«Тихоокеанский рубеж 2»: А у нас гигантский робот - друг человека

Без Гильермо дель Торо франшиза тут же превратилась в очередных «Трансформеров»
Пока Гильермо дель Торо
собирает призы с мелодрамой о земноводном романе, режиссер Стивен С. ДеНайт
(сериалы «Тайны Смолвиля
», «Кукольный дом
», первый сезон «Сорвиголовы
») продолжает его историю о кайдзю и роботах. Через десять лет после событий, описанных в первом «Тихоокеанском рубеже
», человечество еще не полностью восстановило разрушенные гигантскими монстрами города, но начало привыкать к покою. Тем не менее, земляне понемногу готовятся к новой схватке с врагом — например, возглавляемая железной леди Льюен Шао (Тянь Цзин
) компания занимается разработкой роботов, для управления которыми пилотам не обязательно находиться на поле боя. Разумеется, в ответственный момент новые технологии дают сбой, и людям приходится-таки идти на передовую. Лицом к лицу с кайдзю на этот раз сталкиваются сын главного героя первого фильма Джейк (Джон Бойега
), его напарник и конкурент Нэйт (Скотт Иствуд
) и совсем юная, но уже успевшая собрать собственного робота-егеря Амара (Кэйли Спэни
).
Персонаж Чарли Ханнэма
, занимавший центральное место в первом «Рубеже», во втором вообще отсутствует; Идрис Эльба
появляется на считанные секунды во флэшбэках. Избавившись от двух лидеров, авторы все же перетащили в продолжение пару сумасшедших ученых (Чарли Дэй
, Берн Горман
) и и героиню Ринко Кикути
— по сюжету Джейк является ее сводным братом. Впрочем, сказать, что из-за кадровых перестановок лента растеряла харизму, было бы неверно. Бойега уже успел обзавестись собственными поклонниками благодаря участию в «Звездных войнах», но еще большее внимание привлекает Спэни, для которой роль в «Тихоокеанском рубеже 2» стала первой крупной актерской работой. Если представить, что Головастик из кэмероновских «Чужих
» когда-нибудь смогла бы дорасти до 18-ти, из нее, наверно, получилась бы именно Амара — упрямый, самостоятельный и крайне живучий полуребенок.
В общем, отсутствие Эльбы и Ханнэма не оказывает отрицательного влияния на жизнеспособность франшизы — зато сценарий заставляет усомниться в том, что «Тихоокеанский рубеж 2» ждет светлое будущее. Небоскребы в фильме ДеНайта начинают падать на тридцатой минуте; сюжет рушится на исходе первого часа — то есть примерно в середине. Не то чтобы сиквел оказался наивнее первой ленты — однако у Дель Торо кроме детской наивности есть еще и незамутненная вера в то, что монстры и роботы — лучшее, что может появиться на больших экранах. ДеНайт же, четко осознавая, что снимает дорогостоящий продукт, второй фильм потенциальной серии, глупость (и вторичность) сюжетных ходов прикрывает чистым экшеном. Кино у него получилось громкое, эффектное, к спецэффектам не придерешься, но эмоциональная отдача от «Рубежа 2» - такая же, как от любых «Трансформеров
».
Но многие зрители вообще не ждут от «Тихоокеанского рубежа» эмоциональной отдачи. Если рассматривать работу ДеНайта как чистый аттракцион, можно сказать, что проект удался; это не оригинальное и не слишком запоминающееся, зато зрелищное кино (со щадящим по сегодняшним меркам хронометражем в 110 минут). Сами создатели, скажем, заранее были уверены в успешности затеи — в финале они недвусмысленно намекают на вероятность появления еще одного продолжения.
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