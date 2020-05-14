«Танки»: Насмешите мои искандеры

Ура-патриотическое кино, созданное под патронажем министра культуры Мединского
Пока все в преддверии президентской инаугурации гадают, кто будет следующим министром культуры и сохранит ли за собой этот пост Владимир Мединский
, на экраны выходит фильм «Танки
» – образчик отечественного кинематографа эпохи последних шести лет, вобравший в себя всю госполитику в сфере кино за это время. Выходит, чтобы, по словам продюсера ленты Дмитрия Щербанова
, вступить в кассовую схватку с голливудскими «Мстителями
» – символом вражеского американского кино. И с ним тоже на протяжении всех последних шести лет так отчаянно боролось руководство российского министерства культуры.
Рассматривать фильм «Танки» вне этого политического контекста невозможно. Дело в том, что автором сценария ленты выступил Андрей Назаров
- советник Владимира Мединского в Российском военно-историческом обществе и человек, задавший моду на разговоры об исторических несоответствиях в художественных кинопроизведениях. Одним из первых таких скандалов стала ситуация с отказом в господдержке проекту Александра Миндадзе
«Милый Ханс, дорогой Петр
». Скандал случился спустя буквально пару месяцев после назначения Мединского на пост министра культуры. Миндадзе отказали, сославшись на несоответствие его фильма исторической правде. И именно Андрей Назаров был тем человеком, который эти несоответствия нашел.
Уже позже, на всех последующих питчингах Минкультуры, если вдруг речь заходила о каком-то проекте, где действие происходит во время или незадолго до Великой Отечественной войны, Назаров выносил вердикт на предмет исторической достоверности картины. И вот теперь именно он «написал» (если, конечно, это сочетание слов можно назвать сценарием) фильм, который, как дружно утверждает и съемочная группа, и Мединский, придуман лишь по мотивам реальных событий, с выдуманным сюжетом и без исторической правды, за которую все эти шесть лет боролось государство. «Танки» продвигают как новых «Неуловимых мстителей
», как сделанный по советским лекалам комикс (опять же ответ Marvel), а не как военно-историческое кино. Есть, правда, один нюанс – главный герой фильма. Это Михаил Кошкин – личность вполне реальная и легендарная, создатель самого известного отечественного танка Т-34. Личность эта, впрочем, совершенно не интересна создателям фильма. Даже другой кумир нынешних государственных историков – Михаил Калашников, – пострадал меньше: скульпторы, воздвигшие ему чудовищный памятник в центре Москвы, отнеслись к нему, кажется, с большим уважением.
Так о чем же фильм «Танки»? Не поверите, но реально про два Т-34 – они даже в титрах стоят как исполнители главных ролей. Наряду, правда, с Андреем Мерзликиным
, которому здесь отведена незавидная участь изображать из себя того самого Михаила Кошкина. Их портретное сходство, конечно, поразительно, но в кино обычно принято еще и прописывать героям какие-никакие характеры. В «Танках» характеры только у, собственно, танков, которые в 1940 году едут по маршруту Харьков-Москва для показа Сталину. В общем, если бы создатели ленты полтора часа просто показывали, как по полям по долам едут две военные машины, – это было бы, пожалуй, более концептуально и, что уж тут, вполне соотносимо с нынешним геополитическим контекстом.
Но недаром Андрей Назаров посетил столько питчингов Минкультуры и Фонда кино, где, видимо, для себя выяснил, что любому фильму нужны какие-то люди в кадре. Так, в эту историю о славе отечественного военно-промышленного комплекса вписали несчастного Кошкина (известно, что он действительно лично участвовал в том самом пробеге). Но одного Кошкина на два танка, понятное дело, мало. Так в экипаже появился опытный мехвод (Дмитрий Поднозов
), до поры до времени вообще не нужный сюжетной конструкции, амбициозная Аглая Тарасова
, образ которой вдохновлен, по всей видимости, «Королевой бензоколонки
», и поначалу неприятный, но на самом деле, конечно, добрый энкавэдэшник (Антон Филипенко
). И вот они все вместе едут из Харькова в Москву. Едут. Снова едут. Так как с драматургией отношений и понятием «арка персонажа» сценарист фильма не знаком, а постановщик ленты Ким Дружинин
каким-либо режиссерским талантом не обладает, психологического роуд-муви тут не полуается. Но надо отдать должное создателям картины: они, кажется, это понимали. Поэтому решили пойти по пути наименьшего сопротивления и придумали врагов внешних (ну то есть не тех, кто в танке). Опять же вполне в духе нынешних общественно-политических тенденций.
Врагов незатейливо рассортировали по группам. Первая – это, конечно, немцы. Пока танки едут, верхушка Рейха все силы бросает на то, чтобы образцы Т-34 до Москвы не добрались. Так, на пути команды Кошкина возникают немецкие диверсанты, судя по фильму, в 1940-м плотно обосновавшиеся на всей территории Советского Союза. Вторая – это последователи немецких диверсантов, байкеры (!) в черных кожаных плащах, неумело копирующие под громкую музыку сцены из фильма «Безумный Макс
». Третья – это спокойно живущие где-то в Поволжье глуповатые люди (один из них путает танк с трактором!), которые не признали советскую власть.
В общем, сюжет стоит на том, что танки едут, а на них по очереди нападают все эти группы товарищей. И так – 95 минут! Альтернативный финал для истории танкопробега создатели фильма не придумали, так что – спойлер – все заканчивается хорошо. То есть реально хорошо – в титрах решили даже не писать, что Кошкин (настоящий, а не Мерзликин) умер на обратном пути из Москвы в Харьков.
Смотреть на все это, конечно, невыносимо скучно. Если бы не громкая музыка, предупреждающая о том, что сейчас на танки опять кто-то нападет, можно было бы даже уснуть. А с открытыми глазами наблюдать за этим дурновкусием тем более невозможно. «Танки» – это еще и демонстрация совершенно чудовищной халтуры людей, которые на волне возрождения и поощрения военно-патриотического кино влезли в отечественную индустрию. Не благодаря каким-то талантам или хотя бы среднего уровня владения ремеслом, а исключительно благодаря конъюнктуре и заказу на поделки, демонстрирующие мощь – нет, не национального кинематографа, а отечественного ВПК.
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