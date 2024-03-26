Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я сражаюсь с великанами»: А чего добился ты?

Спутник телезрителя >>
26 марта 2024
Экранизация культового комикса про подростков и смерть близких

«Я сражаюсь с великанами»: А чего добился ты?

Школьница Барбара (Мэдисон Вульф) живет на Лонг Айленде, ходит в обычную школу, но ровесников и учителей сторонится, защищаясь нелюдимостью и колкостями. Достается не только костному директору и учителям, но и людям, не равнодушным к девочке в стильных очках и шапке с заячьими ушами, а также помешанной на настольной игре Dungeon&Dragons. Например, новоявленной подруге Софии (Сидни Вэйд), которая только-только перебралась в США из Англии. Или школьному психологу мисс Молле (Зои Салдана), которая пытается поговорить с девочкой по душам. Даже старшей сестре Карен (Имоджен Путс), изо всех сил заботящейся о сестре и брате, перепадает. Барбаре не до разговоров по душам и прочего подросткового соплежуйства — после уроков она мчит на велосипеде в соседний лес, мажет деревья какой-то странной жижей и настороженно прислушивается. Девочка защищает родной городок от великанов — угрозы, которую никто из наивных местных не видит. Зато со временем они понимают, от какой семейной трагедии Барбара убегает при помощи этой реальной игры.

Смотреть онлайн «Я сражаюсь с великанами»
«Я сражаюсь с великанами» дебютанта-датчанина Андерса Хансена — экранизация крайне популярного одноименного комикса I kill giants Джо Келли и Кэна Ниимуры, адаптированная для большого экрана сценаристом первоисточника. Переводя графическое повествование на язык кино, Келли многое упростил (то ли ради зрителей, то ли ради бюджетной ведомости), попутно выплеснув и то, что делало этот не выдающийся, но экспрессивный комикс столько-нибудь стоящим.

«Я сражаюсь с великанами»: А чего добился ты?

Главным достоинством I kill giants — что только подчеркивает экранизация — была не душещипательная история про знакомство ребенка со смертью через замысловатые образы, позаимствованные из внутреннего мира, вскормленного настольными играми и фантастикой. Упрощения характеров и стремление поставить планете ноль в нём становились частью взгляда Барбары на окружающий мир. Нарисованный Ниимурой с явной оглядкой на мангу, Брайана Ли О’МэллиСкотт Пилигрим») и Хаяо Миядзаки, комикс отличался экспрессивностью и уместным вкраплением фэнтэзийных элементов. Строго говоря, Келли и Ниимура сочинили помесь «Моего соседа Тоторо» и «Рыбки Поньо на утёсе» для поклонников бейсбола и D&D. В фильме эта подростковая оптика отправилась в корзину, уступив место доброжелательному взгляду взрослого, который всё понимает и готов ласково объяснить, что смерть — это то, что бывает с другими. И надо смириться с собственным бессилием и жить дальше.

Этот урок по-своему ценен, но закономерно противоречит самому себе: подчеркивая важность индивидуального переживания, он сводит его к лекалу, схеме детского кино. Чувствуется, что среди продюсеров окопался Крис Коламбус — некогда успешный сказочник, который уже тридцать лет не может понять, что восьмидесятые кончились. Его влияние чувствуется в некоторых самых нелепых и старомодных сценах «Я сражаюсь с великанами», остальное сделано со старанием — с сочно снятым лесом, перегруженными и наигранными диалогами, а также утрированными персонажами, которых такими делает зашоренная кинематографическая условность, а не ощущение главной героини. Рисунок Ниимуры раз за разом намекал, что неприятные люди вокруг Барбары — не совсем реалистичные. Они проекция сознания, как в «Призрачном мире» — еще одной, правда, отличной, экранизации комикса, — где милая пожилая пара виделась героиням сатанистами, а все, кто старше тридцати, — глубокими стариками.

«Я сражаюсь с великанами»: А чего добился ты?

