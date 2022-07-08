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«Гоголь. Вий»: И ты, Брут!

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8 июля 2022
Николай Гоголь продолжает искать убийцу диканькских девушек

«Гоголь. Вий»: И ты, Брут!
фото: пресс-служба канала ТВ-3

Осиротевший без опытного следователя Якова Гуро (Олег Меньшиков) бледный и болезненный писарь Николай Васильевич Гоголь (Александр Петров) продолжает расследовать загадочные убийства девушек в селе Диканька. Теперь компанию Гоголю составляют его нянь Яким (Евгений Сытый), кузнец Вакула (Сергей Бадюк) и неудавшийся хирург, тут исполняющий уже роль патологоанатома, Бомгарт (Ян Цапник). Поддержку следствию оказывает и местный глава полиции Бинх (Евгений Стычкин), характер которого к нынешнему «Гоголю» претерпел ряд изменений. Политический контекст этой спорной фигуры, впрочем, никуда не делся. Именно герою Стычкина принадлежит главная актуальная фраза нынешнего фильма: «Ни за собачью морду, ни за черную харю мы людей не арестовываем. На все есть закон – это Россия».

Смотреть онлайн «Гоголь. Вий» Егора Баранова
Несмотря на элементы такой политической сатиры, «Гоголь. Вий» больше концентрируется все же на детективном сюжете с изрядной долей мистики, которой здесь, пожалуй, больше, чем в первом фильме. Таинственный кровавый всадник, орудовавший в «Начале», не исчезает, а к его приспешникам или, точнее, приспешницам добавляется ведьма Ульяна, вынужденная сыграть роль той самой паночки, которая в фильме 1967 года имела внешность Наталии Варлей. Без, собственно, Вия – чудовища, когда-то поразившего умы советских зрителей, в новом фильме, конечно, тоже не обойдется. Но раскрывать и образ, и детали этого персонажа пока кажется спойлером. Появляется здесь и Хома Брут (Алексей Вертков) – «по образованию богослов, по призванию – экзорцист), который и сыграет почти главную роль в противостоянии Гоголя и Вия.

«Гоголь. Вий»: И ты, Брут!
фото: пресс-служба канала ТВ-3

Несмотря на отсутствие во второй части Якова Гуро (хотя прощаться с ним, конечно, не нужно, так как его возвращение все-таки было проанонсировано), компании следователей-любителей удается выстроить логику поведения «преступника». Выясняется, что убийства совершаются накануне религиозных праздников, а среди жертв вполне может оказаться возлюбленная Гоголя – Лиза (Таисия Вилкова). Романтического флера в нынешнем «Гоголе», кстати, тоже больше, чем в предыдущем. Бледноватый писарь оказывается меж двух женщин – собственно, Лизы и погибшей красавицы Оксаны (Юлия Франц), призванной не только раскрыть глубоко таящуюся внутри писателя страсть, но и для того, чтобы Гоголь наконец научился управлять своими фобиями и паническими атаками.

«Гоголь. Вий»: И ты, Брут!
фото: пресс-служба канала ТВ-3

«Гоголь. Начало» в прошлом году задавал довольно высокую планку и для сериалов, и для отечественных мистических хорроров, идущих в кинотеатрах. Там находилось место ироничному цитированию, игре в мистификацию, литературной викторине и хорошей актерской работе. «Гоголь. Вий» старается удержать заданную планку, и с литературной точки зрения тут все так же идеально выстроено. Находятся отсылки и к «Майской ночи», и к «Сорочинской ярмарке», и даже к «Тарасу Бульбе», и, конечно, к «Вию», заявленному в названии фильма. При этом нужно понимать, что «Гоголь. Вий» – это второй, то есть промежуточный фильм между «Началом» и «Страшной местью», а значит, какого-либо четкого финала от него ждать не нужно. В сущности, «Гоголь» – это франшиза, по своему исполнению не уступающая зарубежным аналогам. Несмотря на то, что изначально «Гоголь» все-таки сериал – со всеми его плюсами и минусами, это не мешает ему быть крепким мистическим триллером. Хоть уже и не шокирующем излишней откровенностью и жесткими сценами, но планомерно создающим придуманную съемочной группой вселенную писателя Николая Гоголя. Судя по сборам первой части, вполне пользующуюся интересом у современных зрителей.


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обсуждение >>
№ 10
Андрина (Москва)   18.07.2018 - 11:22
Только мне думается, что муж Лизы мёртв? Она постоянно торчит на кладбище, ходит в храм в трауре и видели его только Гоголь да она сама. Но Лиза тоже видит нечисть, утопленницу, например. И о том, что... читать далее>>
№ 9
ВЛАДЪ (Санкт-Петербург)   3.05.2018 - 22:35
Сего шедевра какова нагрузка смысловая? читать далее>>
№ 8
Елизавета Аксенова (Обнинск)   13.04.2018 - 21:02
Согласна с рецензией, очень достойное кино. Сделано очень необычно - как в плане сюжета, полностью отошли от оригинала и сделали интересный постмодернисткий детективный хоррор, так и в плане визуалки,... читать далее>>
№ 7
Марселин (Москва)   12.04.2018 - 20:59
Немного обидно, что опять все закончилось на самом интересном месте, но действительно, от трилогии этого следовало ожидать. Теперь будем ожидать третью часть, в которой, надеюсь, все раскроется наконец-то.... читать далее>>
№ 6
Самбуров (Москва)   12.04.2018 - 20:09
Верная, но лаконичная, конечно, рецензия - на мой взгляд, фильм стоит куда большего количества слов. Шикарные актерские работы, например - чего стоит один только Стычкин, играющий Бинха, который получает... читать далее>>
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