Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Тренер»: Юра, мы все проиграли

Спутник телезрителя >>
24 июня 2020
Данилу Козловского можно назвать не только звездой отечественного кино, но и актером, повлиявшим на тенденции российского кинематографа. В 2012 году он поразил как минимум женскую кинотеатральную аудиторию главной ролью в фильме «Духless» по популярной книге Сергея Минаева, а затем именно он привел в кинотеатры зрителей на спортивную драму «Легенда №17», обозначившую моду на кино о былых спортивных достижениях. Затем с успехом, хоть уже и без участия Козловского, вышли фильмы «Движение вверх» и «Лед». Наконец до кинотеатров добрался и режиссерский дебют популярного актера – фильм «Тренер», сюжет которого строится вновь вокруг спорта. Правда, не хоккея, а футбола.

«Тренер»: Юра, мы все проиграли

Талантливый, но не совсем сдержанный в эмоциях футболист Юрий Столешников (Данила Козловский) дает маху в «главном для России» матче с Румынией и выбывает с «красной карточкой» не только из игры, но и из мира большого футбола. Из неминуемого запоя и творческой депрессии его неожиданно спасает скромный новороссийский «Метеор» в лице волевого директора клуба Ларисы (Ирина Горбачева). Именно она приглашает Столешникова на пост тренера команды – вопреки воле своего отца-мэра (Виктор Вержбицкий), да и самой команды, привыкшей лишь отрабатывать зарплату, изредка подзарабатывающей на участии в договорных матчах и не мечтающей вырваться из второго дивизиона. Столешников – тренер неопытный, авторитета и умения общаться с обленившимися и, что уж тут, растолстевшими игроками «Метеора» не имеющий, но, благодаря наставнику (Владимир Ильин) местной юниорской команды, наконец осознающий, что главное – показать и/или доказать ребятам, что их игра кому-то нужна, что она действительно чего-то стоит. Естественно, не по денежным меркам. Игра нужна болельщикам, ну и во многом самим игрокам – без мяча они явно заскучают, кто бы что ни говорил.

«Тренер», в отличие от тех же «Легенды №17» или «Движения вверх», не относится к фильмам о реальных (при этом былых) спортивных достижениях. Тем не менее, в его хэппи-энде и патриотизме (вполне здоровом, как выясняется при просмотре) вряд ли кто усомнится. Историю про футбольных неудачников накануне Чемпионата мира по футболу, который впервые в этом году принимает Россия, вряд ли бы выпустили в прокат накануне этого самого чемпионата, не имей она воодушевляющего финала. Так или иначе, «Тренера» можно назвать вполне честным и, при всех огрехах, достойным дебютом популярного актера.

«Тренер»: Юра, мы все проиграли

Фильм Данилы Козловского, естественно, не только про спорт. Хотя именно футбольные сцены выглядят самыми зрелищными и в прямом смысле слова головокружительными (оператор Федор Лясс постоянно показывает круговую панораму футбольного поля и секторов для болельщиков). Есть тут, естественно, и любовная линия – героя Козловского и его подруги, актрисы и модели Ольги Зуевой, которая здесь играет скромного реаниматолога Варю. И эта линия, пожалуй, выглядит «слабым звеном» – особенно на фоне взаимоотношений Столешникова с другими персонажами ленты, главным образом – с юным, подающим надежды игроком «Метеора» Зуевым (все футболисты в фильме носят фамилии членов съемочной группы) в исполнении молодого актера и футболиста Виталия Андреева.

Ключевой же для сюжета и понимания персонажей оказываются отношения Юрия Столешникова с отцом, которого играет Андрей Смоляков (без него, кажется, теперь не обходится ни одна спортивная драма). И именно эта линия, хоть и довольно слабо прописанная в первой половине ленты, к финалу добавляет «Тренеру» необходимую лирику и психологизм.

«Тренер»: Юра, мы все проиграли

На самом деле главным и, может быть, единственным серьезным недостатком картины Данилы Козловского является ее хронометраж – 135 минут, который опытный режиссер, возможно, мог бы вполне легко сократить как минимум до полноценных двух часов. Первая половина ленты чрезмерно растянута долгими проездами под популярные треки и той самой совсем необязательной любовной линией. Но как только действие «Тренера» сосредотачивается на команде и попытках главного героя найти общий язык с игроками, отцом и самим собой, картина наконец обретает нужный ритм и зрелищность, необходимую не только для зрительского кино, но и для хорошего футбольного матча. Покажет ли столь зрелищную игру сборная России на домашнем чемпионате мира – еще большой вопрос, но Данила Козловский продемонстрировал навыки неплохо и в сборную подающих надежды начинающих отечественных режиссеров уже вошел.


версия для печати

обсуждение >>
№ 8
DinAnt   7.05.2018 - 19:53
Фильм слабый, непонятно за счет чего он все-таки завел взрослых игроков. Единственный свет в окошке-переодически попадающий в кадр Дмитрий/Димка Сычев наш 11 номер легенда ЛОКО. И да, позор Спартака оказался... читать далее>>
№ 7
Саквояж (Санкт-Петербург)   20.04.2018 - 09:51
фильм Тренер Шедевр ! Нет слов ! Данила и Оля вы молодцы такие саундтреки история о жизни о любви и о футболе ! Фильм шедевр ! читать далее>>
№ 6
plaks   18.04.2018 - 00:24
Теперь я спокоен за мировой кинематограф. Нашлась-таки замена Спилбергу, Стоуну, Скорцезе, Скотту и остальным. читать далее>>
№ 5
Aida0.2   17.04.2018 - 12:43
... предвидеца Вы наша, ну как же без Вас! читать далее>>
№ 4
cam3000 (Санкт-Петербург)   17.04.2018 - 10:53
название "мы все проиграли" как бы намекает на скандалы, сопровождающие новоявленного режиссера? читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Выручка от международной дистрибуции российских фильмов и сериалов увеличилась на 12,5%
Данила Козловский рассказал о съемках постельной сцены в «Тренере»
«Я против агрессии и гомофобии»: Данила Козловский о желании сыграть Рудольфа Нуреева
«В России сплошная ненависть и хамство»: Данила Козловский резко ответил на критику своего фильма
Поиск по меткам
ДебютМария ТокмашеваРоссийские фильмыФильмы о спорте
персоны
Виталий АндреевВиктор ВержбицкийИрина ГорбачёваОльга ЗуеваВладимир ИльинДанила КозловскийФёдор ЛяссСергей Минаев (II)Андрей Смоляков
фильмы
Движение вверхЛегенда №17ЛёдТренер

фотографии >>
«Тренер»: Юра, мы все проиграли фотографии
«Тренер»: Юра, мы все проиграли фотографии
«Тренер»: Юра, мы все проиграли фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Виктор Чубаров
20 июня умер актёр Виктор Чубаров.
Светлана Ефремова
19 июня ушла из жизни артистка балета Светлана Ефремова.
Елена Ефимовская
18 июня ушла из жизни актриса Елена Ефимовская.
Галина Дашевская
18 июня трагически погибла актриса Галина Дашевская.

День рождения >>

Рамиля Искандер
Марина Ладынина
Алексей Лосихин
Анна Назарьева
Валентин Новопольский
Эдуард Трухменёв
Сергей Филиппов
Лариса Шахворостова
Константин Шелягин
Нэнси Аллен
Карла Галло
Иэн Глен
Йоанна Кулиг
Илья Рацек
Питер Уэллер
Клод Шаброль
все родившиеся 24 июня >>

Афиша кино >>

Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
Где-то в другом месте
драма, комедия, мелодрама
США, Канада, 2019
После полуночи
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен