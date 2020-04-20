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«Последнее испытание»: И скучно, и грустно

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20 апреля 2020
В Калининграде – уже в шестой раз – открылся главный отечественный смотр короткометражного кино, который когда-то и ввел среди российских кинематографистов моду на этот формат. Открылся фестиваль, правда, совершенно неожиданным образом – премьерой фильма «Последнее испытание». Формально продолжением картины «Училка» с Ириной Купченко в главной роли. Эта часть, правда, рассказывает уже о захвате театрального центра. Частично история основана на реальных событиях – теракте на Дубровке во время показа «Норд-Оста». Спорная – особенно в контексте торжественной церемонии открытия – тема здесь еще утяжелена огромным хронометражом: открывающая фестиваль короткого метра картина длится целых 2,5 часа. На пользу ей это, мягко говоря, не идет.

«Последнее испытание»: И скучно, и грустно

Премьера первой «Училки» состоялась три года назад на выборгском фестивале «Окно в Европу». Тот конкурс был одним из самых слабых в истории этого отечественного смотра. Члены жюри не смогли однозначно выбрать фаворита и в итоге вручили главный приз не фильму в целом, а актрисе Ирине Купченко, которая до «Училки» действительно надолго пропала с экрана. Там же ее роль была драматична: Купченко сыграла отчаявшуюся учительницу истории, которая берет в заложники учеников хулиганистого 11 «А» и пытается их таким образом перевоспитать. Правда, в какой-то момент сама становится жертвой школьников. «Училка» при всех огрехах режиссуры и сценария была фильмом довольно динамичным, хотя и излишне манипулятивным. Покатавшись по отечественным фестивалям и выйдя в совсем ограниченный прокат, она затем приобрела определенную зрительскую любовь в интернете и даже была куплена для показа на Первом канале. Что, видимо, и способствовало желанию продюсера и режиссера Алексея А.Петрухина (он же когда-то продюсировал фильм «Вий 3D», а в последние несколько лет занимается производством сиквела этого кассового хита) сделать вторую часть. Еще с большим элементом провокации, не факт, что осознанной.

С момента событий, описанных в первой «Училке», прошло три года. Выпускники 11 «А» разошлись по тропам взрослой жизни: кто-то пошел в институт, кто-то – в ОМОН, а кто-то – в актеры. На мюзикл «Ромео и Джульетта» с участием одного из таких некогда одиннадцатиклассников и решают собраться выпускники 11 «А» вместе с теперь уже любимой учительницей Аллой Николаевной (Купченко). Помимо них в том же театральном центре и еще один класс – уже под руководством педагога в исполнении Ирины Алферовой, а также беременные женщины, иностранцы и чеченцы (да, все они тут четко сегрегированы). Буквально в самом началу спектакля на сцене появляются террористы, сразу отпускающие иностранцев, потому что «это не их война». Никаких требований террористы не выдвигают, зато вступают в странные дискуссии с Аллой Николаевной – об устройстве мира, веры, мусульманах и даже Сталине. Новости о захвате заложников передает только случайно оказавшаяся в театральном центре корреспондент отдела культуры одного телеканала. Постепенно к месту трагедии прибывают бойцы ОМОНа и уже знакомый по первой «Училке» полковник спецназа и бывший ученик Аллы Николаевны Кадышев, которого, как и в первом фильме, играет главный военный отечественного кино - Андрей Мерзликин.

«Последнее испытание»: И скучно, и грустно

Все действие «Последнего испытания» происходит примерно по лекалам (если не сказать - шаблонам) первой «Училки», однако уровень режиссуры здесь еще ниже, чем в оригинале. Иногда кажется, что «Последнее испытание» – это просто случайный набор сцен, объединенных условной темой захвата заложников и попыткой сыграть на трагической истории «Норд-Оста». Хотя события «Последнего испытания» совершенно выведены из того временного контекста – происходят они уже в наше время. Однако режиссер и автор сценария Алексей А.Петрухин оставил тем не менее намек на чеченскую войну, правда, в определенный момент дополнил это все «актуальным контекстом» – американцами, которые якобы выступили заказчиками захвата заложников. Картина была сделана в том числе и при участии студии «Чеченфильм», что, видимо, тоже обязывало режиссера и продюсера считаться с этими правилами игры. Тема чеченцев тут педалируется бесконечно: правда, с отношением к ним Петрухин, кажется, так и не смог определиться до финала этого, кажется, бесконечного фильма, сценарий которого создан вообще без знания основ драматургии. Ни о какой завязке, конфликте и его эскалации тут речи вообще не идет.

Впрочем, даже это халтурное понимание профессии можно было бы простить – плохих, небрежно сделанных фильмов мы видели немало. Смущает только, что создатели «Последнего испытания» пафосно говорят о связи этой, с позволения сказать, кинокартины с историей «Норд-Оста». В съемках участвовали даже реальные заложники театрального центра на Дубровке, прошедшие через весь ужас тех дней, – и об этом режиссер, продюсер и сценарист Алексей А.Петрухин не устает повторять в интервью и со сцены, представляя фильм. Однако видится в этом исключительно расчет – стыдный по меркам человеческим, непрофессиональный по меркам режиссерским и циничный даже по меркам продюсерским. «Последнее испытание» собираются выпустить в прокат в октябре. Тогда и станет понятно, как отреагирует зритель на него, а не отдельно на актрису Ирину Купченко (которой в нынешних условиях, кажется, еще сложнее профессионально работать, чем в первой «Училке»).


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«Последнее испытание»: И скучно, и грустно фотографии
«Последнее испытание»: И скучно, и грустно фотографии
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