Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши

Спутник телезрителя >>
15 сентября 2019
Мелкотравчатая комедия про суперотцов и супердетей

«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши

Из-за инцидента в аэропорту Лейпцига, где немного подрались супергерои, выступающие «за» и «против» закона о регистрации людей со сверхспособностями, авантюрист Скотт Лэнг (Пол Радд), он же Человек-муравей, оказывается на два года под домашним арестом в родном Сан-Франциско. Как бы он ни вздыхал, всё не так уж плохо: дочка Кэсси (Эбби Райдер Фортсон) навещает каждые выходные, и они разыгрывают увлекательные квесты; есть куча времени для игры на барабанах; можно по два часа проводить в ванной. Личная жизнь, правда, полетела ко всем чертям: Хоуп Ван Дайн (Эванджелин Лилли), с которой они во время прошлой авантюры приключались и целовались в засос, обижена, что он её не позвал в Германию на столь важное дело. Вдобавок она в бегах вместе с отцом-изобретателем Хэнком Пимом (Майкл Дуглас), который костюм Человека-муравья и разработал (и открыл частицы Пима, позволяющие стремительно делать большое маленьким и наоборот). Шанс всё исправить появится, когда сознание Скотта, побывавшего в межатомном пространстве, вдруг поймает сигнал матери Хоуп, Джанет Ван Дайн (Мишель Пфайффер), которая пропала там во времена, когда еще Хэнк Пим геройствовал в образе Человека-Муравья. Операция «Кооперация» не обойдется без накладок, так как за технологией Пима будет охотиться карикатурный злодей Сонни (Уолтон Гоггинс), за Лэнгом - комичный детектив Джимми (Рэндалл Парк), а до кучи в историю вклинится некто Призрак (Ханна Джон-Кэймен), чьему отцу склочный старикан Пим насолил в прошлом.

«Человек-муравей и Оса» (далее - «ЧМО») выглядит настоящим праздником для тех, кому киновселенная Marvel более-менее до фени: для понимания новой работы Пейтона Рида достаточно посмотреть первую часть и знать, что обаятельный жулик с золотым сердцем как-то там связан с командой «Мстителей». Дальше халява кончится, так как финал «ЧМО» недвусмысленно связывает историю Скотта Лэнга с «Войной бесконечности», но это совсем другой блокбастер. Вдобавок патентованного «супергероического» тут будет по минимуму: с тем же успехом Рид мог снимать «Охотников за привидениями» или оммаж семейным фильмам 80-90-хх с ох уж этой наукой, толпой персонажей-болванов и джонхьюзовскими сценками из жизни учеников. На цитаты из классика школьного кино пора вводить мораторий: у Рида сценка «Лэнг в учебном заведении» введена как шутка ради шутки и дань моде, что выглядит, как и любая юмореска, повторенная пять раз, - жалко.

«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши

Вообще «ЧМО» оправдывает все опасения, какие могли закрасться в голову человека, не воспринимающего блокбастер исключительно как возможность посидеть два часа в зале с кондиционером. Пейтон Рид, на первом «Человеке-муравье» подстрахованный находками уволенного с режиссерского поста Эдгара Райта, с размаху падает лицом в самоповторы и слабое чувство юмора. Вторая часть без конца повторяет гэги с увеличением крохотных предметов до исполинских размеров (самая запоминающаяся сцена первой части - игрушечный паровозик-гигант), заговаривается, пытаясь рассмешить зрителя буквально набором слов, а все актеры неистово переигрывают, как в самых заштатных ситкомах. Апатоу, к слову, тоже вышедший из хьюзовской шинели, себе такого не позволил бы.

Удивительно, что зрительские симпатии («ЧМО» уже назвали очередным лучшим фильмом Marvel) сегодняшняя супергероика умудряется зарабатывать при помощи какой-то совсем уж трехгрошовой мыльной оперы. С теплотой принимаются не только те кинокомиксы, где показано, что супергерои тоже люди, как в «Стражах Галактики» или «Человеке-Пауке», но и те, где это не особенно удается. В итоге сильные создания валяют дурака, льют воду на мельницу того, что супергероика - это не новейшая американская мифология, а насупленное фуфло для инфантилов, ну и для разнообразия пропагандирующее семейные ценности и ноутбуки Dell.

«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши

На фоне «Человека-муравья и Осы» даже очень спорный и ёрнический «Тор: Рагнарёк» выглядит исполином, потому что в нём есть полет фантазии Тайки Вайтити, заигрывание со стилями и скандинавской мифологией. Ремесленник Пейтон Рид ничего этого предложить не может: как рядовой менеджер крупной корпорации он отрабатывает заказ сделать комедию для всей семьи, через три сюжетные линии проговорить тему отношения отцов и детей (Лэнг и его дочь, Пим и Хоуп, Призрак и её отец), как это модно делать в стильных, но тугодумных сериалах про супергероев на Netflix. Заодно, как явствует из названия, больше экранного времени достается персонажу Эванджелин Лилли, одетой в костюм супергероини Осы, и в этом смещении акцентов «ЧМО» не повезло оказаться в хвосте «Суперсемейки 2», которая также топорно занималась проповедью равноправия и здравого смысла.

Впрочем, в России у нового блокбастера Marvel есть все шансы сойти за актуальное высказывание: если в «Экипаже» мужское эго всячески пестовалось, то «ЧМО» его прямолинейно порицает (в частности, Хэнка Пима и его фигуру токсичного гения). Да и заключение Скотта Лэнга рифмуется с домашним арестом Кирилла Серебренникова - тоже в каком-то смысле супергероя вне закона.


версия для печати
Ссылки по теме
Вселенная бесконечна: Все супергеройские фильмы Disney от худшего к лучшему
Все деньги мира: 10 самых прибыльных франшиз в истории кино
Юбилей Мишель Пфайффер
Размер имеет значение: опубликован трейлер кинокомикса «Человек-муравей и Оса»
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноКомедияКомикс
персоны
Уолтон ГоггинсДжуди ГрирДэвид ДастмалчянМайкл ДугласЭванджелин ЛиллиРэндалл ПаркМайкл ПеньяМишель ПфайфферПол РаддЭдгар РайтПейтон РидЛоуренс Фишберн
фильмы
Мстители: Война бесконечностиСтражи Галактики 2Суперсемейка 2Тор: РагнарёкЧеловек-муравейЧеловек-Муравей и Оса

фотографии >>
«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши фотографии
«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши фотографии
«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши фотографии
«Человек-муравей и Оса»: Так поди же попляши фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 3
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   12.07.2018 - 12:18
... *** ... Как страшно жыть! :D *** «Василиса Премудрая хитрей, мудреней своего отца уродилась. Он за то осерчал на нее и велел ей три года быть лягушкой…». «Только окунулась, женщина ударила... читать далее>>
№ 2
Че Бурах   5.07.2018 - 20:19
Ждем-с появления фильмов о человеке-кузнечике, человеке-улитке, человеке-блохе, человеке-вше, ну и так далее) читать далее>>
№ 1
olanatol   4.07.2018 - 21:32
Человек-Муравей, Оса, летучая Мышь, Кошка, Паук, еще куча всяких чудиков в ассортименте...железные, зеленые, с фонарями и без... зверье мое... Человек-Человек в явном дефиците... читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Никита Агапов
Гарик Бирча
Шукур Бурханов
Вячеслав Дробинков
Кирилл Лавров
Станислав Ландграф
Руфина Нифонтова
Юрий Норштейн
Анатолий Пашинин
Никита Татаренков
Томми Ли Джонс
Том Конуэй
Маргарет Локвуд
Кармен Маура
Катерина Мурино
Павел Оверлло
Том Харди
все родившиеся 15 сентября >>

Афиша кино >>

Воскресенье
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Yesterday
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Великобритания, 2019
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Дело Коллини
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, 2019
Зеровилль
драма, трагикомедия, экранизация
США, 2019
Комната желаний
драма, мистика, научная фантастика
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Между нами музыка
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2017
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Побег из джунглей
Китай, 2019
Проклятие «Мэри»
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Рэмбо: Последняя кровь
боевик, приключения, триллер
США, 2019
Сестрёнка
военный фильм, драма
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен