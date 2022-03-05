Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мэри и ведьмин цветок»: по стопам Миядзаки

Спутник телезрителя >>
5 марта 2022
Английская волшебная сказка на японский манер

«Мэри и ведьмин цветок»: по стопам Миядзаки

Слоняясь без дела вокруг поместья двоюродной бабушки, девочка Мэри находит удивительный цветок — и с этого момента лето перестает быть скучным. Одновременно с цветком в жизни Мэри появляется ведьмин кот, ведьмина метла и, наконец, ведьмина школа. Подобно как в Хогвартсе, здесь обучают колдовству и, хотя Мэри понимает, что она не настоящая ведьма, искушение попробовать себя в магических науках берет верх. Жизнь юной самозванки оказывается отнюдь не безопасной, особенно после того, как Мэри признается в своем обмане директрисе школы. С настоящими ведьмами шутки плохи.

Основой для мультфильма стала книжка знаменитой писательницы Мэри Стюарт (наверное, самое известное из сочинений Стюарт — трилогия о Мерлине, по одной из книг которой был поставлен диснеевский «Меч в камне»), написанная в 1971 году, и это очень чувствуется не только в истории, но и в декорации, представляющей всю эту очаровательную британскую жизнь с ее педантичными садовниками, поместьями, теплыми соседскими отношениями, велосипедами, баночками варенья и, конечно, пожилыми тетушками (за скучной внешностью которых скрывается весьма и весьма впечатляющее прошлое). Нет-нет, да и подумаешь, что все лучшее придумано в Англии, включая колдовские школы и стимпанк, элементы которого, к слову, в фильме тоже присутствуют.

«Мэри и ведьмин цветок»: по стопам Миядзаки


А по стилю «Мэри и ведьмин цветок» очень напоминает некоторые работы Хаяо Миядзаки. Что неудивительно. Режиссер «Мэри» Хиромаса Ёнэбаяси не один год проработал на студии «Ghibli», где создал свой дебютный фильм «Ариэтти из страны лилипутов», а также вторую картину — в России менее известную — «Воспоминания о Марни».

Смотреть онлайн «Мэри и ведьмин цветок» Хиромасы Йонебаяси
Удивительным образом «Мэри и ведьмин цветок» похож на работы Миядзаки даже сильнее, чем предыдущие два фильма режиссера. Образ самой Мэри сразу же отсылает к Кики из «Ведьминой службы доставки», колдовская школа заставляет вспомнить про «Унесенных призраками», некоторые отдельные кадры – про «Поньо», другие — про «Ходячий замок» — в общем, всего понемногу.

«Мэри и ведьмин цветок»: по стопам Миядзаки

Забавно, что это очевидное свойство фильма одними воспринимается как недостаток, а другими как достоинство. Фильм вышел в Японии еще в июле 2017 года, а потом и во многих других странах, так что критики успели уже о нем поспорить. Одна их часть назвала «Мэри и ведьмин цветок» фильмом вторичным. Другая же сочла очаровательным. И, наверное, все правы. Фильм и впрямь вторичный, однако образец так хорош, что и подражание получилось весьма и весьма недурным. Может, «Мэри и ведьмин цветок» и не претендует на звание шедевра, но это никак не мешает фильму быть забавным и волнующим, стильным и неглупым — и в конечном итоге действительно очаровательным.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мерген Манджиев   4.03.2018 - 23:57
Спасибо за рецензию! Мне очень понравилось данное произведение. Такие мультфильмы должны чаще выходить на экраны. Анимация в стиле Хаяо Миядзаки лично у меня вызывают самые тёплые чувства, а также... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
АнимацияБританское киноДетское кино / ДетиМария ТерещенкоЯпонское кино
персоны
Хаяо Миядзаки
фильмы
Ариэти из страны лилипутовВедьмина служба доставкиМеч в камнеМэари и цветок ведьмыРыбка Поньо на утёсеУнесённые призракамиХодячий замок

фотографии >>
«Мэри и ведьмин цветок»: по стопам Миядзаки фотографии
«Мэри и ведьмин цветок»: по стопам Миядзаки фотографии
«Мэри и ведьмин цветок»: по стопам Миядзаки фотографии
«Мэри и ведьмин цветок»: по стопам Миядзаки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Элгуджа Бурдули
5 марта ушёл из жизни актёр Элгуджа Бурдули.
Валерий Саломахин
4 марта ушёл из жизни актёр Валерий Саломахин.
Владимир Рублёв
2 марта ушёл из жизни актёр Владимир Рублёв.
Сергей Дьячков
2 марта ушёл из жизни актёр Сергей Дьячков.
Александр Мазуренко
2 марта ушёл из жизни актёр Александр Мазуренко.
Андрей Нагорнов
2 марта ушёл из жизни актёр Андрей Нагорнов.

День рождения >>

Алик Гульханов
Валдемарс Зандбергс
Роман Индык
Нил Кропалов
Екатерина Маликова
Талгат Нигматулин
Серафима Низовская
Баадур Цуладзе
Елена Яковлева
Симон Абкарян
Мария Клейдыш
Ева Мендес
Джонатан Пеннер
Дин Стокуэлл
Фред Уильямсон
Рекс Харрисон
все родившиеся 5 марта >>

Афиша кино >>

Эта безумная любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Хочу замуж
романтическая комедия
Россия, 2022
Касабланка
военный фильм, драма, мелодрама
США, 1942
Господин Никто
драма, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Люксембург, США, Франция, 2009
Три цвета: Белый
драма, комедия
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Герой
драма, триллер
Иран, Франция, 2021
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Брат во всём
драма
Россия, 2022
История моей жены
драма, мелодрама, экранизация
Венгрия, Франция, Италия, Германия, Мальта, 2021
Лунные приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2021
Опасная вечеринка
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2021
От кутюр
драма, комедия
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен