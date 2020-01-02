«Черновик»: Нет мира без Кремля

Никита Волков, Евгений Ткачук и Юлия Пересильд в экранизации романа Сергея Лукьяненко
Кирилл (Никита Волков
) — талантливый дизайнер видеоигр, но наличие профессиональных навыков не мешает его жизни пойти под откос. Сперва любимая девушка Анна (Ольга Боровская
) заявляет о прекращении отношений, затем прямо у себя дома молодой человек обнаруживает нагловатую блондинку (Северия Янушаускайте
), которая заявляет, что давным-давно здесь живет. Сразу после этого Кирилла забывают соседи, коллеги и даже родственники, его документы пропадают изо всех баз данных. В общем, героя просто вычеркивают из жизни. Оставшись без жилья, работы и контактов, Кирилл находит убежище в брошенной башне, расположенной неподалеку от московского Кремля. Следующим утром бывший дизайнер узнает, что все это не случайно: неведомые силы готовили его к новой работе. Отныне Кириллу предстоит открывать двери между нашим миром и параллельными вселенными.
Заслуга Лукьяненко
, в частности, в том, что он умеет придумывать миры, в которых фантастическое постепенно вползает на территорию обыденного, а затем занимает ее полностью, почти не оставляя места для привычного и будничного. «Черновик
» - именно такой случай: сперва во вполне узнаваемой Москве начинает твориться чертовщина; со временем герой открывает (в буквальном смысле) миры все более и более странные. Интересно, что даже самые сюрреалистичные из них построены на цитатах из советского прошлого. Кремлевская стена присутствует в каждом. В одной из версий Москвы кузнец Василиса (Ирина Демидкина
) строит свою версию коммунизма, в другой Кириллу приходится сразиться с армией вооруженных до зубов роботов-матрешек. Все эти невероятные миры не только добротно прорисованы, но еще и довольно оригинальны: вряд ли кто-то будет утверждать, что опять собирали идеи по англоязычным блокбастерам. Если уж «Черновик» что-то и напоминает, то «Дозоры», что вполне логично.
Отдельно хочется поговорить об удачных (пускай местами и довольно неожиданных) кастинговых находках создателей фильма. Константина (или Котю), лучшего друга главного героя, играет звезда прошлогоднего «Витьки Чеснока» Евгений Ткачук
. На экране он убедительно изображает превращение из недотепистого простака в… чтобы обойтись без спойлеров, скажем так, - кого-то гораздо более зловещего и загадочного. Второстепенные роли достались Юлии Пересильд
и Евгению Цыганову
, в одном из эпизодов занят сам Лукьяненко. Даже странное на первый взгляд решение – пригласить в фильм Ирину Хакамаду
– в итоге оказалось абсолютно верным: политик выглядит крайне органично в роли политика.
Конечно, «Черновик» - не безупречное кино. Качество графики варьируется; скажем, сцены с развоплощением Кирилла проигрывают видам альтернативной Москвы, между тем, именно в них авторы перебарщивают с крупными планами. Боровская в роли Анны выглядит анемичной - впрочем, есть вероятность, что это соответствует замыслу создателей картины. Анне просто не дают времени на то, чтобы раскрыться, и вот тут-то логично будет перейти к главной претензии. Понятно, что у Лукьяненко есть еще и роман-продолжение «Чистовик», события которого тоже планируют перенести на большой экран. Тем не менее, трудно не заметить, что экранизация «Черновика» обрывается как-то уж совсем внезапно, на полуслове. С другой стороны, когда еще отечественный кинопром выпускал на экраны что-то способное не просто увлечь зрителя на пару часов, но еще и с нетерпением ждать продолжения?
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