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«Я худею»: Ешь, борись, люби

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8 марта 2019
Трагикомедия отношений Саши Бортич с собственным телом

«Я худею»: Ешь, борись, люби

Однажды утром Аня (Саша Бортич), до того вполне счастливая с парнем Женей (Роман Курцын), проснулась и начала собираться на свадьбу Жениного друга. Ни одно платье не подошло – из некогда худой девушки Аня, работающая кондитером-технологом, неожиданно превратилась уже в совсем не стройную барышню с лишними килограммами. Но ничего – подобрать правильный наряд, и можно пойти на свадьбу. Только вот, кажется, и Женя заметил, что в зеленом облегающем платье Аня выглядит совсем не так, как бы он хотел, чтобы выглядела его девушка на свадьбе лучшего друга – из фитнес-индустрии, кстати, как и сам Женя, любующийся на свои мускулы и кубики пресса. На злополучной свадьбе, куда все-таки дошла Аня, Женя ее и бросает. Вернуть красавца-атлета, как думает девушка, можно только похудев: морально в этом ее поддерживает лучшая подруга Наташа (Ирина Горбачева), а физически – странноватый и полноватый айтишник Коля (Евгений Кулик), с которым Аня познакомилась на собрании общества анонимных обжор.

Комедию «Я худею» сценарист Николай Куликов (он же писал сценарии для кассовых хитов «Движение вверх» и «Легенда №17») и режиссер Алексей Нужный (до этого снимавший симпатичные короткометражки, а также отметившийся одним сезоном «Ольги» и криминальной драмой «Переводчик») делали с полным осознанием дела – они сами когда-то сбросили по 20 килограмм. И жизнь их, как признавались ребята, действительно заиграла после похудения новыми красками. Актриса Саша Бортич для роли сначала набрала, а затем – уже во время съемочного процесса, вместе со своей героиней – сбросила тоже 20 килограмм.

«Я худею»: Ешь, борись, люби


Впрочем, борьба с лишним весом как создателей ленты, так и героев «Я худею» – в фильме вовсе не главная, ей отводится не так уж и много экранного времени. Через вечно актуальную, но практически не осмысленную российским кинематографом тему похудения, фильм Нужного и Куликова выходит на разговор о более важном – гармонии с собой. Вне зависимости от внешности. Но при этом речь идет не о самолюбовании, а о постоянной работе над собой – не только физической, но и психологической. Разговор получился не уходящим в нотации и технологии личностного тренинга. Хотя в последней трети фильма создатели ленты находятся на опасной черте превращения легкой комедии в нравоучительный сеанс психотерапии, Куликов и Нужный вовремя себя останавливают и возвращаются к легкой иронии. И таких маневров – смысловых и жанровых – в фильме немало: каждый раз, рискуя уйти в другом направлении, съемочная группа берет себя в руки и продолжает полностью соответствовать заявленному жанру и проблематике.

«Я худею» – редкий пример отечественной комедии, не уходящей в тупую ржаку, как было когда-то с работами Comedy Club и Сарика Андреасяна, но и не эксплуатирующей болевые точки народной самоидентификации, как было в комедиях Жоры Крыжовникова. Фильм Нужного и Куликова взял лучшее от голливудских ромкомов и озвучил вполне интернациональную проблему, практически не уходя в специфические российские реалии. Пожалуй, единственным чисто национальным героем тут можно назвать комбайнера-самогонщика – да и тот любитель не Боярского, а Фредди Меркьюри.

«Я худею»: Ешь, борись, люби

Пример с похудением главной героини – лишь одна из многочисленных сюжетных линий. Не менее важны в картине и второстепенные персонажи, доказывающие важность любви к себе, борьбы с комплексами и внимательности к желаниям, целям, мечтам. И тот же выпивающий комбайнер. И милый айтишник Коля – кажется, единственный, кто с самого начала фильма как минимум признает собственные проблемы. И отец Ани в неожиданно тонком исполнении Сергея Шнурова.

Затрагивает «Я худею» и актуальный вопрос женской самоидентификации. Не только на примере Ани, поначалу полностью зависимой от парня, но постепенно расширяющей эти границы, но и ее подруги Наташи: та мечтает вырваться из Нижнего Новгорода в Москву, но не находит поддержки молодого человека, у которого и так все хорошо. На другом полюсе от них – человек старой формации, мама Ани (Елена Валюшкина), затаившая давнюю обиду на бросившего ее мужа и довольствующаяся отношениями с выпивающим соседом (тем самым комбайнером).

Меньше чем в два часа экранного времени создатели «Я худею» умудрились уложить множество важных вещей, да и рассказать их в столь легкой, ироничной манере. Смех он же тоже, как известно, способствует сжиганию калорий.


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обсуждение >>
№ 5
Ленор   25.07.2018 - 21:29
Плохо. Сразу видно, что сценарист с похудением не сталкивался. С бассейном. кстати, тоже. иначе знал бы, с какими в действительности фигурами туда ходят. читать далее>>
№ 4
Feola (Nizhnevartovsk)   10.03.2018 - 21:34
Отличный фильм-мотиватор. Прекрасная игра актеров. Нет ни одного минуса. Получили огромное удовольствие от просмотра. читать далее>>
№ 3
Диего (Краснодар)   9.03.2018 - 22:59
Кино никакое. 3+. Не комедия, не мелодрама... Так, дождь и слякоть пересидеть. К сожалению. читать далее>>
№ 2
Совет-Да-Привет   9.03.2018 - 19:11
Я теперь точно понял: Бортич не актриса, а мотиватор. читать далее>>
№ 1
Uleuna   9.03.2018 - 15:53
Кино офигенное ,позитивное! ОЧень понравилось! читать далее>>
Всего сообщений: 5
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