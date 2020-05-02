«Мег: Монстр глубины»: Диалоги о рыбалке с Джейсоном Стэтэмом

Наглядное кинопособие по убийству доисторического животного
В ходе спасательной операции на подводной лодке Джонас Тейлор (Джейсон Стэтэм
) столкнулся с неведомым — доисторической 23-метровой акулой, известной науке под именем мегалодон. В результате, доблестный спасатель лишился своей команды, а впоследствии и работы, поскольку никто не поверил в существование выжившего за миллионы лет монстра. Но через несколько лет его навыки пригодились научной станции, чей глубоководный батискаф, отправившийся на дно Марианской впадины, потерпел крушение из-за населяющих её огромных существ. И теперь всем придётся на собственной шкуре убедиться в том, что мегалодон до сих пор обитает в океанских глубинах.
Для Warner Bros. это не первое обращение к кровожадным обитателям морей и океанов — 20 лет назад Ренни Харлин
снял для студии обаятельное и в меру трэшевое «Глубокое синее море»
. Сама же гигантская акула неоднократно становилась главным героем низкобюджетных лент вроде «Мегалодона»
2002 года. Но масштабной картины с толковыми спецэффектами пришлось ждать 21 год. Именно столько лет прошло с первой публикации романа Стива Альтена «Мегалодон: Ужас из глубины»
, ставшего основой для данного фильма.
Поначалу картину должна была делать студия Уолта Диснея, но после её охлаждения к проекту затея приглянулась Гильермо дель Торо
, благодаря которому режиссёрское кресло занял Ян де Бонт
. Компания New Line, перекупившая права на адаптацию, выделила на создание ленты 80
миллионов долларов, но быстро охладела, когда бюджет возрос до 200
миллионов. В конце концов права оказались у Уорнеров, а режиссёром назначили Элая Рота
, который недолго занимал эту должность, предпочтя акуле ремейк «Жажды смерти»
. Вакантное место занял Джон Тертелтауб
, на чьём счету «Пока ты спал»
, «Феномен»
и дилогия «Сокровище нации»
. Он-то и довёл дело до конца, подведя черту под мытарствами, длившимися более десяти лет.
Нельзя сказать, что Тертелтаубу не удалось снять эффектное зрелище с хотя бы минимальным набором шуточек. Здесь есть и море крови, и куча кровожадных тварей во главе с мегалодном, и опасные трюки, и обязательные бу-моменты, и цитаты из акульей (и не только) классики. Но вместе с тем уж больно разборчива акула, словно разбирается в толерантности. Её жертвами становятся в основном белые, а представители всех меньшинств зачастую остаются невредимые. К тому же сам сюжет отдаёт запахом бреда и вторичности, поскольку нашлось место человеческой глупости и алчности.
В итоге после просмотра больше всего жалеешь самого мегалодона и китов, ставших наживкой не только для Джейсона Стэтэма, но и остальной актёрской команды, включая Ли Бинбин
, Руби Роуз
, Клиффа Кёртиса
и Рэйнна Уилсона
. Впрочем, это можно считать главным месседжем картины о том, что человек до сих пор остаётся самым опасным хищником на планете Земля.
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