черная пантера» Райана Куглера, обласканная американской критикой и получившая переходящий титул лучшего суперегеройского фильма «Дисней» (его также удостаивались последние фильмов десять про супергероев), не случайно начинается в Калифорнии 90-х. В 1992 году случился знаменитый лос-анджелесский бунт, спровоцированный дежурным полицейским насилием по отношению к «цветному», которое в очередной раз оправдали в суде. Это одно из самых ярких народных волнений в истории США, к тому же - важный эпизод борьбы афроамериканцев за свои права. Куглеру, громко дебютировавшему драмой «Станция "Фрутвейл"» про смерть невинного чернокожего Оскара Гранта (Майкл Б. Джордан) от рук полицейского на одноименной станции метро в 2009 году, не педалирует важность точки отсчета. В общем-то, его интересует не столько пресловутый расизм (многие кинообозреватели уморительно радуются, что эту тему в фильме почти не поднимают), сколько дискуссия внутри «черной» культуры.

Благодаря этому в кой-то веки фильм Marvel получил увлекательный конфликт - пускай отдающий мелодрамой и не идеальный с точки психологии, но достаточно эффектный содержательно. Т’Чалла и Киллмонгер олицетворяют два крыла идейного противостояния одной и той же несправедливости, которые полвека назад олицетворяли терпеливый оратор Мартин Лютер Кинг и радикально настроенный Малькольм Икс. Да и сам персонаж, придуманный двумя великими, ныне здравствующим Стэном Ли и уже покойным «королем» Джеком Кирби, появился на страницах комиксов в 1966 году под явным влиянием организации «черные пантеры». Вдобавок центральный конфликт усложняется тем, что Куглер не ставит равно между африканской и афроамериканской культурой, которая здесь принимает более агрессивный характер. Эту незамысловатую дихотомию постарался передать в саундтреке и знаменитый рэпер Кендрик Ламар, придумывая с не менее именитыми коллегами этнические музыкальные темы вакандийцам и более знакомое уху мегаполиса рэп-звучание, сопровождающее Киллмонгера. Наконец, Черная пантера, хоть и супергерой, но командный игрок, а его оппонент - разъяренный одиночка и мастеровитый убийца, чье тело покрыто сотнями шрамов в память о каждом лишенном жизни неприятеле.

«Черная пантера»: Капитан Африка

Такое позиционирование Т’Чаллы как части народа, которому необходима поддержка строгой начальницы стражи Окойи (Данай Джекесай Гурира), сестры-изобретательницы Шури (Летишиа Райт) и экс-возлюбленной-активистки Накиа (Лупита Нионго), несколько компенсирует то, что Чедвику Боузману категорически не хватает харизмы солировать в роли слишком умеренного, рассудительного и правильного супергероя. В сущности, от скучной правильности Капитана Америки его отличают лишь эффектный вакандийский колорит и дизайн, маскирующие по мере сил сходство персонажа с Бэтменом (вплоть до схожих предпочтений в обежде).

Настоящая же слабость «Черной пантеры», от которой с опаской ждали очередной плакат в пользу толерантности и очень обрадовались, его не получив, заключается в том, что фильм обаятелен ровно настолько, насколько красиво и здорово придумана в русле афрофутуризма Ваканда, ее обитатели и их технологии. Демиурги киновселенной Марвел, зашедшие в тупик в попытках сделать все фильмы качественными, но однотипными, теперь стремятся их раскрасить, что пасхальные яйца. Космический-восьмидесятнический узор последнего «Тора», наряд трэшовой космооперы в «Стражах Галактики», теперь же - смутное обаяние афрофутуризма и Черного континента, где со времен газетных стрипов обитали или попадали в самые необычные переделки лучшие из героев. Будь то прото-Бэтмен по имени Фантом или группировка Людей Икс.

«Черная пантера»: Капитан Африка

К слову, термин «афрофутуризм», описывающий взгляд на будущее африканской культуры, также появился в 90-е, что лишний раз подчеркивает важность этого десятилетия для поднимаемых в фильме тем. Не то чтобы «Черная пантера» строго следует идеям течения, где, например, технологий чаще опасались, а будущее видели более мрачным, чем в американской и европейской фантастике, но явно повысит к нему интерес. Зато Куглер использует множественные противостояния, свойственные афрофутуризму: противопоставление мужчин и женщин, богатых и бедных, черных и белых. Строго говоря, главной задачей картины, кажется, и была выставка африканского хозяйства, где собрали практически всех самых известных афроамериканских актеров последних лет (в кадре так же мелькают Даниэл Калуя из «Прочь» и Исаак Де Банколе из «Предела контроля»), а к созданию саундтрека подключили едва ли не самого влиятельного рэпера сотоварищи.

Эта доза культурной самобытности значительно оживляет стандартную супергеройскую схему, наполняет сюжетную конструкцию колоритными и обаятельными героями, а также предлагает несколько по-хорошему безбашенных боевых сцен, снятых с подобающей фантазией и даже телесностью. Райану Куглеру вполне удалось создать мир, интересный и вне контекста всей киновселенной Марвел, пестрый, эклектичный, построенный на странном сочетании полудремучих племенных традиций с удивительными приспособлениями, а также поднимающий походя целый ворох вопросов в рамках обсуждения «черной» культуры. Наконец, он насочинял ровно столько персонажей второго и третьего плана, чтобы утомительные страдания заглавного героя не превратили фильм в монотонную драму. Хороши и Майкл Б. Джордан в роли антагониста, чья ярость могла бы пойти на пользу доброму делу, и сестра Пантеры в органичном исполнении Летишии Райт, да и на Мартине Фримане костюм Эверетта Росса сидит как влитой - трудно представить, кто лучше заслуженного Хоббита и доктора Ватсона сыграл бы рационального и чопорного представителя западной цивилизации, привыкшего все непохожее принимать за дикарство.

А именно попытка другого культурного опыта в «Черной пантере» и важна. Конечно, без ограничений диснеевского рецепта успеха картина могла бы оказаться и более самобытной, и более изобретательной, но даже такая афрофутуристическая инъекция позволяет шаблону заиграть новыми красками. В конце концов, надо же с чего-то начинать выходить на мировую арену.


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