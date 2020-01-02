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«Черновик»: Нет мира без Кремля

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2 января 2020
Никита Волков, Евгений Ткачук и Юлия Пересильд в экранизации романа Сергея Лукьяненко

«Черновик»: Нет мира без Кремля

Кирилл (Никита Волков) — талантливый дизайнер видеоигр, но наличие профессиональных навыков не мешает его жизни пойти под откос. Сперва любимая девушка Анна (Ольга Боровская) заявляет о прекращении отношений, затем прямо у себя дома молодой человек обнаруживает нагловатую блондинку (Северия Янушаускайте), которая заявляет, что давным-давно здесь живет. Сразу после этого Кирилла забывают соседи, коллеги и даже родственники, его документы пропадают изо всех баз данных. В общем, героя просто вычеркивают из жизни. Оставшись без жилья, работы и контактов, Кирилл находит убежище в брошенной башне, расположенной неподалеку от московского Кремля. Следующим утром бывший дизайнер узнает, что все это не случайно: неведомые силы готовили его к новой работе. Отныне Кириллу предстоит открывать двери между нашим миром и параллельными вселенными.

Заслуга Лукьяненко, в частности, в том, что он умеет придумывать миры, в которых фантастическое постепенно вползает на территорию обыденного, а затем занимает ее полностью, почти не оставляя места для привычного и будничного. «Черновик» - именно такой случай: сперва во вполне узнаваемой Москве начинает твориться чертовщина; со временем герой открывает (в буквальном смысле) миры все более и более странные. Интересно, что даже самые сюрреалистичные из них построены на цитатах из советского прошлого. Кремлевская стена присутствует в каждом. В одной из версий Москвы кузнец Василиса (Ирина Демидкина) строит свою версию коммунизма, в другой Кириллу приходится сразиться с армией вооруженных до зубов роботов-матрешек. Все эти невероятные миры не только добротно прорисованы, но еще и довольно оригинальны: вряд ли кто-то будет утверждать, что опять собирали идеи по англоязычным блокбастерам. Если уж «Черновик» что-то и напоминает, то «Дозоры», что вполне логично.

«Черновик»: Нет мира без Кремля

Отдельно хочется поговорить об удачных (пускай местами и довольно неожиданных) кастинговых находках создателей фильма. Константина (или Котю), лучшего друга главного героя, играет звезда прошлогоднего «Витьки Чеснока» Евгений Ткачук. На экране он убедительно изображает превращение из недотепистого простака в… чтобы обойтись без спойлеров, скажем так, - кого-то гораздо более зловещего и загадочного. Второстепенные роли достались Юлии Пересильд и Евгению Цыганову, в одном из эпизодов занят сам Лукьяненко. Даже странное на первый взгляд решение – пригласить в фильм Ирину Хакамаду – в итоге оказалось абсолютно верным: политик выглядит крайне органично в роли политика.

Конечно, «Черновик» - не безупречное кино. Качество графики варьируется; скажем, сцены с развоплощением Кирилла проигрывают видам альтернативной Москвы, между тем, именно в них авторы перебарщивают с крупными планами. Боровская в роли Анны выглядит анемичной - впрочем, есть вероятность, что это соответствует замыслу создателей картины. Анне просто не дают времени на то, чтобы раскрыться, и вот тут-то логично будет перейти к главной претензии. Понятно, что у Лукьяненко есть еще и роман-продолжение «Чистовик», события которого тоже планируют перенести на большой экран. Тем не менее, трудно не заметить, что экранизация «Черновика» обрывается как-то уж совсем внезапно, на полуслове. С другой стороны, когда еще отечественный кинопром выпускал на экраны что-то способное не просто увлечь зрителя на пару часов, но еще и с нетерпением ждать продолжения?


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«Черновик»: Нет мира без Кремля фотографии
«Черновик»: Нет мира без Кремля фотографии
«Черновик»: Нет мира без Кремля фотографии
«Черновик»: Нет мира без Кремля фотографии
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обсуждение >>
№ 10
TauRus (Красноярск)   7.06.2018 - 13:22
... У меня ощущение, что Лукьяненко не против денег любым способом. Прочел (с трудом) "Лорд с планеты Земля". Это нечто наполненное таким пафосом, от которого лопнуть можно. Вот и эту фильму... читать далее>>
№ 9
Устрица на берегу (Москва)   7.06.2018 - 03:01
В целом фильм сделан хорошо. Но есть и ощущение небрежности, недоделанности. Видно, что не снимали по сто дублей, многие сцены похожи на этюды, сыгранные студентами первокурсниками. Дракам не хватает естественности,... читать далее>>
№ 8
eagle42   28.05.2018 - 23:12
Я не понимаю: или я дурак, или лыжи не едут!? О чём вообще речь? О какой игре актёров? О какой сюжетной линии? По-моему, кастинг вообще не проводился, актёры настолько не симпатичны и не профессиональны,... читать далее>>
№ 7
сауле 89   26.05.2018 - 15:34
отличный фильм! смотреть было интересно, актеры старались. Москва-Нирвана позабавила, таможенник-кузнец-женщина оч. впечатляюще выглядела, особенно в фартуке на голом теле. Фантастические миры, романтика,... читать далее>>
№ 6
Diana Lunit (Санкт-Петербург)   26.05.2018 - 00:55
Я тоже думаю, что по идее должно быть продолжение. читать далее>>
Всего сообщений: 10
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