«Тренер»: Юра, мы все проиграли

Данилу Козловского можно назвать не только звездой отечественного кино, но и актером, повлиявшим на тенденции российского кинематографа. В 2012 году он поразил как минимум женскую кинотеатральную аудиторию главной ролью в фильме «Духless» по популярной книге Сергея Минаева, а затем именно он привел в кинотеатры зрителей на спортивную драму «Легенда №17», обозначившую моду на кино о былых спортивных достижениях. Затем с успехом, хоть уже и без участия Козловского, вышли фильмы «Движение вверх» и «Лед». Наконец до кинотеатров добрался и режиссерский дебют популярного актера – фильм «Тренер», сюжет которого строится вновь вокруг спорта. Правда, не хоккея, а футбола.
Талантливый, но не совсем сдержанный в эмоциях футболист Юрий Столешников (Данила Козловский) дает маху в «главном для России» матче с Румынией и выбывает с «красной карточкой» не только из игры, но и из мира большого футбола. Из неминуемого запоя и творческой депрессии его неожиданно спасает скромный новороссийский «Метеор» в лице волевого директора клуба Ларисы (Ирина Горбачева
). Именно она приглашает Столешникова на пост тренера команды – вопреки воле своего отца-мэра (Виктор Вержбицкий
), да и самой команды, привыкшей лишь отрабатывать зарплату, изредка подзарабатывающей на участии в договорных матчах и не мечтающей вырваться из второго дивизиона. Столешников – тренер неопытный, авторитета и умения общаться с обленившимися и, что уж тут, растолстевшими игроками «Метеора» не имеющий, но, благодаря наставнику (Владимир Ильин
) местной юниорской команды, наконец осознающий, что главное – показать и/или доказать ребятам, что их игра кому-то нужна, что она действительно чего-то стоит. Естественно, не по денежным меркам. Игра нужна болельщикам, ну и во многом самим игрокам – без мяча они явно заскучают, кто бы что ни говорил.
«Тренер», в отличие от тех же «Легенды №17
» или «Движения вверх», не относится к фильмам о реальных (при этом былых) спортивных достижениях. Тем не менее, в его хэппи-энде и патриотизме (вполне здоровом, как выясняется при просмотре) вряд ли кто усомнится. Историю про футбольных неудачников накануне Чемпионата мира по футболу, который впервые в этом году принимает Россия, вряд ли бы выпустили в прокат накануне этого самого чемпионата, не имей она воодушевляющего финала. Так или иначе, «Тренера» можно назвать вполне честным и, при всех огрехах, достойным дебютом популярного актера.
Фильм Данилы Козловского, естественно, не только про спорт. Хотя именно футбольные сцены выглядят самыми зрелищными и в прямом смысле слова головокружительными (оператор Федор Лясс
постоянно показывает круговую панораму футбольного поля и секторов для болельщиков). Есть тут, естественно, и любовная линия – героя Козловского и его подруги, актрисы и модели Ольги Зуевой
, которая здесь играет скромного реаниматолога Варю. И эта линия, пожалуй, выглядит «слабым звеном» – особенно на фоне взаимоотношений Столешникова с другими персонажами ленты, главным образом – с юным, подающим надежды игроком «Метеора» Зуевым (все футболисты в фильме носят фамилии членов съемочной группы) в исполнении молодого актера и футболиста Виталия Андреева
.
Ключевой же для сюжета и понимания персонажей оказываются отношения Юрия Столешникова с отцом, которого играет Андрей Смоляков
(без него, кажется, теперь не обходится ни одна спортивная драма). И именно эта линия, хоть и довольно слабо прописанная в первой половине ленты, к финалу добавляет «Тренеру» необходимую лирику и психологизм.
На самом деле главным и, может быть, единственным серьезным недостатком картины Данилы Козловского является ее хронометраж – 135 минут, который опытный режиссер, возможно, мог бы вполне легко сократить как минимум до полноценных двух часов. Первая половина ленты чрезмерно растянута долгими проездами под популярные треки и той самой совсем необязательной любовной линией. Но как только действие «Тренера» сосредотачивается на команде и попытках главного героя найти общий язык с игроками, отцом и самим собой, картина наконец обретает нужный ритм и зрелищность, необходимую не только для зрительского кино, но и для хорошего футбольного матча. Покажет ли столь зрелищную игру сборная России на домашнем чемпионате мира – еще большой вопрос, но Данила Козловский продемонстрировал навыки неплохо и в сборную подающих надежды начинающих отечественных режиссеров уже вошел.
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