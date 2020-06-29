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«Березка»: Нет талану, не пришьешь к сарафану

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29 июня 2020
Кокошный сериал к семидесятилетию знаменитого танцевального коллектива

«Березка»: Нет талану, не пришьешь к сарафану

Варвара Горшкова (Любовь Константинова) с детства мечтает танцевать в ансамбле «Березка». Она живет в провинции, не пропускает ни одного телевизионного концерта с выступлениями «Березки», пытается перед экраном копировать движения солисток, а потом узнает, что в Москве объявлен конкурс для желающих попасть в знаменитый коллектив. Одновременно в столицу приезжают толпы девушек, и отбор ведется жестко. В центре внимания и оказываются три претендентки – сама наивная Варвара, элегантная стерва из Прибалтики Эдита Тамм (Алёна Коломина) и тихая воспитанная девочка из приличной московской семьи Лена Фомичева (Ольга Бобкова).

Сериал подготовлен специально к семидесятилетию ансамбля «Березка», которое празднуют в этом году. Что, разумеется, определяет общую тональность фильма: про юбиляров можно рассказывать либо хорошо, либо очень хорошо. Это всегда приятно имениннику, но заведомо снижает качество драматургии. Ведь судьба «Березки» жителям СССР и так казалась легкой и безмятежной, как плавное кружение девичьего хоровода. Бесконечные зарубежные гастроли, многочисленные государственные премии, яркие костюмы… Про «Березку» даже не сплетничали и не сочиняли анекдотов, все было чинно и парадно. Какой ценой добивались права на участие в параде, что творилось за кулисами, - никто не знал.

«Березка»: Нет талану, не пришьешь к сарафану

В юбилейном сериале тоже никаких страстей не увидишь, не принято, и все драматургические конфликты сводятся к трем основным пунктам:

1. У «Березки» есть внешний враг в Правительстве, который хочет лишить коллектив поездки в Испанию и отстранить от творческого процесса художественного руководителя Надежду Светлову (Лидия Вележева).

2. У некоторых танцовщиц плохой характер, поэтому «кое-где у нас порой» возникает нездоровая атмосфера из-за чьих-то чрезмерных амбиций.

3. Девушки и юноши часто влюбляются, ревнуют, переживают из-за проблем с родителями, что мешает полной самоотдаче на сцене.

«Березка»: Нет талану, не пришьешь к сарафану

Если отвлечься от пафоса, названия и танцевальной специфики, то можно безболезненно подставить в сюжет любую фабрику, адвокатскую контору или супермаркет. Девочка Варя будет так же радеть за общее дело и стремиться устроиться на работу в фирму мечты, пусть даже уборщицей. Стервочка Эдита закрутит роман с женатым мужчиной и начнет хвастаться перед всеми дорогими подарками от любовника. Тихая москвичка Лена попытается уйти от излишней опеки матери (Мария Порошина) и устроить собственную жизнь с любимым человеком, пусть и в скромных условиях коммуналки.

Соответственно, главным козырем «Березки», выделяющим ее на фоне остальных сериалов, способна быть только историческая основа сценария. Однако авторы изначально во множестве интервью упорно подчеркивали: они не станут копировать реальность. Какие-то черты возьмем, костюмы для хоровода сошьем по старым лекалам, танцы покажем. Но не стоит ожидать полного сходства Надежды Светловой с Надеждой Надеждиной, той, что придумала «Березку». Тем более, что к началу Перестройки самой Надеждиной не было среди живых уже шесть лет: она скончалась в 1979 году, в семьдесят пять. За свою долгую жизнь она побывала и балериной на сцене Большого театра, и выезжала на фронт с агитбригадами, танцевавшими для солдат, и собирала русский фольклор на Севере. Была замужем за художником Владимиром Лебедевым, посвятившим ей утонченную графическую серию «Танцовщица».

«Березка»: Нет талану, не пришьешь к сарафану

Всего этого в сериале мы не увидим, подобных деталей нет даже в виде аллюзий, да и не может быть. Актриса Лидия Вележева, довольно-таки похожая на Надеждину внешне (да и имя Надежда Светлова для героини выбрано с очевидным намеком), играет женщину уже совсем другой эпохи. Интересную, властную, сильную, но образ ее не имеет никакого отношения к собиранию фольклора по деревням, например. «Березка» для нее – это не ребенок, рожденный в муках много лет назад. Скорее, это вундеркинд, отданный строгой, но справедливой директрисе на воспитание. Посему так странно, так неестественно звучит, когда героиня говорит про семью и творчество, но вполне органично получаются реплики в стиле «всем за работу!».

Работы было и будет много. Девичьих слез из-за несчастной любви – тоже. Но сарафаны сериальных див в хороводе не случайно шились из более легкой ткани, чем настоящие. В настоящем сарафане двигаться было слишком тяжело. И девушкам, и сюжету.


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обсуждение >>
№ 14
Подмосквичка   18.05.2018 - 13:52
Почему вы решили, что он провалился. Рейтинги были очень... ну, очень хорошие ... читать далее>>
№ 13
Эра (МОСКВА)   3.05.2018 - 12:26
Очень неудачно подобранны все актеры. Сценарий слабенький и неправдивый. Поэтому сериал и провалился. читать далее>>
№ 12
Марина Николаевна   20.04.2018 - 17:35
А вот мне очень понравилась игра всех актеров: Люба сыграла Варю великолепно: все переживания были на её лице так откровенны, как будто это с ней лично происходило-молодец Люба! И Алена сыграла такую... читать далее>>
№ 11
бука (Москва)   18.04.2018 - 18:24
Мне эта творчества нравится только по одной причине: глупости, которые творят герои сериала, расхлёбывать НЕ МНЕ! читать далее>>
№ 10
Т-татьян@   18.04.2018 - 15:37
Вот хорошая статья об истории ансамбля "Березка". Не брали туда с улицы, как Варю. читать далее>>
Всего сообщений: 13
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«Березка»: Нет талану, не пришьешь к сарафану фотографии
«Березка»: Нет талану, не пришьешь к сарафану фотографии
«Березка»: Нет талану, не пришьешь к сарафану фотографии
«Березка»: Нет талану, не пришьешь к сарафану фотографии
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