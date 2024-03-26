«Я сражаюсь с великанами»: А чего добился ты?

Экранизация культового комикса про подростков и смерть близких
Школьница Барбара (Мэдисон Вульф
) живет на Лонг Айленде, ходит в обычную школу, но ровесников и учителей сторонится, защищаясь нелюдимостью и колкостями. Достается не только костному директору и учителям, но и людям, не равнодушным к девочке в стильных очках и шапке с заячьими ушами, а также помешанной на настольной игре Dungeon&Dragons. Например, новоявленной подруге Софии (Сидни Вэйд
), которая только-только перебралась в США из Англии. Или школьному психологу мисс Молле (Зои Салдана
), которая пытается поговорить с девочкой по душам. Даже старшей сестре Карен (Имоджен Путс
), изо всех сил заботящейся о сестре и брате, перепадает. Барбаре не до разговоров по душам и прочего подросткового соплежуйства — после уроков она мчит на велосипеде в соседний лес, мажет деревья какой-то странной жижей и настороженно прислушивается. Девочка защищает родной городок от великанов — угрозы, которую никто из наивных местных не видит. Зато со временем они понимают, от какой семейной трагедии Барбара убегает при помощи этой реальной игры.
Смотреть онлайн
«Я сражаюсь с великанами»
«Я сражаюсь с великанами
» дебютанта-датчанина Андерса Хансена
— экранизация крайне популярного одноименного комикса I kill giants Джо Келли
и Кэна Ниимуры
, адаптированная для большого экрана сценаристом первоисточника. Переводя графическое повествование на язык кино, Келли многое упростил (то ли ради зрителей, то ли ради бюджетной ведомости), попутно выплеснув и то, что делало этот не выдающийся, но экспрессивный комикс столько-нибудь стоящим.
Главным достоинством I kill giants — что только подчеркивает экранизация — была не душещипательная история про знакомство ребенка со смертью через замысловатые образы, позаимствованные из внутреннего мира, вскормленного настольными играми и фантастикой. Упрощения характеров и стремление поставить планете ноль в нём становились частью взгляда Барбары на окружающий мир. Нарисованный Ниимурой с явной оглядкой на мангу, Брайана Ли О’Мэлли
(«Скотт Пилигрим
») и Хаяо Миядзаки
, комикс отличался экспрессивностью и уместным вкраплением фэнтэзийных элементов. Строго говоря, Келли и Ниимура сочинили помесь «Моего соседа Тоторо
» и «Рыбки Поньо на утёсе
» для поклонников бейсбола и D&D. В фильме эта подростковая оптика отправилась в корзину, уступив место доброжелательному взгляду взрослого, который всё понимает и готов ласково объяснить, что смерть — это то, что бывает с другими. И надо смириться с собственным бессилием и жить дальше.
Этот урок по-своему ценен, но закономерно противоречит самому себе: подчеркивая важность индивидуального переживания, он сводит его к лекалу, схеме детского кино. Чувствуется, что среди продюсеров окопался Крис Коламбус
— некогда успешный сказочник, который уже тридцать лет не может понять
, что восьмидесятые кончились. Его влияние чувствуется в некоторых самых нелепых и старомодных сценах «Я сражаюсь с великанами», остальное сделано со старанием — с сочно снятым лесом, перегруженными и наигранными диалогами, а также утрированными персонажами, которых такими делает зашоренная кинематографическая условность, а не ощущение главной героини. Рисунок Ниимуры раз за разом намекал, что неприятные люди вокруг Барбары — не совсем реалистичные. Они проекция сознания, как в «Призрачном мире
» — еще одной, правда, отличной, экранизации комикса, — где милая пожилая пара виделась героиням сатанистами, а все, кто старше тридцати, — глубокими стариками.
«Я сражаюсь с великанами», достаточно строго следующий сюжету первоисточника, одновременно вымел из истории всю индивидуальность и вырвал с корнем привязку к реальности. Никаких подростковых разговоров о пирсинге и Бритни Спирс, только мелькнувшая ненадолго приставка как антагонист настольной игры, требующей фантазии, а не ловкости рук. Фильму Хансена попросту не хватает противоречивой подростковой энергии — он ровный, старательный и слишком (в плохом смысле) взрослый, чтобы по-настоящему зацепить даже пронзительным финалом. В конце концов, хорошую прививку от встречи детей со смертью через настольные игры пару лет назад уже сделал первый сезон «Очень странных дел
». Держа в голове хотя бы его и Миядзаки, трудно избавиться от мысли, что фильм попросту манипулирует зрительскими слезными железами при помощи беспроигрышной комбинации «ребенок переживает смерть близкого
».
обсуждение >>