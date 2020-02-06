«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»: Слушаю и повинуюсь

Комедия про гендерные роли, взаимопонимание и потерянный голос
День, когда ведущий дневного эфира «Мужского радио» Илья Попов (Виктор Добронравов
) приступил к работе, должен был стать лучшим в его жизни, а его бархатный рычащий баритон — идеальным воплощением брутальной медийной концепции станции. «Мужское радио» было мужским в абсолюте, ни одна женщина не могла войти в этот престижный кирпичный офис в центре Москвы. Илья взял агрессивный псевдоним «Наган» и был готов буквально изрешетить эфир, но накануне слишком бурно отметил подписание контракта песнями, плясками и алкогольными возлияниями. И вот просыпается в страшном похмелье, обнаруживая полное отсутствие голоса. Охваченный паническим ужасом, Илья в компании друзей мчится к врачу, который делает ему сомнительный укол в связки, обещая исцеление. Однако, после слов приветствия в прямом эфире, всем (как и самому Илье) становится очевидно, что новый голос «Мужского радио» стал... женским. Ожидаемый крах карьеры и гнев нанявших его продюсеров так близки, что Илья пускается в бега.
«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
» — полнометражная работа Кирилла Васильева
, выросшая из одноимённой гомерически смешной короткометражки
, включила её в себя, сделав завязкой и энергичным стартом истории. Это, казалось бы, логичное решение взяло картину в заложники, навязав полному метру чрезвычайно интенсивный ритм. Пытаясь ему соответствовать, история заранее лишилась возможной проработки персонажей, побочных сюжетных линий и не увяла лишь благодаря феерическому актёрскому дару Добронравова и его партнерше по игре Валентине Мазуниной
. Как и в короткометражке, на одном дыхании бегущей от завязки к финалу, герои прытко уходят от погони, волоча с собой однообразную комедию положений, движком которой служит путаница полов. Мужчина в юбке — все еще безотказный источник смеха, а преследование олицетворяет страх главного героя навсегда утратить мужественность.
Гендерные стереотипы доведены до крайностей: на одном полюсе — салон изящного до нелепости дамского белья с его нарциссичной хозяйкой и покупательницами, на другом — действующая грубой силой банда коллекторов, и обе эти группы замкнуты на себя, между ними не может быть общения. Фиксацию на разнице полов усиливают детали, например, шотландский килт на стене студии «Мужского радио» или дочь главы коллекторов, которой отец позволяет делать макияж. Поперек стереотипов идет только главный комический дуэт: вместе с женским голосом Илья обретает подругу, которая его защищает, помогает, действует решительно, несмотря на кукольное платье и любовь к макраме, и ведет себя куда мужественнее паникующего диджея. Её внутренняя сила буквально сносит стены, избавляет героя и от невежи-доктора, и от преследующих бандитов. Именно ее имя взрывает эфир «Мужского радио» - услышав раз, мужчины просто не в состоянии отказаться от дальнейшего общения с ней.
Казалось бы, утрата собственного голоса, в широком смысле, - серьёзный удар для любого человека, но для героя фильма потеря обернулась находкой — его внутреннее «я» предстало перед ним весьма симпатичным чудовищем женского пола. Герою осталось лишь понять, что ему необходима именно Оксана, а не какая-то холодная красотка с внешностью модели. Пожалуй, никто не отказался бы увидеть рядом настолько понимающего тебя человека. И даже не страшно, если он будет прикован к тебе розовыми наручниками.
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