«Я худею»: Ешь, борись, люби

Трагикомедия отношений Саши Бортич с собственным телом
Однажды утром Аня (Саша Бортич
), до того вполне счастливая с парнем Женей (Роман Курцын
), проснулась и начала собираться на свадьбу Жениного друга. Ни одно платье не подошло – из некогда худой девушки Аня, работающая кондитером-технологом, неожиданно превратилась уже в совсем не стройную барышню с лишними килограммами. Но ничего – подобрать правильный наряд, и можно пойти на свадьбу. Только вот, кажется, и Женя заметил, что в зеленом облегающем платье Аня выглядит совсем не так, как бы он хотел, чтобы выглядела его девушка на свадьбе лучшего друга – из фитнес-индустрии, кстати, как и сам Женя, любующийся на свои мускулы и кубики пресса. На злополучной свадьбе, куда все-таки дошла Аня, Женя ее и бросает. Вернуть красавца-атлета, как думает девушка, можно только похудев: морально в этом ее поддерживает лучшая подруга Наташа (Ирина Горбачева
), а физически – странноватый и полноватый айтишник Коля (Евгений Кулик
), с которым Аня познакомилась на собрании общества анонимных обжор.
Комедию «Я худею
» сценарист Николай Куликов
(он же писал сценарии для кассовых хитов «Движение вверх
» и «Легенда №17
») и режиссер Алексей Нужный
(до этого снимавший симпатичные короткометражки, а также отметившийся одним сезоном «Ольги
» и криминальной драмой «Переводчик
») делали с полным осознанием дела – они сами когда-то сбросили по 20 килограмм. И жизнь их, как признавались ребята, действительно заиграла после похудения новыми красками. Актриса Саша Бортич для роли сначала набрала, а затем – уже во время съемочного процесса, вместе со своей героиней – сбросила тоже 20 килограмм.
Впрочем, борьба с лишним весом как создателей ленты, так и героев «Я худею» – в фильме вовсе не главная, ей отводится не так уж и много экранного времени. Через вечно актуальную, но практически не осмысленную российским кинематографом тему похудения, фильм Нужного и Куликова выходит на разговор о более важном – гармонии с собой. Вне зависимости от внешности. Но при этом речь идет не о самолюбовании, а о постоянной работе над собой – не только физической, но и психологической. Разговор получился не уходящим в нотации и технологии личностного тренинга. Хотя в последней трети фильма создатели ленты находятся на опасной черте превращения легкой комедии в нравоучительный сеанс психотерапии, Куликов и Нужный вовремя себя останавливают и возвращаются к легкой иронии. И таких маневров – смысловых и жанровых – в фильме немало: каждый раз, рискуя уйти в другом направлении, съемочная группа берет себя в руки и продолжает полностью соответствовать заявленному жанру и проблематике.
«Я худею» – редкий пример отечественной комедии, не уходящей в тупую ржаку, как было когда-то с работами Comedy Club и Сарика Андреасяна
, но и не эксплуатирующей болевые точки народной самоидентификации, как было в комедиях Жоры Крыжовникова
. Фильм Нужного и Куликова взял лучшее от голливудских ромкомов и озвучил вполне интернациональную проблему, практически не уходя в специфические российские реалии. Пожалуй, единственным чисто национальным героем тут можно назвать комбайнера-самогонщика – да и тот любитель не Боярского, а Фредди Меркьюри.
Пример с похудением главной героини – лишь одна из многочисленных сюжетных линий. Не менее важны в картине и второстепенные персонажи, доказывающие важность любви к себе, борьбы с комплексами и внимательности к желаниям, целям, мечтам. И тот же выпивающий комбайнер. И милый айтишник Коля – кажется, единственный, кто с самого начала фильма как минимум признает собственные проблемы. И отец Ани в неожиданно тонком исполнении Сергея Шнурова
.
Затрагивает «Я худею» и актуальный вопрос женской самоидентификации. Не только на примере Ани, поначалу полностью зависимой от парня, но постепенно расширяющей эти границы, но и ее подруги Наташи: та мечтает вырваться из Нижнего Новгорода в Москву, но не находит поддержки молодого человека, у которого и так все хорошо. На другом полюсе от них – человек старой формации, мама Ани (Елена Валюшкина
), затаившая давнюю обиду на бросившего ее мужа и довольствующаяся отношениями с выпивающим соседом (тем самым комбайнером).
Меньше чем в два часа экранного времени создатели «Я худею» умудрились уложить множество важных вещей, да и рассказать их в столь легкой, ироничной манере. Смех он же тоже, как известно, способствует сжиганию калорий.
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