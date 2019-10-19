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«Tomb Raider: Лара Крофт»: Дочь Индианы Джонса

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19 октября 2019
Осторожный приключенческий фильм про становление культовой расхитительницы гробниц

«Tomb Raider: Лара Крофт»: Дочь Индианы Джонса

Молодая Лара (Алисия Викандер), не поверив в гибель пропавшего без вести отца — лорда Ричарда Крофта (Доминик Уэст), отказалась от вступления в многомиллионное наследство и устроилась работать велокурьером. Помимо работы она увлечена рукопашным боем, стрельбой из лука и гонками на велосипедах, из-за чего в конце концов оказывается в полицейском участке. Её вызволяет помощница отца Ана Миллер (Кристин Скотт Томас) и предлагает пересмотреть своё решение насчет управления отцовскими компаниями. Девушка, страдающая от хронической нехватки средств, соглашается подписать все нужные бумаги, но перед этим разгадывает отцовскую головоломку, и это навсегда изменило её жизнь. Узнав о тайных изысканиях Крофта-старшего в области археологии, Лара отправляется на поиски отца, которые в конце концов приводят на загадочный остров Яматай к захоронению полумифической японской императрицы Химико. Так началось становление легендарной расхитительницы гробниц Лары Крофт...

История создания знаменитого игрового персонажа сама по себе могла бы потянуть на отдельный художественный фильм. В нём бы нашлось место и разработке первой игры, начавшейся в 1993 году благодаря стараниям ведущего художника-графика Тоби Гард и ещё нескольких сотрудников Core Design, дочерней компании Eidos Interactive. Можно было бы рассказать и про четыре дизайнерских наброска, и про мужское начало персонажа (авторы планировали создать свою версию Индианы Джонса), и про латиноамериканские корни героини (с именем Лаура Круз), и про рассматриваемую на полном серьёзе возможность играть за нескольких персонажей, и, конечно же, про выдающиеся формы (один из художников пошутил, и его шутка стала каноном). Разумеется, нельзя было бы обойти тот факт, что игровой серии в 2016 году исполнилось уже 20 лет, как и умолчать про перезапуск Tomb Raider, осуществлённый в 2013-м. Лару Крофт в своё время воплощали в разных ипостасях Анджелина Джоли, Рона Митра, Ванесса Демюи, Камилла Ладдингтон, Полина Щербакова, Шелли Блонд, Елена Соловьёва, Кэти Прайс, Натали Кук, Джилл де Йонг, Петра Веркаик и другие актрисы-модели. За 25 лет случалось многое, и приключенческая лента норвежца Роара Утхауга является по сути песчинкой в истории серии, насчитывающей 11 основных игр, множество комиксов, около десятка книг, три экранизации, анимационный сериал и любительский мультфильм Александра Тимченко «Медаль за возвращение в замок Вольфенштейн».

«Tomb Raider: Лара Крофт»: Дочь Индианы Джонса

С учётом всего вышесказанного легко придраться к картине Утхауга, ранее снявшего у себя на родине неплохую «Волну». Тем более, что сценаристы взяли за основу переосмысленную версию игры образца 2013 года, в которой образ Лары Крофт полностью переработан в угоду новым веяниям в массовой культуре. Героиня стала более человечной и реалистичной, да и опыта у неё маловато по сравнению с оригиналом 1996 года. Соответственно история становления была живой и эмоциональной. Впрочем, окружавшие её люди, как и в кино, служили, в основном, лишь в качестве статистов, за исключением Саманты, которой как раз и не достаёт в киноадаптации. Зато присутствуют злодей Матиас (Уолтон Гоггинс), Ана и лорд Крофт, как и многие сюжетные и геймлейные отсылки к перезапуску (ледоруб, лук, стелс, сцена на самолёте, крушение на корабле, царица Пимико, Тринити). При просмотре иногда ловишь себя на мысли, что фильму не хватает эффектных геймоверов, в которых Крофт убивают всеми возможными способами (от банального выстрела в голову до нанизывания тела на сук как бабочку на булавку). Впрочем, это не «Кредо убийцы», где десинхронизация была оправдана сюжетно, а потому мечтам не суждено было сбыться.

Если же ленту не воспринимать как экранизацию, то внезапно к ней проникаешься симпатией, несмотря на вторичность сюжета, из которого торчат уши третьего «Индианы Джонса». Во-первых, сама героиня в исполнении Викандер получилась ещё более мягкой, очеловеченной и отважной. Во-вторых, залихватские приключения Лары в Лондоне задают лёгкий и в то же время социальный тон всей картине, поскольку мы успеваем познакомиться с её друзьями из более низших слоёв населения, чем она сама (несмотря на смуглость кожи, актриса всё-таки играет британскую аристократку, а не Лауру Круз). Здесь вам и отвязные велогонщики, и подруга Софи из бойцовского клуба (в небольшой роли блеснула звезда «Киллджойс» Ханна Джон-Кэймен), и влюблённый нерешительный индус. За первые 20 минут Утхауг умудрился влюбить нас в окружение Лары, после чего вместе с появлением Дэниэла Ву начались типичные для жанра погони, перестрелки, водные процедуры и трюки, списанные из других фильмов и самой игры. К плюсу можно добавить и реалистичность, поскольку создатели решили всё-таки избавиться от иррациональности, царившей в финале игры пятилетней давности.

«Tomb Raider: Лара Крофт»: Дочь Индианы Джонса

На выходе мы получили осторожный приключенческий боевик, впитавший в себя все важные детали оригинала и мечтающий о продолжении (сцена в ломбарде Ника Фроста после основных финальных титров на подобный исход неоднозначно намекает). Ленту можно смело смотреть всем, кто знаком с Ларой Крофт лишь понаслышке, а вот закоренелым геймерам, влюблённым в классический сексуальный образ несравненной расхитительницы гробниц, кино к просмотру можно рекомендовать только в том случае, если им нравится Алисия Викандер.


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«Tomb Raider: Лара Крофт»: Дочь Индианы Джонса фотографии
«Tomb Raider: Лара Крофт»: Дочь Индианы Джонса фотографии
«Tomb Raider: Лара Крофт»: Дочь Индианы Джонса фотографии
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