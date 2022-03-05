«Мэри и ведьмин цветок»: по стопам Миядзаки

Английская волшебная сказка на японский манер
Слоняясь без дела вокруг поместья двоюродной бабушки, девочка Мэри находит удивительный цветок — и с этого момента лето перестает быть скучным. Одновременно с цветком в жизни Мэри появляется ведьмин кот, ведьмина метла и, наконец, ведьмина школа. Подобно как в Хогвартсе, здесь обучают колдовству и, хотя Мэри понимает, что она не настоящая ведьма, искушение попробовать себя в магических науках берет верх. Жизнь юной самозванки оказывается отнюдь не безопасной, особенно после того, как Мэри признается в своем обмане директрисе школы. С настоящими ведьмами шутки плохи.
Основой для мультфильма стала книжка знаменитой писательницы Мэри Стюарт (наверное, самое известное из сочинений Стюарт — трилогия о Мерлине, по одной из книг которой был поставлен диснеевский «Меч в камне
»), написанная в 1971 году, и это очень чувствуется не только в истории, но и в декорации, представляющей всю эту очаровательную британскую жизнь с ее педантичными садовниками, поместьями, теплыми соседскими отношениями, велосипедами, баночками варенья и, конечно, пожилыми тетушками (за скучной внешностью которых скрывается весьма и весьма впечатляющее прошлое). Нет-нет, да и подумаешь, что все лучшее придумано в Англии, включая колдовские школы и стимпанк, элементы которого, к слову, в фильме тоже присутствуют.
А по стилю «Мэри и ведьмин цветок» очень напоминает некоторые работы Хаяо Миядзаки
. Что неудивительно. Режиссер «Мэри» Хиромаса Ёнэбаяси
не один год проработал на студии «Ghibli», где создал свой дебютный фильм «Ариэтти из страны лилипутов
», а также вторую картину — в России менее известную — «Воспоминания о Марни
».
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«Мэри и ведьмин цветок» Хиромасы Йонебаяси
Удивительным образом «Мэри и ведьмин цветок»
похож на работы Миядзаки даже сильнее, чем предыдущие два фильма режиссера. Образ самой Мэри сразу же отсылает к Кики из «Ведьминой службы доставки», колдовская школа заставляет вспомнить про «Унесенных призраками
», некоторые отдельные кадры – про «Поньо
», другие — про «Ходячий замок»
— в общем, всего понемногу.
Забавно, что это очевидное свойство фильма одними воспринимается как недостаток, а другими как достоинство. Фильм вышел в Японии еще в июле 2017 года, а потом и во многих других странах, так что критики успели уже о нем поспорить. Одна их часть назвала «Мэри и ведьмин цветок» фильмом вторичным. Другая же сочла очаровательным. И, наверное, все правы. Фильм и впрямь вторичный, однако образец так хорош, что и подражание получилось весьма и весьма недурным. Может, «Мэри и ведьмин цветок» и не претендует на звание шедевра, но это никак не мешает фильму быть забавным и волнующим, стильным и неглупым — и в конечном итоге действительно очаровательным.
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