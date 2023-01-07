«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» // Мальчик на границе и его собака

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Режиссер «Квадрата» и «Форс-мажора» становится лауреатом фестиваля второй раз подряд

Я не договорил: как «Треугольник печали» выиграл в Каннах, рассказывая о российских деньгах и навозе

Новости кино

«Чебурашка» заработал миллиард за первые три дня в прокате

Ранее в такие сроки это не удавалось ни одной российской картине