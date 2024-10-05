Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Титан»: Не взлетим, так поплаваем

Спутник телезрителя >>
5 октября 2024
Претенциозная фантастика с Сэмом Уортингтоном

«Титан»: Не взлетим, так поплаваем

Конец ХХI века. Ресурсы истощены, на планете голод и разруха. Вся надежда теперь на освоение космоса, благодаря которому земляне могут обрести новый дом. Ради этого профессор Мартин Коллингвуд (Том Уилкинсон) вместе с группой учёных разработал дерзкую космическую программу, участников которой посредством генетических мутаций планируют превратить в сверхлюдей, способных выжить на Титане, спутнике Сатурна. Для участия в эксперименте отобрали несколько стойких солдат, выживших в невероятных условиях. Один из них — лейтенант Рик Дженссен (Сэм Уортингтон), приехавший на базу вместе с женой Эби (Тейлор Шиллинг) и сыном Лукасом (Ноа Юп), — вселяет надежду в людей тем, что в отличие от коллег мутирует без особых осложнений. Вот только сохранит ли он в себе хоть что-то человеческое или полностью утратит связь с Землёй?

Смотреть онлайн «Титан» Леннарта Раффа
Ответ на этот вопрос оказался банальным и избитым до зевоты, несмотря на отличную находку для сюжета в виде генных модификаций как способа существования на чужой планете. Держались бы ребята за хорошую идею и нанизывали б на нее мясо — саспенс, толковый сценарий, отличных актёров и эффектные сцены под масштабную музыку кого-нибудь вроде Ханса Зиммера. Но нет. Вместо этого дебютант Леннарт Рафф собрал вместе все возможные жанровые клише, превратил большинство персонажей в безвольных кукол, а маститого актёра Тома Уилкинсона заставил играть ходячий шаблон с манерами безумного учёного старых-добрых 50-х. Также обидно, что на приличные мутации денег не хватило — изображение рассыпается на пиксели, почти как в 80-х.

«Титан»: Не взлетим, так поплаваем

Актерская работа очень неровная. Если Уортингтону, оказавшемуся в жутко знакомых условиях (пламенный привет «Аватару»!), Уилкинсону и очаровательной Натали Эммануэль из «Игры престолов» не получилось показать актерскую мощь просто из-за отсутствия приличных реплик, то Тейлор Шиллинг наоборот повезло с ролью жены будущего обитателя Титана. Актриса уверенно пошла по стопам Шарлиз Терон, некогда сыгравшей напуганную «Жену астронавта», но акцент ее героини — на быте, сопутствующем проживанию на засекреченном объекте. Эби подмечает про себя все изменения в теле и поведении Рика, всегда готова помочь ему справиться с осложнениями, поскольку сама является врачом, и при этом пытается жить нормальной жизнью, общаясь с соседями и присматривая за домом. В общем, идеальная жена космонавта, способная и ракету запустить в космос, и любимого спасти, и ждать его возвращения хоть всю жизнь.

В целом же «Титан» — претенциозный фантастический триллер, во вселенной которого очень скучно находиться. Вряд ли такое кино сможет куда-либо взлететь, как, собственно, и человечество, застрявшее на планете в силу ряда причин, препятствующих космическим путешествиям.

«Титан»

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
radio111.ru   19.04.2018 - 11:25
Надо будет посмотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Гоголь. Вий», «Тренер» и ещё 15 фильмов апреля
«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной
Поиск по меткам
Американское киноМакс МилианНаучная фантастика
персоны
Араш АмельНаоми БаттрикДиего БонетаКори ДжонсонНоа ДжупАлександр ЙовановичСтивен КриБен ОлдриджНатали ПосаТом УилкинсонСэм УортингтонТейлор ШиллингНатали Эммануэль
фильмы
Титан

фотографии >>
«Титан»: Не взлетим, так поплаваем фотографии
«Титан»: Не взлетим, так поплаваем фотографии
«Титан»: Не взлетим, так поплаваем фотографии
«Титан»: Не взлетим, так поплаваем фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Марина Восканьянц
4 октября ушла из жизни художник-мультипликатор Марина Восканьянц.
Борис Борисёнок
2 октября ушёл из жизни актёр Борис Борисёнок.

День рождения >>

Эдуард Бредун
Юлия Горшенина
Вера Кузнецова
Сергей Курилов
Вячеслав Манучаров
Сергей Перегудов
Максим Студеновский
Ирина Шевчук
Наталья Эсхи
Камилла Баар
Йоан Гриффит
Бруно Кремер
Кэрол Ломбард
Джереми Систо
Эльжбета Старостецкая
Элизабет Шу
все родившиеся 6 октября >>

Афиша кино >>

История двух сестёр
драма, мистика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Южная Корея, 2003
Команда зачистки
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Сидони в Японии
драма, комедия, мелодрама
Германия, Франция, Швейцария, Япония, 2023
Ле-Ман '55. Тайная катастрофа
исторический фильм, спортивный фильм
Франция, 2024
Пушистое превращение
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, Франция, 2024
Фантастическое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Новая Зеландия, 2024
Битва пап
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Малышарики. День рождения
детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино
Россия, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Руки вверх
детектив, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2024
Ужасающий 3
фильм ужасов
США, 2024
Час тишины
боевик, криминальный фильм, триллер
Мальта, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram