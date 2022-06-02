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«Мамма Миа 2!»: Женщина, я не танцую

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2 июня 2022
Мэрил Стрип трясёт стариной

«Мамма Миа 2!»: Женщина, я не танцую

Прошло пять лет с тех пор, как Софи Шеридан (Аманда Сейфрид) так и не узнала, кто же её отец. За это время она успела перестроить семейный отель, жаль только Донна (Мэрил Стрип) этого уже не увидит — она умерла. Оставшийся на острове Сэм (Пирс Броснан) как может утешает Софи, помогает готовиться к торжественной церемонии открытия отеля и, к сожалению, всё ещё пытается петь. Двое других отцов — Гарри (Колин Фёрт) и Билл (Стеллан Скарсгард) — получили приглашения, но слишком заняты. Горечь утраты, переживания из-за грядущего торжества и ссора со Скаем (Доминик Купер) наводят Софи на мысль: а как мама справлялась с проблемами, когда была ещё моложе? И тут сиквел превращается в приквел. 1979 год. Двадцатилетняя Донна (Лили Джеймс) после окончания Оксфорда решает отправиться в Европу, чтобы найти себя. Результатом этих поисков станет незапланированная беременность при участии молодых Гарри (Хью Скиннер), Билла (Джош Дилан) и Сэма (Джереми Ирвин). Стоит отдать должное кастингу: молодые актёры и правда похожи на старших коллег в аналогичных ролях, особенно Ирвин и Броснан. В отличие от последнего у Ирвина ещё и голос есть, так что неудивительно, что с юным Сэмом Донна провела больше всего времени: целых две недели.

Вышедшая в 2008 году «Мамма Миа!» казалась самодостаточной и вполне завершённой сюжетно, так что не совсем было ясно, что авторы собираются показывать в продолжении. Идея сделать одновременно сиквел и приквел выглядит необычной, однако на деле сладкие воспоминания (непонятно, правда, чьи) перетягивают одеяло на себя. Повествование постоянно мечется между сегодняшним днём и 1979-м. В некоторых случаях благодаря монтажу Питера Ламберта связь времён удаётся представить очень ярко, как в сцене со штормом, застающим врасплох и мать, и дочь. Но если за приключениями молодой Донны следить интересно, то постоянные всхлипы постаревшей Рози (Джули Уолтерс) и шутки про секс и вдовцов в исполнении также немолодой Тани (Кристин Барански) быстро утомляют. Иногда начинает казаться, что вся сюжетная линия с открытием отеля была написана лишь ради эффектного появления Руби — бабушки Софи — в исполнении Шер.

«Мамма Миа 2!»: Женщина, я не танцую

Ещё одна трудность «Маммы Мии 2» — выбор песен для музыкальных номеров. Самые знаменитые хиты «АББЫ» прозвучали в первой экранизации мюзикла, так что осталось либо повторяться, либо вспоминать менее известные композиции шведского квартета. Режиссёр Ол Паркер решил пойти на компромисс, так что мы услышим и Super Trouper, и Dancing Queen, и заглавную песню фильма. Музыкальные номера по большей части выглядят наивно, хотя, может быть, это и делает их такими милыми. Будь то сцена на выпускном в Оксфорде, когда студентки зажигают в аудитории, а потом мчатся по улицам на велосипедах под When I Kissed the Teacher, или пляски с багетом в парижском кафе, когда Гарри склоняет Донну к коитусу под Waterloo.

Смотреть онлайн «Мамма Миа 2!» Ола Паркера
«Мамма Миа 2» вышла ещё матриархальнее, чем первый фильм. Помолвка Сэма, а точнее логичное для путешествия на остров любви умолчание о ней, представлено как предательство. В то же время Донна уверяет Сэма, что она «совсем не такая», она не соглашается спать с первым встречным мужчиной (видимо, девственники вроде Гарри за мужчин не считаются). Ясность в конце концов вносит сама главная героиня, которая признаётся Биллу на яхте: «Все мужики — свиньи. Но я люблю свиней!». Тем же, кто любит «АББУ», но за 10 лет не успел соскучиться по героям «Мамма Миа!», особых поводов идти в кино нет. Разве что насладиться чудесным голосом Лили Джеймс.


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№ 1
Vadim3 (Москва)   25.08.2018 - 23:30
Рецензия бестолковая, особенно вывод. Кому понравилась первая часть, обязательно идите на вторую! читать далее>>
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