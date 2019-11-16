«8 подруг Оушена»: Женщин наряжать не рекомендуется

Криминальная комедия с Сандрой Буллок и другими известными актрисами, лишенная волшебства оригинала
Нью-Йорк, 2018 год. На свободу с чистой совестью выходит заключённая женской тюрьмы Дебби Оушен (Сандра Буллок
). На душе спокойно, потому что за пять лет, восемь месяцев и 12 дней ею обдуман и доведен до совершенства план дерзкого ограбления. Для исполнения ей понадобится команда отчаянных помощниц (мужчинам Дебби не доверяет), совсем как у её знаменитого брата Дэнни Оушена (Джордж Клуни
) на первом деле с одиннадцатью друзьями
. Похоже, криминал у этой семьи в крови, как и страсть к большим и красивым шоу.
Сумма на кону масштабная, ни много, ни мало - 150 миллионов, но есть нюансы — украсть нужно старинное бриллиантовое колье, десятилетиями пылящееся в банковском хранилище. Повод его извлечь наступит ровно через три недели после выхода Дебби на свободу: бал Института костюма в Метрополитен-музее Нью-Йорка, Мет Гала, гостями которого будут сотни знаменитостей, разряженных в пух и прах. Значит, сообщницам нужна известная модель-актриса для демонстрации колье (Энн Хэтэуэй
); дизайнер (Хелена Бонэм Картер
), которая сошьёт для модели костюм и потребует извлечь украшение из сейфа; хакер (Рианна
), способная взломать охранную систему музея; карманник (Аквафина
); ювелир (Минди Калинг
), которая за считанные минуты разберёт колье и создаст несколько новых украшений, а участницы ограбления гордо вынесут их с бала просто на себе. И, конечно же, всем им понадобятся платья от кутюр! Никого не забыли? Ах да, ещё будет нужен скупщик краденого (Сара Полсон
)...
Дебби легко договаривается со старой подельницей Лу (Кейт Бланшетт
), которая нынче содержит бар и бодро разбавляет водку водой. Все остальные участницы вливаются в шайку так же легко и просто, без тени трений и сомнений. Девичья сила в действии! Растрёпанная Хелена Бонем-Картер бегает с иголкой и ниткой вокруг капризничающей Энн Хэтэуэй, примеряющей новый наряд; Аквафина демонстрирует ловкость рук без всякого мошенничества, а Сара Полсон — новейшие гаджеты; Рианна важно трясёт дреддами и красит когти на ногах в белый цвет, одной левой взламывая компьютерные коды, а похожие как близнецы Буллок и Бланшетт осуществляют общее руководство, пуская мыльные пузыри. Подружки втираются в мир высокой моды и её покупателей, так что экран лучится драгоценностями и великолепными нарядами, а знаменитости, от Анны Винтур до Марии Шараповой, появляются в кадре чуть не каждую минуту.
«8 подруг Оушена
» Гэри Росса
(«Голодные игры
») сняты по мотивам трёх криминальных комедий Стивена Содерберга
с одноимённым персонажем. (В истории «подруг» сам Дэнни Оушен
с ленинским прищуром
добродушно взирает на портрет сестры на туалетном столике, а связь с франшизой обеспечивает появление в кадре парочки участников его воровской команды). История любви (параллельно с первым ограблением Оушен отбивал у владельца казино любимую женщину) становится историей возмездия (сестрица-Оушен наказывает бывшего любовника
, посадившего её в тюрьму). Динамичная подготовка «подруг» к краже держит внимание до самого ограбления, но после успеха мероприятия опьянение от сюжета рассеивается, оставляя, словно похмелье, массу вопросов. Нераскрытое ограбление кажется сильной натяжкой, как и «великолепие» замысла, в котором задействована толпа незнакомых ранее женщин, личная судьба и мотивы каждой намечены схематично. Для участия в ограблении при полном доверии друг другу они должны быть либо крайне легкомысленными (глупыми?), либо полными социопатками, учитывая отсутствие у всех даже намёка на совесть. Почему это воровать вдруг стало хорошо? Не потому ли, что это делают смешные дамочки в дизайнерских нарядах? Ведь у трилогии Содерберга тоже был прототип, фильм 1960-го
с Фрэнком Синатрой
и его «крысиной стаей
» в главных ролях. Играли они бывших друзей-десантников (сплочённый коллектив), грабящих казино (обитель порока, грязные деньги) и в итоге не получивших от ограбления прибыли (тщета беззаконных начинаний). Через четыре десятка лет Оушен двухтысячных также начал с казино, а уже через 10 лет его сестрица с подельницами (случайная компания) грабит музей (храм искусства), и это весело и непринуждённо сходит женщинам с рук (порок торжествует). Далее, проигнорировав закон, мораль и здравый смысл, «подругам» зачем-то еще раз прямым текстом рассказывают подробности ограбления, выкатывая рояли из кустов и награждая сказочными бонусами. Фильм, так зазывно блестевший и переливавшийся в начале, к счастливому финалу сам становится похож на фальшивую драгоценность, лишённую тени правдоподобия.
Историческое колье Toussaint Cartier
— мужской аксессуар, включённый здесь в схему перевертышей. Оно, а заодно и старый мужской сюжет, разобраны здесь на детали и собраны заново, для женщин, но настоящие бриллианты в процессе переделки оказываются утрачены. Создатели фильма хотели попасть в феминистскую струю Голливуда, тренд сезона: больше восьми разноплановых героинь в одном фильме и ни одной любовной линии! Этим можно было бы восхититься, если бы упор в картине был сделан на характеры, а не на гламур и дизайн. Женщинам не дали играть, как мужчинам, они по-прежнему лишь модели для эффектных нарядов. Костюмы и аксессуары — вот что предлагается разглядывать. И, конечно же, фильм переполнен скрытой и явной рекламой всех ценовых категорий. Это вполне оправдано, ведь покупатели торговых центров, забредшие на сеанс отдохнуть, посмеются и удовлетворятся рекламируемой бутылкой пива — а богатые зрители, по завету бессмертного Сида Вишеса, «пусть трясут своими бриллиантами».
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