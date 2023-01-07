«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» // Мальчик на границе и его собака

Вторая часть фильма «Белль и Себастьян» — милый сиквел о приключениях мальчика и собаки во времена Второй мировой вoйны. В продолжении «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются», которое не уступает оригиналу в красочности, действие происходит уже после окончания вoйны.
Жизнь небольшого французского городка Сен-Мартан, расположенного в горах на границе со Швейцарией, вернулась в прежнее — мирное — русло. Подросший Себастьян (Феликс Боссюэ
) вместе со своей верной пиренейской горной собакой Белль с нетерпением ждёт возвращения Анжелины (Марго Шателье
), ставшей во время вoйны бойцом Сопротивления. Но самолёт, на котором она летела домой, потерпел крушение над альпийскими лесами, и Себастьян с Белль, не поверив в гибель девушки, отправляются на её поиски. В путешествии им помогают дочь дровосека Габриэль (Тилан Блондо
), притворяющаяся мальчиком, и лётчик Пьер (Тьерри Нёвик
), с которым связана тайна, касающаяся Себастьяна.
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«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» Кристиана Дюге
Режиссёрское кресло продолжения экранизации произведений Сесиль Обри
, вышедшей пять лет назад, вместо Николя Ванье
занял Кристиан Дюге
, снявший в своё время «Крикунов
» и сиквелы «Сканнеров» Дэвида Кроненберга
, а затем ушедший на телевидение. Прошлое данного режиссёра, впрочем, никак не отразилось на приключениях Себастьяна и Белль. Дюгэ сохранил авантюрный дух и обаяние оригинала, дополнив действие темой отцов и детей, а также историей о первой любви.
В сюжет удачно вписались новые персонажи. Тьерри Нёвик предстал в образе пилота кукурузника, на чью голову свалилась ответственность за двух детей сразу. А очаровательная и самостоятельная фотомодель Тилан Блондо (дочь футболиста Патрика Блондо), дебютировавшая в кино, разбудила в Себастьяне нежные чувства. Разумеется, в фильме присутствуют и герои первой части — старик Сезар (Чеки Карио
) и его племянница Анжелина, но на сей раз они отошли на второй план, уступив место новичкам киносерии.
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Когда чудовище - красавица: рецензия на фильм «Белль и Себастьян»
Сиквел не утратил никаких достоинств оригинала. Здесь на месте и красивые виды, запечатлённые оператором Кристофом Грелло
, и хорошо прописанные персонажи (сценаристами выступили всё те же Жюльетт Сале
и Фабьен Суарез
), и захватывающие приключения, и хорошая музыка, написанная Арманом Амаром
. Разумеется, не обошлось без определённой доли жанровых клише, но они сглаживаются обаянием и присутствием в кадре Белль.
Фильм Кристиана Дюгэ ещё раз опроверг закон сиквела, согласно которому любое продолжение заведомо хуже оригинала, поскольку кино получилось на уровне первоисточника и даже в некоторых эпизодах выглядит лучше, чем лента Ванье.
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