«Миссия невыполнима: Последствия» // Хижина дяди Тома

Из шестой части популярной франшизы про супермужчину уже сыплется песок
Итану Ханту (Том Круз
) снится кошмар: где-то на райских островах с чистыми, как его помыслы, небом и морем, он венчается с возлюбленной Джулией (Мишель Монахэн
). Однако святой отец, произносящий молитву, - никто иной, как бородач Соломон Лэйн (Шон Харрис
), которого Хант обезвредил в ходе прошлого спасения мира. Сон не то чтобы в руку, но как ложка - к обеду: звезде программы «Миссия невыполнима» приходит самоуничтожающееся извещение, что планету готовы погрузить во мрак Апостолы, именующие себя архангелами. Для этого им нужны три боеголовки, которые американские спецслужбы решают перекупить раньше, но тут Хант и его команда умудряются потерять оружие. Ставки выросли, мир замер в испуге, спасающий все живое вот уже двадцать лет мужчина средних лет задумывает новую многоходовочку.
Впрочем, для очередной части «Миссии невыполнима
» сюжет, в сущности, рудиментарный элемент: его, кажется, давно пишут не с точки зрения истории, сколько с позиции списка покупок в продуктовом. Нестареющий Круз-Хант - на месте, вспыхивающее послание - есть, неудача суперкоманды в первой трети - снова плюсик, фокусы с маской - куда без этого, полеты, беготня, выстрелы, взрывы - достаточно, волоокие дамы, то ли в беде, то ли отводящие удар, но неизменно влюбляющиеся в бравого Итана, - одна, две, три, ну и давайте четвертую до кучи.
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Вообще выросшая на почве телесериала времен Холодной войны франшиза прошла долгий путь: Хант побывал и политическим триллером при Де Пальме
, и боевиком с азиатскими рапидами при Ву
, и американской ответкой Джеймсу Бонду, и прото-супергероикой
(в этой части появляется Генри «Супермен» Кавилл
), и аналогом безбашенного «Форсажа
», который давно провозгласил примат зрелищности и семейных ценностей по отношению к здравому смыслу.
Однако путь самурая, выбранный «Миссией», с каждым годом все больше приближается от модели идеального солдата к статуе из нафталина. Упомянутый Джеймс Бонд не только за двадцать лет обновил актерский гардероб, но и в последней части
признал, что спецагент с лицензией на убийство постарел, стал сдавать (невиданная мысль для маскулинных историй про торжество добра с кулаками). Франшиза имени Тома Круза же отрицает все, кроме идеи самоотверженного героизма.
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«Итан, спасай мир!
» - кричит Лютер (Винг Реймс
) с пистолетом у виска в ситуации, когда судьба планеты не решается даже и близко. «Каждую ночь я засыпаю спокойно, зная, что если мир будет в опасности, то ты его спасешь. И так будет всегда
», - сообщает не моргнув и глазом Джулия, которую Хант постарался запрятать как можно глубже от всех (почти) опасностей. Кажется, «Миссию невыполнима» действительно нужно смотреть как сон, как грезу о незнающем границ мужском героизме. Еще в третьей части Джей Джей Абрамс
намекал, что Хант сбегает на важное дело не потому, что человечеству скоро крышка, а потому что его утомляет домашний быт, где он уморительно идеален, где в него влюбляются все женщины в радиусе десяти метров. Впрочем, это фантазия из утомительно однообразных - лишнее подтверждение, что скучным людям снятся скучные сны.
В этом смысле «Миссию» если почему-то и интересно смотреть, то как путешествие по сознанию Тома Круза, который в 56 лет выглядит готовым и вправду спасать мир всегда (ВСЕГДА). Хотя в «Джеке Ричере
» Кристофера МакКуорри
, снявшего последние две главы похождений Ханта, еще можно было разглядеть что-то человеческое в этом подтянутом лице. Кажется, Круз не просто звезда картины, но и её главный зритель: меняя, как перчатки режиссеров, он остановился на том, который, очевидно, меньше прочих лезет с каким-то авторским видением, а молча придумывает и снимает очередную погоню и бессмысленный поцелуй посреди заварушки. Все актрисы в сколь угодно значимых ролях удивительно похожи (не только между собой, но и на бывших жен Круза), отчего «Последствия» совсем уж напоминают памятник самому себе или невольную исповедь.
Вдвойне забавно этот 150-минутный кризис идеи сверхчеловека выглядит в разгар сегодняшней моды быть собой. «Миссия невыполнима» умудряется молодиться и изображать задор в истории, которая просто сложена из хрестоматийных сцен на тему «Я устал, я ухожу
». Диалоги из серии «Круто было бы так ответить вчера в словесной перепалке
»; легкое прикосновение усталого остроумия, выдаваемого за самоиронию; трио заглавных героев (Круз, Рэймс, Пегг
), напоминающее советскую команду по спасению от сплина - Трус-Балбес-Бывалый; наконец, чудовищная предсказуемость, которую тщетно пытаются замаскировать отговорками отдела маркетинга. Том Круз сам выполняет трюки (и по роже получает сам), взрываются вертолет, машина и терпение зрителя, сюжет развивается стремительно и с утомительной неизбежностью. Прекрасное резюме для циркового представления, но не для фильма, где уже не только харизматичные артисты, но, кажется, и зрители должны играть свиту Тома Круза, который демонстративно отказывается понимать концепцию конечности (ВСЕГДА!). Если нужно доказательство, что нет ничего скучнее беззастенчивого идеала, - то вот оно. Если хочется увидеть, как жалко смотрится спор с вечностью, - «Последствия» расскажут и об этом.