«Монстры на каникулах 3. Море зовет»: Любовь и чудища

Эксцентричная анимационная комедия об убийственной страсти
Граф Дракула затосковал от одинокой вдовьей жизни. Вроде бы все хорошо: отель для монстров процветает, дочка счастлива в браке с человеком, внук Денис растет здоровым и шкодливым, но трепетному вампирскому сердцу хочется чего-то еще, так что втайне от всех граф зависает на сайтах знакомств в поисках подружки. Не понимая причин отцовской тоски, Мэвис приходит к выводу, что папе пора в отпуск и устраивает Дракуле и всей монстро-компании, включающей многодетную семейку вервольфов, Человека-невидимку и Франкенштейна, потрясающий кругосветный круиз на роскошном лайнере. И тут-то с Дракулой случается то знаменитое «дзынь», которое на их вампирском языке примерно то же, что любовь до гроба. Увы, на пути влюбленного – немало препятствий, и страх отношений окажется отнюдь не главным из них.
«Море зовет
» - третья часть франшизы «Монстры на каникулах», придуманной нашим бывшим соотечественником Дженнди (Геннадием Борисовичем) Тартаковским
, который давно уже живет и работает в самом сердце Голливуда. До первых «Монстров» Тартаковский снял несколько анимационных сериалов на телеканале Cartoon Network, включая «Лабораторию Декстера
» и культового «Самурая Джека
». Карьера, надо сказать, совершенно нетипичная: сериальщики не так уж часто становятся полнометражными режиссерами. В «Монстрах» эта биография автора очень даже чувствуется: хотя широкому зрителю это не бросается в глаза, но все три фильма вполне себе экспериментальные, так как режиссер попытался внести в полнометражную 3D-мультипликацию элементы классического американского картуна («Багз Банни», мультфильмы Текса Эйвери
) с его экспрессивным, эксцентричным стилем, огромным количеством визуальных физических гэгов на секунду времени и яркой буффонадой. В отличие от более приглаженного, реалистичного «диснея», делавшего ставку на драму (даже если это комедия), психологические переживания и эмоциональную достоверность, направление Текса Эйвери имело дело с чистой клоунадой без особых сантиментов.
Пожалуй, именно в третьих «Монстрах» это влияние выразилось сильнее всего. Несмотря на то, что в центре фильма – история невозможной любви, внимание зрителей приковано вовсе не к ней (хэппи-энд, в общем-то, предсказуем с первых же кадров, а все препятствия на пути выглядят скорее развлекательно, чем волнующе), а к той невероятной, феерической, сумасшедшей движухе, которая разворачивается на экране. Программой путешествия предусмотрены: самолет гремлинов, бермудский треугольник, лунные пляжи, дайвинг и даже посещение Атлантиды. При этом каждую секунду, в каждом кадре будет происходить что-нибудь забавное: создатели фильма придумали, наверное, не меньше миллиона небольших гэгов, которые не поддаются вербальному пересказу (в том-то и прелесть), но при этом будут веселить зрителей все полтора часа просмотра.
Ну а финальная убийственная дискотека и вовсе войдет в анналы анимационного кино (ее наверняка еще лет 50 будут показывать студентам анимационных вузов как пример идеально выстроенной комедийной сцены конца света): вокруг все крушится, гигантский загипнотизированный кракен пытается сожрать главных героев, но все внимание при этом приковано к баттлу диджеев. Какая же песня в итоге спасет или погубит мироздание? В этом-то и состоит главная интрига.