«Я сражаюсь с великанами», достаточно строго следующий сюжету первоисточника, одновременно вымел из истории всю индивидуальность и вырвал с корнем привязку к реальности. Никаких подростковых разговоров о пирсинге и Бритни Спирс, только мелькнувшая ненадолго приставка как антагонист настольной игры, требующей фантазии, а не ловкости рук. Фильму Хансена попросту не хватает противоречивой подростковой энергии — он ровный, старательный и слишком (в плохом смысле) взрослый, чтобы по-настоящему зацепить даже пронзительным финалом. В конце концов, хорошую прививку от встречи детей со смертью через настольные игры пару лет назад уже сделал первый сезон «Очень странных дел». Держа в голове хотя бы его и Миядзаки, трудно избавиться от мысли, что фильм попросту манипулирует зрительскими слезными железами при помощи беспроигрышной комбинации «ребенок переживает смерть близкого».


версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Виталий Пекарев   26.03.2024 - 13:42
Сначала подумал, что фильм будет в духе "Атаки Титанов", но тут всё куда проще. Видно, что ленту специально сделали в диснеевском стиле читать далее>>
№ 3
Устрица на берегу (Москва)   2.04.2018 - 22:23
Плоские и топорно сделанные характеры. "Дети - эгоисты", "взрослые - слишком заняты", "подростки - агрессивны" - фильм ни на минуту не выбивается из подобных клише. Дважды... читать далее>>
№ 2
слон тЕлефан   29.03.2018 - 21:24
не всегда рецензии можно верить читать далее>>
№ 1
khazad_dum   29.03.2018 - 20:13
Судя по описанию, жалкое подражание "Мосту в Терабитию". читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Выбор очевиден: 20 самых интересных фильмов весны
«Довлатов», «За гранью реальности» и ещё 15 фильмов марта
Поиск по меткам
Алексей ФилипповКомикс
персоны
Крис КоламбусИмоджен ПутсЗои СалданьяДженнифер Эль
фильмы
Я сражаюсь с великанами

фотографии >>
«Я сражаюсь с великанами»: А чего добился ты? фотографии
«Я сражаюсь с великанами»: А чего добился ты? фотографии
«Я сражаюсь с великанами»: А чего добился ты? фотографии
«Я сражаюсь с великанами»: А чего добился ты? фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Карпухов
24 марта ушёл из жизни актёр Александр Карпухов.
Евгений Малишевский
24 марта ушёл из жизни актёр Евгений Малишевский.
Рафаэль Клейнер
24 марта ушёл из жизни актёр Рафаэль Клейнер.
Игорь Булатов
23 марта ушёл из жизни актёр Игорь Булатов.
Олег Никитин
23 марта ушёл из жизни режиссёр Олег Никитин.
Соня Тимофеева
14 марта ушла из жизни актриса, певица Соня Тимофеева.

День рождения >>

Тара Амирханова
Алексей Булдаков
Полина Гухман
Михаил Евланов
Алексей Петренко
Андрей Сенькин
Софья Синицына
Дарья Трегубова
Ольга Шувалова
Алан Аркин
Дженнифер Грей
Джеймс Каан
Кира Найтли
Леонард Нимой
Жулиана Паэс
Лолита Торрес
все родившиеся 26 марта >>

Афиша кино >>

Резня
трагикомедия
Германия, Испания, Польша, Франция, 2011
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Сказки Гофмана
драма, комедия
Россия, 2022
Ненормальный
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2024
Проклятие
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
Япония, 2002
Уиджа. Проклятое зеркало
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2020
Материнский инстинкт
триллер, драма
США, 2024
(Не)бывшие
драма
Франция, 2023
Отважный Бим и пернатые колокольчики
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, 2023
Хитмен. Последнее дело
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Шпион на всю голову
триллер
США, 2023
Вождь орков
фэнтези
Великобритания, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram