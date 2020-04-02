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«Кролик Питер»: Любовь-морковь

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2 апреля 2020
Пушистые герои книг Беатрис Поттер 110 лет спустя

«Кролик Питер»: Любовь-морковь

Кролик Питер с братьями и сестрами проживают под корнями большого дерева неподалеку от сада мистера МакГрегора (Сэм Нилл), который они почему-то считают своей собственностью. Злой старикан ненавидит грызунов, совершающих постоянные набеги на его огород. Это чувство взаимно, поскольку когда-то МакГрегор приготовил пирог из кролика-папы. Когда гнусный сосед внезапно умирает прямо в процессе поимки кролика с помощью мотыги (истинная причина смерти – 78 лет беспутной жизни), Питер, испытав глубокое облегчение, приглашает всех знакомых зверей в огород, а затем и в дом МакГрегора на шумную вечеринку. Но очень быстро дом в Озерном краю наследует двоюродный племянник старикана – городской щеголь Томас МакГрегор (Донал Глисон). У Питера появляется новый враг, с которым придется долго и заковыристо бороться.

Сперва Томас хочет поскорее продать буколический домик, но меняет решение, познакомившись с соседской художницей Беатрис (Роуз Бирн), любительницей рисовать ушастых друзей. Так затяжная дуэль Томаса и Питера приобретает еще одну цель – сердце Беатрис, которая симпатизирует обоим мальчикам, а те вынуждены скрывать от нее постыдное непримиримое соперничество. Возникает межвидовой любовный треугольник, в котором Томас и Питер ведут открытую войну, используя друг против друга стальные ловушки, грабли, электричество и даже взрывчатые вещества. При этом оба пытаются скрыть разрушительные намерения от Беатрис, чувствами которой они дорожат.

«Кролик Питер»: Любовь-морковь

Знаменитая детская писательница и художница Беатрис Поттер сочиняла истории про милых зверюшек – ежей, кроликов и прочих пушистиков – в начале прошлого века, и на этих книгах, проиллюстрированных ею самой, выросло не одно поколение британцев (и не только). Свершившееся намерение режиссера Уилла Глака и сосценариста Роба Либера перевоплотить самую известную историю Поттер из нежной акварели в трехмерную компьютерную анимацию было многими расценено как разрушение классики. В нашей стране примерно так встречают любую западную экранизацию русской литературы – будь то «Анна Каренина» или что-то еще. Для нас истории Поттер не являются святыней, поэтому переживать о потерянном духе мы не будем, хотя некоторые отличия, наверное, стоит упомянуть.

Да, фильм обходится без сладости и лиризма книг Беатрис Поттер. В первых же кадрах в стройную стайку воробьев, парящих вблизи британской деревни и хором поющих о красоте сельской местности, врезается скачущий во всю прыть кролик – вот и первый гэг, впереди их будет много. В отличие от литературного прототипа, герой фильма – не просто смелый положительный кролик. Несмотря на милоту, он анархист, угроза стабильности и разрушитель, не умеющий вовремя остановиться. Встречая сопротивление молодого МакГрегора, его революционный запал только усиливается. Лондонец же, чистюля и перфекционист, никогда не живший в деревне, хочет извести вредителей – имеет, в общем-то, право. Он закладывает дыры, подводит к забору электричество, но быстро понимает, что кролик хитер и любое ноу-хау оборачивает против него, законного владельца дома. Кролик Питер меняет схему подсоединения, чтобы током било Томаса, подначивает друзей разложить в его спальне грабли (много грабель), использует рогатки для метания помидоров.

«Кролик Питер»: Любовь-морковь

Любопытно, что единственная, от кого сокрыта тайная жизнь животных, – это мисс Беатрис. Она считает кроликов просто трогательными беззаботными созданиями, которыми движет инстинкт пропитания, и не верит, что они могут говорить, а тем более – нажимать на кнопку детонатора, активизируя взрывчатку (вопрос, откуда у кроликов курточки, вообще никого не волнует).

Кролики же здесь совмещают антропоморфные черты (у них по-человечески оттопырен большой палец, они часто принимают вертикальное положение, носят те самые курточки) и природные свойства. Опытная команда аниматоров под руководством Роба Колмана вдохнула жизнь в Питера и его друзей (среди них и другие герои книг Поттер – лягушка Джереми Фишер, ежиха миссис Тигги-Винкль, Барсук, Свин и звезды эпизодов Петух и Олень) и сделала их максимально правдоподобными. Это удивительно качественная анимация, в которой продуман не только внешний вид и движения персонажей, но и обратная реакция внешней среды (травы, гравия) на бег и прыжки четвероногих мультяшек. Отметим также, что не каждая совместная работа нарисованных героев и реальных актеров может быть такой бесшовной. Война человека с шумной армией анимашек напоминает сложный балет, в котором актер Глисон не только не уступает в хореографии, но демонстрирует настоящее мастерство комического злодейства.

«Кролик Питер»: Любовь-морковь

Скажем честно, «Кролик Питер» не выдерживает сравнения с недавним «Приключением Паддингтона», созданном не менее аккуратно в той же технике, но по уровню остроумия, чуткости и способности удивить куда более изящным, но все же эти две картины рассчитаны на разную аудиторию. У «Кролика» грубоватый юмор, хотя шестилетки наверняка оценят и петуха, ежедневно объявляющего о восходе солнца в состоянии дикой паники, и внезапную суматошную поездку кроликов в Лондон, а еще детям будут понятны все нравственные установки, заложенные в ленте. Также приятно, что для российского зрителя адаптированы и спеты по-русски две главные песни фильма.

Ну а взрослые, по меньшей мере, узнают, как просить прощения по-кроличьи. Это ужасно мило. Как и те моменты, когда оживают двухмерные акварели Беатрис Поттер, возвращая «Кролику Питеру» классический ласковый свет и теплоту.


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