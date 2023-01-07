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«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» // Мальчик на границе и его собака

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7 января 2023
Вторая часть фильма «Белль и Себастьян» — милый сиквел о приключениях мальчика и собаки во времена Второй мировой вoйны. В продолжении «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются», которое не уступает оригиналу в красочности, действие происходит уже после окончания вoйны.

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» // Мальчик на границе и его собака

Жизнь небольшого французского городка Сен-Мартан, расположенного в горах на границе со Швейцарией, вернулась в прежнее — мирное — русло. Подросший Себастьян (Феликс Боссюэ) вместе со своей верной пиренейской горной собакой Белль с нетерпением ждёт возвращения Анжелины (Марго Шателье), ставшей во время вoйны бойцом Сопротивления. Но самолёт, на котором она летела домой, потерпел крушение над альпийскими лесами, и Себастьян с Белль, не поверив в гибель девушки, отправляются на её поиски. В путешествии им помогают дочь дровосека Габриэль (Тилан Блондо), притворяющаяся мальчиком, и лётчик Пьер (Тьерри Нёвик), с которым связана тайна, касающаяся Себастьяна.

Смотреть онлайн «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» Кристиана Дюге
Режиссёрское кресло продолжения экранизации произведений Сесиль Обри, вышедшей пять лет назад, вместо Николя Ванье занял Кристиан Дюге, снявший в своё время «Крикунов» и сиквелы «Сканнеров» Дэвида Кроненберга, а затем ушедший на телевидение. Прошлое данного режиссёра, впрочем, никак не отразилось на приключениях Себастьяна и Белль. Дюгэ сохранил авантюрный дух и обаяние оригинала, дополнив действие темой отцов и детей, а также историей о первой любви.

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» // Мальчик на границе и его собака

В сюжет удачно вписались новые персонажи. Тьерри Нёвик предстал в образе пилота кукурузника, на чью голову свалилась ответственность за двух детей сразу. А очаровательная и самостоятельная фотомодель Тилан Блондо (дочь футболиста Патрика Блондо), дебютировавшая в кино, разбудила в Себастьяне нежные чувства. Разумеется, в фильме присутствуют и герои первой части — старик Сезар (Чеки Карио) и его племянница Анжелина, но на сей раз они отошли на второй план, уступив место новичкам киносерии.

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Сиквел не утратил никаких достоинств оригинала. Здесь на месте и красивые виды, запечатлённые оператором Кристофом Грелло, и хорошо прописанные персонажи (сценаристами выступили всё те же Жюльетт Сале и Фабьен Суарез), и захватывающие приключения, и хорошая музыка, написанная Арманом Амаром. Разумеется, не обошлось без определённой доли жанровых клише, но они сглаживаются обаянием и присутствием в кадре Белль.

Фильм Кристиана Дюгэ ещё раз опроверг закон сиквела, согласно которому любое продолжение заведомо хуже оригинала, поскольку кино получилось на уровне первоисточника и даже в некоторых эпизодах выглядит лучше, чем лента Ванье.


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обсуждение >>
№ 5
Princesa_ptichka   7.01.2023 - 12:00
А я что-то все еще торможу и не могу добраться до первой части. Хотя говорят, что там точно есть на что поглядеть. Так что здорово, да! читать далее>>
№ 4
what_a_world   3.07.2022 - 12:13
Ой, в свое время посмотрела первый фильм, был очень трогательным - так мило и интересно передать простую историю не каждый сможет читать далее>>
№ 3
Lusia Happy   3.07.2022 - 10:59
надо бы уже скорее посмотреть первую часть. очень много положительных отзывов о ней слышала. думаю, что и вторая будет не хуже читать далее>>
№ 2
Иван Беляев (Москва)   1.07.2022 - 19:41
Прекрасно детское кино, которого уже давно никто не делает первая часть, может и была чуть свежее, но тут радость встречи с любимыми героями перевешивает читать далее>>
№ 1
Борис Нежданов (Санкт-Петербург)   28.07.2018 - 20:02
Уже появилась информация о третьем фильме из серии, который вроде бы в сентябре должен выйти. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Белль и СебастьянБелль и Себастьян: Приключения продолжаются

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«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» // Мальчик на границе и его собака фотографии
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» // Мальчик на границе и его собака фотографии
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» // Мальчик на границе и его собака фотографии
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» // Мальчик на границе и его собака фотографии
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