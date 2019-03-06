Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Конченая»: Соскучились по мне?

Спутник телезрителя >>
6 марта 2019
Лайт-версия Харли Квинн в британском «Выхино»

«Конченая»: Соскучились по мне?
фото: Централ Партнершип

На темной-темной станции, конЕчной, как ее принято называть и в фильме, и в его оригинальном названии, темной-темной ночью оказывается в ожидании последнего и/или первого поезда скромный с виду учитель английского (Саймон Пегг). Проходящий мимо страшноватый старик-уборщик (Майк Майерс) предлагает ему переждать долгий перерыв между поездами в местном круглосуточном кафе. Там работает официанткой миловидная блондинка с дерзким взглядом (Марго Робби), до этого имевшая таинственную «исповедь» у якобы священника и пытавшаяся получить у него не менее таинственный «заказ». Кто она – бог, дьявол, судья, несчастная сиротка, в раннем детстве потерявшая мать, оголтелая фанатка «Алисы в стране чудес» или реинкарнация Харли Квинн в этой пародирующей мрачную реальность загадочной истории? Это в целом не так уж важно.

«Конченая»: Соскучились по мне?
фото: Централ Партнершип

Героиня Марго Робби, балансирующая между освоенными навыками драматической актрисы и наиболее известным российским зрителям амплуа помощницы и возлюбленной Джокера, – главное действующее лицо в этом стильном, хоть и на проверку довольно простом неонуаре, смешливо озаглавленном российскими прокатчиками «Конченая». Картина поставленна дебютантом Воном Стайном, явно вдохновлявшимся фильмами Гая Ричи и Николаса Виндинг Рефна (а вовсе не классическим нуаром, как можно было бы изначально подумать). С идеальной блондинкой Робби контрастируют и ядреные неоновые вывески, и «плохие парни», общающиеся с непринужденностью героев Ричи, она же сама - то ангел, то демон, то глуповатая душевная официантка, то хладнокровная стерва, преследующая собственные цели.

Мрачная атмосфера, динамичный монтаж, яркие актерские работы, четкие диалоги – на стыке цитат из пабликов и узнаваемой британской самоиронии – вполне комфортно укладывают эту незамысловатую историю, подходящую, скорее, для короткометражки, в рамки полноценного хронометража. За счет нескольких псевдофиналов Стайн удерживает внимание зрителя до самого конца, пусть и по итогу довольно предсказуемого.

«Конченая»: Соскучились по мне?
фото: Централ Партнершип

Поклонники Марго Робби (она же, как и в «Тоне против всех», является и одним из продюсеров фильма) смогут вдоволь налюбоваться колоритными образами актрисы – от брюнетки до блондинки, от официантки до медсестры. Простор для наблюдения, в общем, достаточный. Но можно, конечно, и заскучать от обилия неоновых вывесок и плавно дотекающего до финальных аккордов известного сюжета на тему «женщин обижать не рекомендуется». Особенно если женщина, как в данном случае, – облегченная версия сумасшедшей оторвы Харли Квинн.


версия для печати
Поиск по меткам
Британское киноЖенщиныМария Токмашевануар
персоны
Майк МайерсСаймон ПеггНиколас Виндинг РефнГай РичиМарго Робби
фильмы
Конченая

фотографии >>
«Конченая»: Соскучились по мне? фотографии
«Конченая»: Соскучились по мне? фотографии
«Конченая»: Соскучились по мне? фотографии
«Конченая»: Соскучились по мне? фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Романюк
3 марта ушёл из жизни актёр Сергей Романюк.
Елена Дединская
2 марта ушла из жизни композитор Елена Дединская.
Василий Портяк
2 марта скончался сценарист Василий Портяк.

День рождения >>

Геннадий Богачёв
Сергей Бурунов
Николай Иванов (II)
Геннадий Митник
Томас Моцкус
Наталья Рожкова
Наталья Рычкова
Константин Скоробогатов
Владимир Талашко
Том Арнольд
Лейла Бехти
Иоанна Жулковская
Клара Лаго
Рене Лефевр
Грэйс Парк
Хью Уильямс
все родившиеся 6 марта >>

Афиша кино >>

Чужой
научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, США, 1979
Ван Гоги
драма
Латвия, Россия, 2018
Гурвинек. Волшебная игра
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Чехия, Бельгия, Россия, 2017
Вокс Люкс
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2018
Гости
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Здесь была Бритт-Мари
драма, экранизация
Швеция, 2019
Капитан Марвел
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Королевский корги
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Бельгия, 2019
Лови момент
комедия, мелодрама
Россия, 2019
Родители лёгкого поведения
комедия
США, 2018
Сделано в Италии
драма, комедия
Италия, 2018
Тень
боевик
Гонконг, Китай, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен