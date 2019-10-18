«Истерия»: Спокойствие, только спокойствие

По-своему оригинальный хоррор про отчий дом и психологические проблемы
В совсем юном возрасте Том (Тофер Грейс
) был замешан в жестоком преступлении вместе с братом Алексом - и вот, после 20 лет в психиатрической клинике, его решают отпустить в родительский дом. Правда, как сразу объясняет приставленная к нему полицейская с повадками доминатрикс (Патриция Кларксон
), на время испытательного срока ему нельзя ни отлучаться из дома (за это отвечает и браслет с маячком на ноге), ни игнорировать звонки на домашний телефон в любое время суток. Если он не успеет ответить до десятого звонка, в гости приедет полицейский наряд.
Огромный особняк с бассейном наводит на мысль об успехе, достатке и благополучии, но вообще семейные дела молодого человека оставляют желать лучшего – мать исчезла еще в детстве, отец покончил с собой за несколько дней до выхода сына на волю, а старший брат мотает срок в тюрьме. Да и быть одному дома не всегда так уж приятно. Не успел Том наклеить плакат с Синди Кроуфорд, как нашел за стенами комнат лазы с глазками для подглядывания, а без прописанных врачом таблеток ему и вовсе начинает мерещиться всякая пакость. Единственная радость – знакомство с девушкой (Дженезис Родригез
) из службы доставки, которая дарит бедняге микстейп с блэк-металлом и группой Swans, видимо, чтобы немножко поднять настроение. Но радость будет недолгой. К Тому прямиком из тюрьмы нагрянет Алекс (Кэллан Малви
), и тут уж зрителю вместе с протагонистом предстоит поломать голову – настоящий ли брат приехал проведать брата, или это всего лишь галлюцинация?
Очередной хоррор-кирпич в стене студии Blumhouse Productions изготовил грек Деннис Илиадис
, автор ненужного ремейка самого омерзительного грайндхаус-фильма всех времен «Последний дом слева
». Поначалу «Истерия
» очень напоминает хоррор «Пакт
» 2011 года и вообще кажется очередной историей про возвращение в отчий дом, где скелеты выпрыгивают из шкафов, как черти из табакерок, а память всегда услужливо, но безуспешно старается вытеснить детские травмы. Но самое главное достоинство фильма состоит в том, что первое впечатление обманчивое – Илиадис попытался вставить в скромный хронометраж сразу несколько жанров. Возвращение домой после долгого отсутствия напоминает драматический сериал «Ошибки прошлого
», сомнения героя в играх собственного разума ставят фильм на одну полку с легионом культовых хорроров, от «Лестницы Иакова
» до «В пасти безумия
», а сцена с сейфом на стандартный триллер про ограбление. Прибавим сюда аллюзии на «Людей под лестницей
», «Пункт назначения
» и «Мучениц
» - и получается гремучая смесь из казалось бы несочетающихся элементов.
Но так уж выходит, что главный плюс картины оказывается и ее самым жирным минусом - из-за обилия разнородных слагаемых костяк «Истерии» трещит по швам, а главный твист вызывает недоумение. К актерам при этом претензий нет – Кэллан Мулви, лицо которого пострадало в автокатастрофе, одной улыбкой намекает на страшные последствия, на пару сцен заходит и талантливая Патриция Кларксон.
Однако насколько же эта работа свежее и необычней привычных пирожков «Блумхауса», Джеймса Вана
и их последователей: в первую очередь, в силу своей несколько несуразной оригинальности. Во всяком случае, «Истерия» выбивается из ряда «Астралов
», «Заклятий
», «Аннабель
» и их многочисленных сиквелов и спин-оффов. Пусть это и самое большое достижение, но у зрителя хотя бы не получится угадать, что же именно его ждет в финале.