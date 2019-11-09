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«Первому игроку приготовиться»: Гоу играть, я создал!

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9 ноября 2019
Стивен Спилберг восторгается видеоиграми и 1980-ми

«Первому игроку приготовиться»: Гоу играть, я создал!

«Первому игроку приготовиться» - уже вторая за год лента Стивена Спилберга, выходящая в отечественный прокат. Если предыдущий фильм «Секретное досье» был основан на реальных событиях и рассказывал о скандале с участием американских политиков и СМИ, то новая картина – чистая выдумка, экранизация одноименного подросткового фантастического романа-бестселлера 2011 года.

Колумбус, штат Огайо, сравнительно недалекое будущее. Подросток Уэйд Уоттс (Тай Шеридан) проводит все свободное время (другими словами, вообще все время – он, кажется, нигде не работает, не учится и не имеет других хобби) внутри «Оазиса» - виртуальной вселенной безграничных возможностей, где люди представлены аватарами. Персонажа Уэйда зовут Парсифаль. Он, как и многие другие пользователи, озабочен поисками «пасхалки», спрятанной в «Оазисе» разработчиком Джеймсом Холлидеем (Марк Райлэнс). Игрок, сумевший первым разгадать все загадки, пройти испытания и добраться до «пасхалки», получит полную власть над виртуальным миром. Разумеется, именно к этому, чуя финансовые перспективы, стремится злобный глава компании IOI Нолан Сорренто (Бен Мендельсон) – он и становится основным оппонентом Уэйда-Парсифаля.

«Первому игроку приготовиться»: Гоу играть, я создал!

Для начала – немного о безусловном: новая картина Спилберга, разумеется, круто выглядит. Аватары игроков время от времени напоминают персонажей какого-нибудь из поздних выпусков Final Fantasy: создавали этих виртуальных человечков подростки – так чего от них ждать? И еще фильм в любом случае завален под завязку отсылками к разнообразным видеоиграм – а также к кинолентам, песням и книгам. Акцент сделан на культурном наследии 1980-х – согласно сюжету, именно тогда создатель «Оазиса» был ребенком. Тем не менее, находится место и для более свежих цитат: в частности, в кадре как минимум однажды появляется персонаж из шутера Overwatch. В общем, если вам когда-нибудь хотелось увидеть эффектную автомобильную гонку с участием машины из «Назад в будущее» и Кинг-Конга, вам сюда.

Кстати, Спилберг и автор сценария Зак Пенн нашли пару поводов для того, чтобы совместить в одной сцене аватаров и обитателей реального мира. Это, пожалуй, самые любопытные эпизоды фильма, но опять же – только с визуальной точки зрения. Дело в том, что «Оазис» и как бы всамделишный Колумбус, в общем-то, не пересекаются. Можно так сказать: созданный Холидеем мир выглядит сюрреалистичным, но почти осязаемым (особенно в IMAX 3D), а Колумбуса не существует – как и его жителей. Есть ли у них характеры? (Есть, но в зачаточной форме.) Чем они занимаются, чем живут? Известно, что время от времени компания IOI заключает их в долговые тюрьмы, где они, сидя в камерах-одиночках, вновь погружаются в «Оазис» и двигают там виртуальные ящики. Менеджерам IOI хотелось бы порекомендовать придумать какие-то более эффективные методики использования рабского труда. Впрочем, у Нолана Сорренто с методиками вообще проблемы: для поиска «пасхалки» в компьютерной программе он нанимает не трех суперпрограммистов, а тысячи так называемых «шестерок» - они бегают по «Оазису» в надежде отыскать заветные ключи, победив прочих игроков не умом, так количеством.

«Первому игроку приготовиться»: Гоу играть, я создал!

Такое разделение миров понижает ставки: трудно поверить, что героям фильма угрожает настоящая опасность, даже когда огнестрельное оружие появляется в реальном Колумбусе. Да что с ними может случится? Ну, развалятся на монетки, как их аватары в «Оазисе». Тем более, что карикатурный злодей Сорренто – в первую очередь, делец: он вовсе не стремится уничтожить виртуальную вселенную, просто ему хочется заполнить 80 ее процентов рекламой и заработать. («Чуть больше рекламы – и у игроков начнутся судороги», - уточняет Нолан.) Видите ли, до 2045-го «Оазис» дожил без баннеров и монетизации: видимо, в Колумбусе будущего расходы на электричество и содержание серверов совсем незначительны – либо покрываются прибылью от продажи сопутствующих товаров вроде сенсорных костюмов (в гульфики которых, само собой, тоже встроены сенсоры).

Спилберг, что не удивительно, демонстрирует наивно-восторженное отношение к видеоиграм; странно другое: он не только идеализирует их, но одновременно и опошляет. «Оазис» - бесконечная гонка за монетками и ключами, в суматохе просто некогда объяснять, что делает эту пиксельную вселенную столь заманчивой для игроков. Спилберг, наверно, считает, что объяснять в целом и не нужно – ведь он в данном случае обращается в первую очередь к гикам, для остальных припасены многочисленные ностальгические цитаты. Но именно гики могут заметить один нюанс: в вышедшей почти 40 лет назад видеоигре Adventure (обойдемся без спойлеров, просто скажем, что в фильме она упоминается) с ее героем-квадратиком, тремя десятками экранов и цветными закорюками, символизирующими драконов, духа приключений больше, чем в дорогостоящей, яркой, громкой ленте Спилберга.


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«Первому игроку приготовиться»: Гоу играть, я создал! фотографии
«Первому игроку приготовиться»: Гоу играть, я создал! фотографии
«Первому игроку приготовиться»: Гоу играть, я создал! фотографии
«Первому игроку приготовиться»: Гоу играть, я создал! фотографии
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