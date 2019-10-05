«Мстители: Война бесконечности»: Докопаться до небес

ревью

Девушка Ада влюблена в молодого инженера Сулеймана, но она уже обещана другому.

«Убийство в Восточном экспрессе»: Вагончик тронется, а он останется

25-летняя актриса и 50-летний режиссер впервые вышли в свет как пара

Вместо этого будут расширены полномочия директора театра Марка Варшавера.

«Ленкому» не будут искать нового худрука

Ранее они работали в компании Yellow, Black and White.

В прокате с 14 октября.

20 лет спустя: старая «Матрица» в новом формате

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Нет «героев» в своем отечестве: Зачем в Европе смотрят российское кино?

Новый фильм с Александром Петровым провалился в российском прокате, но получил хороший прием в других странах