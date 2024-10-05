«Титан»: Не взлетим, так поплаваем

Претенциозная фантастика с Сэмом Уортингтоном
Конец ХХI века. Ресурсы истощены, на планете голод и разруха. Вся надежда теперь на освоение космоса, благодаря которому земляне могут обрести новый дом. Ради этого профессор Мартин Коллингвуд (Том Уилкинсон
) вместе с группой учёных разработал дерзкую космическую программу, участников которой посредством генетических мутаций планируют превратить в сверхлюдей, способных выжить на Титане, спутнике Сатурна. Для участия в эксперименте отобрали несколько стойких солдат, выживших в невероятных условиях. Один из них — лейтенант Рик Дженссен (Сэм Уортингтон
), приехавший на базу вместе с женой Эби (Тейлор Шиллинг
) и сыном Лукасом (Ноа Юп
), — вселяет надежду в людей тем, что в отличие от коллег мутирует без особых осложнений. Вот только сохранит ли он в себе хоть что-то человеческое или полностью утратит связь с Землёй?
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«Титан» Леннарта Раффа
Ответ на этот вопрос оказался банальным и избитым до зевоты, несмотря на отличную находку для сюжета в виде генных модификаций как способа существования на чужой планете. Держались бы ребята за хорошую идею и нанизывали б на нее мясо — саспенс, толковый сценарий, отличных актёров и эффектные сцены под масштабную музыку кого-нибудь вроде Ханса Зиммера
. Но нет. Вместо этого дебютант Леннарт Рафф
собрал вместе все возможные жанровые клише, превратил большинство персонажей в безвольных кукол, а маститого актёра Тома Уилкинсона заставил играть ходячий шаблон с манерами безумного учёного старых-добрых 50-х. Также обидно, что на приличные мутации денег не хватило — изображение рассыпается на пиксели, почти как в 80-х.
Актерская работа очень неровная. Если Уортингтону, оказавшемуся в жутко знакомых условиях (пламенный привет «Аватару»
!), Уилкинсону и очаровательной Натали Эммануэль
из «Игры престолов»
не получилось показать актерскую мощь просто из-за отсутствия приличных реплик, то Тейлор Шиллинг наоборот повезло с ролью жены будущего обитателя Титана. Актриса уверенно пошла по стопам Шарлиз Терон
, некогда сыгравшей напуганную «Жену астронавта»
, но акцент ее героини — на быте, сопутствующем проживанию на засекреченном объекте. Эби подмечает про себя все изменения в теле и поведении Рика, всегда готова помочь ему справиться с осложнениями, поскольку сама является врачом, и при этом пытается жить нормальной жизнью, общаясь с соседями и присматривая за домом. В общем, идеальная жена космонавта, способная и ракету запустить в космос, и любимого спасти, и ждать его возвращения хоть всю жизнь.
В целом же «Титан» — претенциозный фантастический триллер, во вселенной которого очень скучно находиться. Вряд ли такое кино сможет куда-либо взлететь, как, собственно, и человечество, застрявшее на планете в силу ряда причин, препятствующих космическим путешествиям.
«Титан»
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