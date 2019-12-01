«Мир Юрского периода 2»: При диплодоках было круче

Пророческое продолжение франшизы о возвращении древних ящеров
С момента разрушения развлекательного парка «Мир Юрского периода
» прошло ровно три года. Люди бежали с острова Нублар, оставив его во власти динозавров. Однако сегодня вулканическая активность грозит завершить разрушения и полностью уничтожить остров с его экзотическими обитателями. Мировая общественность в смятении. Как быть? Позволить природе еще раз добить огромных пресмыкающихся, или, всё-таки, спасти их? В Сенате США выступает доктор Ян Малкольм (Джефф Голдблюм
), давно и последовательно ратующий за этичность науки и предупреждающий об опасности возрождения древних видов — особенно ради увеселения. Он считает, что гигантским ящерам лучше бы вымереть в последний раз. А Клэр Диринг (Брайс Даллас Ховард
), напротив, создала общественную организацию «Группа Защиты Динозавров» и отчаянно ищет спонсоров, чтобы спасти хотя бы часть древних особей «Мира Юрского периода».
И пока сенаторы дремлют под умные речи доктора Малкома, благотворитель сам находит Клэр. От имени престарелого Бенджамина Локвуда (Джеймс Кромвелл
) ей предлагают участвовать в большой спасательной экспедиции, которая перевезёт динозавров на безопасный необитаемый остров. Для успеха всей операции нужен отпечаток ладони Клэр, ранее работавшей в парке, для активации компьютерного слежения за динозаврами на острове. Девушка взывает к помощи бывшего приятеля, морпеха и зоопсихолога Оуэна (Крис Прэтт
) и парочка, снедаемая чувством вины и ответственности за происходящее, отправляется на Нублар в компании мальчика-компьютерщика и девочки-палеоветеринара, из числа волонтёров ГЗД. Главная цель экспедиции — найти умную самку велоцираптора по кличке Блю, которую когда-то так успешно выдрессировал Оуэн. По прибытии же выясняется, что операцией (как и прежде) командуют военные, для которых динозавры либо трофей, либо оружие, а за спинами армии маячат неясные пока силуэты алчных денежных мешков, мечтающих нажиться на продаже экзотических хищников. Опасения доктора Малкома начинают сбываться.
«Мир Юрского периода 2
» стал первым фильмом франшизы о возрождении динозавров, в котором древние виды выходят за пределы лакуны парка. Эвакуация ящеров под обстрелом фонтанирующего лавой вулкана проходит успешно, вот только привозят их не на другой остров, а практически в Лос-Анджелес — в поместье Локвуда. Ситуация зеркально меняется: не люди приезжают посмотреть на динозавров в их природной среде, а динозавры вторгаются в ареал людского обитания. Больше того, неутомимый доктор Генри Ву (Би Ди Вонг
) продолжает опасные изыскания и выводит новый вид динозавра, индораптора, смешав гены велоцираптора, предыдущего искусственно выведенного индоминуса рекс и кого-то ещё, стремясь создать совершенное управляемое оружие. Для дальнейших «улучшений» ему и потребовалась велоцираптор Блю. Динозавро-монстры доктора Ву намекают на настоящих антагонистов фильма, алчных людей-монстров, в жажде наживы или крови не останавливающихся ни перед чем, тем более перед какой-то этикой. Протагонистам же приходится думать о ней постоянно, решая главный вопрос — будет ли стоить жизнь людей слезинки динозавра?
Режиссер фильма, Хуан Антонио Байона
(«Страшные сказки
», «Голос монстра
»), подошёл к работе бережно и с выдумкой. В новом фильме франшизы, как и в прежних, сохранён авантюрный и гуманистический дух, но увеличен и детализирован её размах — и в многочисленных экшн-сценах, и в проработке самих персонажей-динозавров. Самый старый и знаменитый из них, Ти-Рекс, появляется и в этом фильме, как талисман и связующее звено с «Парком Юрского периода
». Однако новые динозавры становятся всё более яркими и очеловеченными, обучаемыми, претендуя на место домашних животных. Байона практически справился со сложной задачей по адаптации динозавров к людскому быту, призвав на помощь размеры поместья Локвуда. Дом огромен, в его холле находится палеонтологический музей с диорамами и скелетами ящеров в натуральную величину, что подготавливает к последующему появлению реальных чудищ. И, всё-таки, выход из полевого приключенческого жанра и переключение на довольно камерный фильм ужасов в рамках одной картины воспринимается не вполне гладко. Скачущие по черепичной крыше гигантские ящеры вызывают, скорее, сказочные ассоциации, да и представить себе динозавра, втиснувшегося в твою комнату, сложновато (зато тех, кто представил, не минуют ночные кошмары). По мнению доктора Малкома эти кошмары - наша ближайшая реальность. Знаменитый кусок янтаря с частицей крови динозавра, давшей жизнь первым возрожденным созданиям, разбивается в прах — для воспроизводства он им уже не нужен.
«Мир Юрского периода 2» несколько пугает своей актуальностью, необычной для летнего блокбастера. Ведь не только по сюжету ленты, а и в реальной жизни со времени премьеры первого фильма прошло ровно три года. На Гавайях, где и снималась картина, уже месяц как извергается вулкан Килауэа, разрушив 117 домов и испарив озеро Грин. В Китае создан и работает Генный банк, намеревающийся оцифровать геном всех живых существ планеты, а корейская лаборатория Sooam Biotech, успешно клонирующая собачек, с той же целью работает с биологическим материалом Малоляховского мамонта, найденного в 2013-м году в Якутии. Мир меняется очень быстро и, возможно, к выходу третьей части франшизы динозавры, бегающие по Калифорнии, окажутся документалистикой.
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