«Невидимый гость»: Три часа до уровня правды

Неожиданно напряженный детектив с испанским красавчиком Марио Касасом
фото: ПРОвзгляд
В гостиничный номер молодого успешного бизнесмена Адриана Дорна (Марио Касас) практически в ночи приходит серьезный, кажется, лучший в стране адвокат Вирджиния Гудман (Ана Вагенер). Адриана обвиняют в убийстве его любовницы – фотохудожницы Лоры Видал (Барбара Ленни). Вирджинию ему прислал его верный помощник, так как понял, что дело не из легких – полицейские застали Адриана на месте преступление, в скрытой от посторонних глаз гостинице в горах. Именно там бизнесмен, по его собственному утверждению, очнулся после того, как его ударил таинственный преступник, который, по всей видимости, и убил Лору. Но это, как водится, далеко не вся правда. Ее Вирджинии и предстоит выяснить за три часа подготовки к судебному заседанию.
Рассказывать больше о сюжетных коллизиях этого по-настоящему напряженного детектива – естественно, с элементами психологического триллера, – не хочется. «Невидимый гость» поначалу слишком явно играет со зрителями в практически парафраз «Исчезнувшей», а затем – уже в духе Агаты Кристи – остроумно переводит «стрелки» с одного подозреваемого на другого. Так совершенно неожиданно у каталонского режиссера Ориола Пауло и получается почти двухчасовой, но при этом вовсе не скучный фильм того жанра, который уже редко встречается в кинотеатрах. Удивительно, но «Невидимый гость», в отличие от той же «Исчезнувшей» или недавнего «Убийства в «Восточном экспрессе» не имеет литературной основы. Пауло написал сценарий для ленты сам. Причем, действительно довольно виртуозно, несмотря на то, что все присущие и детективу, и психологическому триллеру ходы он использовал сполна. Ближе к финалу можно заметить даже небольшую иронию режиссера относительно классических детективных концовок в духе «всех убил адвокат».
фото: ПРОвзгляд
Ориола Пауло работал на телевидении, до «Невидимого гостя» он снял лишь один фильм «Тело», который стал в Испании чуть ли не блокбастером. В «Невидимом госте» он, впрочем, продолжает развивать взятые из «Тела» темы и сюжетные повороты, но картине это никак не мешает. При этом, несмотря на телевизионный бэкграунд режиссера, «Невидимый гость» все-таки ближе к театральной традиции. Героев здесь немного, действие развивается практически в замкнутом пространстве. Камера в гостиничном номере тщательно фиксирует эмоции Адриана и Вирджинии, сцены с флэшбеками выстроены порой в почти документальной манере. Немаловажную роль в том, что форма в кои-то веки соответствует содержанию, играют и задействованные в ленте актеры. Их немного, но почти все они хорошо известны в Испании. В России же славу обрел исполнитель главной роли Марио Касас.
фото: ПРОвзгляд
Красавчик Касас широкой аудитории известен в первую очередь по мелодраме «Три метра над уровнем неба» и ее производным, однако продвинутая публика знает его и по оригинальным испанским картинам Алекса де ла Иглесии «Ведьма из Сугаррамурди» и «Убойный огонек», которые доказали, что Касас вовсе не намерен постоянно играть роковых красавцев, а готов к экспериментам. Однако именно в «Невидимом госте» он относится к себе с настоящей даже не иронией, а сарказмом. Его симпатичный герой, любимец женщин (несмотря на то, что с момента «Трех метров над уровнем моря» прошло, страшно подумать, восемь лет) именно из-за своего положительного по большей степени прошлого и вполне осязаемого успеха настоящего располагает к себе зрителя (потенциального присяжного заседателя, рассматривающего дело его героя). И в этом, безусловно, тоже кроется задумка создателей «Невидимого гостя», где все люди, как и совы, по-прежнему, не те, кем кажутся.
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