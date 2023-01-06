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«Белль и Себастьян»: Когда чудовище — красавица

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6 января 2023
Очаровательное кино о дружбе мальчика и собаки на фоне Второй мировой вoйны

«Белль и Себастьян»: Когда чудовище — красавица

1943 год, оккупированная немцами Франция. Небольшую деревушку в Пиренеях держит в страхе огромный свирепый зверь, якобы убивающий овец и способный укусить человека. Шестилетний сирота Себастьян (Феликс Боссюэ) выяснил у старика Сезара (Чеки Карио), приютившего его после смерти матери-цыганки, что на самом деле это вовсе не хищник, а бродячая собака, сбежавшая от жестокого хозяина. Мальчик решает проверить, насколько правдивы слухи о суровом нраве животного, и отправился на её поиски. Так началась история крепкой дружбы Себастьяна с горной пиренейской собакой, которой он дал кличку Белль из-за её величавой белоснежной красоты...

Смотреть онлайн «Белль и Себастьян» Николя Ванье
Эта прекрасная история появилась на свет благодаря французской актрисе Сесиль Обри, которая в 1960-е переквалифицировалась в детскую писательницу, сценаристку и режиссёра. Сначала она написала серию повестей, посвящённых приключениям мальчика и собаки, а затем по ним при её активном участии создали телевизионный сериал, шедший с 1965-го по 1970-й. Главную роль тогда исполнил Мехди Эль Глауи, сын Обри и Си Ибрагима Эль Глауи из известной династии Марракеша. Действие и книг, и экранизации разворачивалось в современном для авторов мире. В начале 80-х сюжет «Белль и Себастьяна» лёг в основу аниме-сериала Кэйдзи Хаякавы «Славный пёс Джоли», и, наконец, спустя почти полвека после выхода оригинала французы вернулись к популярной в своё время серии.

«Белль и Себастьян»: Когда чудовище — красавица

Режиссёр Николя Ванье вместе со сценаристами Жюльетт Сале и Фабьеном Суарезом для большей драматичности решил перенести события, придуманные Сесиль Обри, в эпоху Второй мировой вoйны. При этом создатели добавили интригу в сюжетную линию, связанную с Анжеликой (Марго Шателье) — племянницей Сезара, в которую влюблены немецкий лейтенант Петер (Андреас Питшман) и доктор Сима (Димитри Сторож), помогающий евреям бежать в Швейцарию. Но это не отразилось негативно на общем впечатлении от фильма, поскольку создатели ближе к финалу раскрыли туз в рукаве, примиряющий скептиков с данным любовным треугольником.

Картина получилась невероятно красивой и обаятельной (за визуальную составляющую отвечает оператор Эрик Гишар, работавший над альманахом «Париж, я люблю тебя»), с прочувствованными песнями в исполнении популярной певицы Заз, переработавшей вместе с композитором Арманом Амаром композиции из сериала 60-х, и с выверенными дозами сентиментальности. Нашлось место и звезде прошлой экранизации — Мехди Эль Глауи сыграл небольшую роль охотника Андре, пострадавшего после встречи с Белль.

«Белль и Себастьян»: Когда чудовище — красавица

При просмотре остро ощущаются ностальгия и грусть из-за того, что такого светлого кино становится всё меньше и меньше. Впрочем, лента Ванье исправила эту досадную несправедливость, поскольку обзавелась двумя сиквелами, чьё действие уже разворачивается после вoйны. Остаётся только надеяться, что продолжения также появятся на российских больших экранах.


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обсуждение >>
№ 5
Lusia Happy   6.01.2023 - 10:47
Очень понравился фильм, я осталась под большим впечатлением. так что пересмотрела бы еще не один раз точно. редко такие хорошие фильмы вообще делают читать далее>>
№ 4
Кади   12.12.2022 - 16:27
необыкновенная порода))) не перестаем в этом убеждаться каждый день! читать далее>>
№ 3
kriv_co   4.05.2022 - 12:52
Ой, смотрел этот фильм года три назад, когда нечаянно наткнулся на него в интернете. кстати, всем очень советую - мило и интересно читать далее>>
№ 2
Princesa_ptichka   29.04.2022 - 08:23
ой, ну очень милый фильм! конечно, про вторую мировую при этом, но все равно, есть в нем частичка добра. буду пересматривать снова и снова! читать далее>>
№ 1
what_a_world   29.04.2022 - 08:20
Очень старый фильм, смотрела его еще в детском возрасте и прям очень понравился. Если и говорить о войне, то как-то так, не набивая оскомину одними и теми же картинами читать далее>>
Всего сообщений: 5
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