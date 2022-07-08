«Гоголь. Вий»: И ты, Брут!

Николай Гоголь продолжает искать убийцу диканькских девушек
фото: пресс-служба канала ТВ-3
Осиротевший без опытного следователя Якова Гуро (Олег Меньшиков) бледный и болезненный писарь Николай Васильевич Гоголь (Александр Петров) продолжает расследовать загадочные убийства девушек в селе Диканька. Теперь компанию Гоголю составляют его нянь Яким (Евгений Сытый), кузнец Вакула (Сергей Бадюк) и неудавшийся хирург, тут исполняющий уже роль патологоанатома, Бомгарт (Ян Цапник). Поддержку следствию оказывает и местный глава полиции Бинх (Евгений Стычкин), характер которого к нынешнему «Гоголю» претерпел ряд изменений. Политический контекст этой спорной фигуры, впрочем, никуда не делся. Именно герою Стычкина принадлежит главная актуальная фраза нынешнего фильма: «Ни за собачью морду, ни за черную харю мы людей не арестовываем. На все есть закон – это Россия».
Смотреть онлайн«Гоголь. Вий» Егора Баранова
Несмотря на элементы такой политической сатиры, «Гоголь. Вий» больше концентрируется все же на детективном сюжете с изрядной долей мистики, которой здесь, пожалуй, больше, чем в первом фильме. Таинственный кровавый всадник, орудовавший в «Начале», не исчезает, а к его приспешникам или, точнее, приспешницам добавляется ведьма Ульяна, вынужденная сыграть роль той самой паночки, которая в фильме 1967 года имела внешность Наталии Варлей. Без, собственно, Вия – чудовища, когда-то поразившего умы советских зрителей, в новом фильме, конечно, тоже не обойдется. Но раскрывать и образ, и детали этого персонажа пока кажется спойлером. Появляется здесь и Хома Брут (Алексей Вертков) – «по образованию богослов, по призванию – экзорцист), который и сыграет почти главную роль в противостоянии Гоголя и Вия.
фото: пресс-служба канала ТВ-3
Несмотря на отсутствие во второй части Якова Гуро (хотя прощаться с ним, конечно, не нужно, так как его возвращение все-таки было проанонсировано), компании следователей-любителей удается выстроить логику поведения «преступника». Выясняется, что убийства совершаются накануне религиозных праздников, а среди жертв вполне может оказаться возлюбленная Гоголя – Лиза (Таисия Вилкова). Романтического флера в нынешнем «Гоголе», кстати, тоже больше, чем в предыдущем. Бледноватый писарь оказывается меж двух женщин – собственно, Лизы и погибшей красавицы Оксаны (Юлия Франц), призванной не только раскрыть глубоко таящуюся внутри писателя страсть, но и для того, чтобы Гоголь наконец научился управлять своими фобиями и паническими атаками.
фото: пресс-служба канала ТВ-3
«Гоголь. Начало» в прошлом году задавал довольно высокую планку и для сериалов, и для отечественных мистических хорроров, идущих в кинотеатрах. Там находилось место ироничному цитированию, игре в мистификацию, литературной викторине и хорошей актерской работе. «Гоголь. Вий» старается удержать заданную планку, и с литературной точки зрения тут все так же идеально выстроено. Находятся отсылки и к «Майской ночи», и к «Сорочинской ярмарке», и даже к «Тарасу Бульбе», и, конечно, к «Вию», заявленному в названии фильма. При этом нужно понимать, что «Гоголь. Вий» – это второй, то есть промежуточный фильм между «Началом» и «Страшной местью», а значит, какого-либо четкого финала от него ждать не нужно. В сущности, «Гоголь» – это франшиза, по своему исполнению не уступающая зарубежным аналогам. Несмотря на то, что изначально «Гоголь» все-таки сериал – со всеми его плюсами и минусами, это не мешает ему быть крепким мистическим триллером. Хоть уже и не шокирующем излишней откровенностью и жесткими сценами, но планомерно создающим придуманную съемочной группой вселенную писателя Николая Гоголя. Судя по сборам первой части, вполне пользующуюся интересом у современных зрителей.
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