«Тихое место»: А разве мы шумели?

Сюжет хорроров и триллеров принято начинать с описания места дислокации. Заброшенный дом, недалекое будущее – стандартные варианты. Джон Красински в своем то ли триллере, то ли хорроре «Тихое место» решил поступить иначе. Вроде бы и не наше время, и почти «стивенкинговский» интерьер – городок с большим супермаркетом и аптекой (да, именно так они выглядят в Америке), где единственные жители - семья Эбботов: мама, папа, сын, дочка и еще один сын (сам Красински, его жена Эмили Блант, Ноа Джуп, Милли Симмондс и Кейд Вудворд). Как рассказывают титры, они существуют, а не живут в этих определенных обстоятельствах уже почти полтора месяца. Именно столько дней в их неназванном населенном пункте свирепствует существо, реагирующее на всевозможные звуки. Трагедией для Эбботов становится игрушечный самолет без батареек, который младший ребенок послушно принимает от родителей и старшей сестры, но его (как и большинству детей) любопытству предела нет. Зарядив игрушку батарейками, маленький Эббот ожидаемо нарушает тишину, и на него обрушивается жуткое молниеносное существо, отзывающееся на характерное жужжание.Проходит почти полтора года, и семья Эбботов, не забыв и не простив потерю младшего сына, ждет нового ребенка. Реагирующее на звуки существо никуда не уходит, поэтому, кажется, что главной интригой дальнейшей жизни семейства (и фильма, о нем рассказывающего) становится именно то, как Эбботы, уже потеряв одного ребенка, собираются «беззвучно» родить нового младенца. Эта дилемма и заставляет досмотреть «Тихое место» до конца. Каверза еще и в том, дочка Эбботов глухая, над ее слуховым аппаратом ежедневно корпит отец, но мысли о том, что и неизведанные монстры просто существуют на другой звуковой волне, никому из семейства не приходит в голову.Фильм Джона Красински концептуален – пожалуй, даже слишком для современных хорроров, предназначенных для кинотеатрального проката. Большая его часть проходит в тишине, почти опустошающей – поесть попкорн, выпить кока-колы или даже просто вздохнуть довольно тяжело. Кажется, что ты тут же нарушишь гнетущее молчание этого «тихого места». Но, к сожалению, концепт в какой-то момент превосходит нарастающий саспенс – включается банальная логика: почему родители, потеряв одного ребенка, решили родить в месте, столь чутко реагирующем на любые звуки (они даже дома ходят босиком), еще одного ребенка, почему отец, ежедневно работающий над слуховым аппаратом для глухой дочери, и, вроде бы, тщательно изучающий повадки неизведанного монстра, реагирующего исключительно на звуки, за почти два года такой нелегкой жизни не сопоставил A и B. И таких вопросов немало.И в этом смысле «Тихое место» похоже на алхимию – лженауку, способствующую, по всей видимости (кроме страха за своих детей), созданию фильма. Здесь говорят, что любое лишнее слово, произнесенное вслух, идет во вред. Создатели «Тихого места» (кстати, при всех вполне хороших актерских работах) тоже боятся выйти за рамки своего концепта. Молчание тут кажется золотом. Но о том, что слово – серебро, вновь никто не подумал. Даже режиссер.